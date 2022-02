5 cosas que Forbidden West hace mucho mejor que Zero Dawn

La espera finalmente ha terminado y Horizon Forbidden West se está lanzando. Como ya pudiste apreciar en nuestra reseña escrita y en video, el trabajo de Guerrilla Games es simplemente espectacular, logrando superar en básicamente todos los apartados a Horizon Zero Dawn en 2017, aclamado juego que brilló intensamente por las geniales ideas que puso sobre la mesa. Por tal motivo y para hacerte una especie de resumen, te presentamos una lista en la que te hablamos de cinco puntos en específico que este nuevo juego hace mejor que su antecesor.

Desarrollo de narrativa

La historia de Zero Dawn fue simplemente sensacional. La manera en la que nos presentó este relato de ciencia ficción post post apocalíptico como Guerrilla Games lo nombró, vino a cambiar mucha de la perspectiva del género dentro de este medio. Luego de la conclusión de dicho título y claro, de todo el lore presentado, nos quedó claro que había muchísima tela de donde cortar para una potencial secuela. Llegó Forbidden West y en efecto, se dejó claro que no habíamos visto nada de Aloy y compañía en la entrega pasada, pues en esta nueva aventura se expande enormemente la forma en la que la narrativa se va presentando, luciendo un gran desarrollo de personajes y eventos significativos en todo momento, tanto en los quests principales, como en los secundarios.

Actividades fuera del combate

Creo que una de las maneras más acertadas de definir a Horizon Forbidden West, es usando la palabra “variado”. Lo anterior lo decimos porque Guerrilla Games nos presenta una aventura repleta de todo tipo de actividades y un gran balance entre ellas. Claro que la mejor parte de la aventura de Aloy es andar cazando máquinas, pero también tenemos una serie de cosas que puedes hacer fuera de la acción. Por ejemplo, tenemos Machine Strike, un juego de mesa de estrategia dentro del propio título verdaderamente brillante, o por qué no, puedes pasar un rato echando carreras sobre monturas. Los puzzles están a la orden del día, pues además de estar muy presentes en los diferentes quests, ahora tenemos zonas de ruinas que guardan reliquias especiales que para llegar ellas, deberás de usar mucho tu cabeza.

Libertad de exploración

Sin lugar a dudas, si algo se le podía criticar al mundo abierto de Zero Dawn, era su rigidez y lo poco flexible que podía ser cuando nos queríamos salir un poco de su guión. Indudablemente, el estudio desarrollador tomó nota de lo anterior y para Forbidden West, se nos da muchísima más libertad. Lo primero es que ahora, Aloy cuenta con un planeador muy a la Breath of the Wild que nos permite saltar y volar desde puntos altos a otras zonas, haciendo que nuestro poder de decisión sobre cómo movernos, sea mucho más importante. De igual forma, ahora tenemos un mundo abierto en el que se pueden escalar muchas más paredes. No es como cada milímetro sea escalable, pero indudablemente, tenemos bastantes más opciones. Ni qué decir del Pull Caster, herramienta con la que te puedes jalar e impulsar en ciertos lugares.

Gráficas

Por supuesto que podría parecer obvio que Forbidden West sea una experiencia marcadamente más avanzada que la de Zero Dawn en términos de presentación audiovisual, pues claro, estamos hablando de una nueva versión del DECIMA Engine que saca provecho de las bondades de una máquina como lo es el PS5. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que esta nueva aventura de Aloy se está lanzando igualmente en el PS4, teniendo resultados verdaderamente impresionantes por la manera en la que se saca cada gota de jugo de un hardware que podría ser considerado obsoleto, pero que indudablemente no deja de demostrar sus enormes capacidades a casi 10 años de su lanzamiento.

Variedad de máquinas

La parte central de toda la experiencia de Zero Dawn en su momento fue el combate contra las máquinas, luciendo una gran variedad de ellas. Como era lo obvio, Forbidden West parte de lo mismo, solo que ahora y de manera sumamente impresionante, amplía muchísimo la variedad de máquinas que nos presenta. Claro que viejas conocidas están de regreso del juego anterior con algunas interesantes variantes, pero la realidad es que la gran mayoría de ellas, son completamente nuevas, haciendo que nunca sepas con qué te vas a topar a la vuelta de la esquina y a su vez, consiguiendo que cada enfrentamiento se siente fresco y divertido.