10 grandes ofertas de videojuegos en este Amazon Prime Day

Como seguramente sabrás, este 13 y 14 de octubre, Amazon estará celebrando su famoso Prime Day, temporada de descuentos verdaderamente atractivos en una gran cantidad de productos de todo tipo. Por supuesto, acá lo que nos interesa saber es qué promociones hay en temas de videojuegos y para que no te vayas a perder de las mejores, te hemos preparado una pequeña guía que estamos seguros, te será de mucha utilidad.

Super Mario Odyssey

¡OFERTA AQUÍ!

Sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos del todo el catálogo del Nintendo Switch. Super Mario Odyssey es magia pura ideal para las fechas de fiestas.

Nintendo Switch Animal Crossing Special Edition

¡OFERTA AQUÍ!

Sí, regresó. Después de haber sido todo un éxito de ventas hace unos meses, la edición especial del Nintendo Switch de Animal Crossing está acá y lo mejor, tiene oferta.

Xbox One S

¡OFERTA AQUÍ!

Sabemos que el salto de generación está cerca, sin embargo, creemos que sigue siendo una gran oportunidad de disfrutar de lo que ya tenemos ahora y qué mejor que con un Xbox One S.

Kingdom Hearts III

¡OFERTA AQUÍ!

Uno de los mejores juegos del año pasado. El momento de que esta épico trilogía cierre con Kingdom Hearts III, título que sin duda se robará tu corazón.

The Last of Us: Part II

¡OFERTA AQUÍ!

No solo es uno de los más serios candidatos a ser Juego del Año en este 2020, sino también de toda la generación. The Last of Us: Part II es uno de esos verdaderos imperdibles.

Injustice 2

¡OFERTA AQUÍ!

Tener un juego para echar la reta siempre es necesario en la casa de todo videojugador e Injustice 2 es una excelente opción que los fans de DC Comics amarán.

PlayStation VR

¡OFERTA AQUÍ!

La realidad virtual es algo que sin duda ha llegado para quedarse y ahora, es un gran momento para entrar. El PlayStation VR es sin duda, la mejor opción en este momento.

Mortal Kombat 11

¡OFERTA AQUÍ!

Sangre, risas, sangre, golpes, diversión y sí, más sangre, es algo de lo que te espera en el espectacular Mortal Kombat 11, título que sin duda tienes que probar.

Assassin’s Creed Odyssey

¡OFERTA AQUÍ!

Una de las mejores y sobre todo, más grandes experiencias de esta amada franquicia. Assassin’s Creed Odyssey te dará decenas de horas en una épica aventura.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

¡OFERTA AQUÍ!

De esos juegos que todo dueño de un PS4 tiene que tener sí o sí. Horizon Zero Dawn: Complete Edition es una joya que además ya viene con su increíble expansión.