Square Enix ha llevado un extenso trabajo de remasterizar, portear y realizar remakes de algunos de sus títulos más populares en los últimos años. Aunque la calidad de algunos de estos proyectos pueden variar dependiendo del equipo a cargo, nadie puede negar que las grandes producciones son espectaculares. Títulos como Trials of Mana y Live A Live no solo se han encargado de llevar estos clásicos del Super Famicom a un nuevo público, sino que se han convertido en sus versiones definitivas. Sin embargo, ninguna de estas se compara con la escala y la importancia que tuvo Final Fantasy VII Remake. En lugar de hacer una sola reimaginación, Tetsuya Nomura y su equipo se dieron a la tarea de redefinir la historia de Cloud y compañía, modificando diversos aspectos, expandiendo otros, y dividiendo la aventura en múltiples entregas.

Mientras que esperamos a que Final Fantasy VII Rebirth esté disponible en un futuro, Square Enix tiene preparada una desviación para nosotros en la forma de una remasterización de Crisis Core: Final Fantasy VII, uno de los títulos más icónicos del PSP. De esta forma, ya estoy jugando este título y, si bien la hora de la reseña aún no llega, tengo la oportunidad de contarles un poco más sobre este trabajo, respondiendo algunas dudas, y explicando de mejor forma qué tipo de experiencia nos espera cuando Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion esté disponible en solo unos días.

De PSP a PS5

La principal pregunta que muchos tienen en este momento es: ¿Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion es una remasterización o un remake? Aunque Square Enix asegura que es lo primero, todos los tráilers disponibles nos muestran una serie de mejoras que van más allá de las remasterizaciones que hemos visto en juegos como Romancing SaGa 3 o cualquiera de los Final Fantasy de la época del PS1. Junto a esto, el gameplay luce similar a lo que se nos presentó en Final Fantasy VII Remake. Entonces, ¿qué es? Bueno, la respuesta es una remasterización, pero una con un gran presupuesto.

De lo que puedo hablar, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion toma todo lo que vimos en el clásico de PSP, y le da un gran retoque visual. No estoy hablando de una capa de pintura con un filtro HD y una serie de texturas escaladas, no. Aquí se nos presentan escenarios, modelos de personajes y cinemáticas que lucen similares a lo que vemos en Final Fantasy VII Remake, lo cual es impresionante. El único detalle que logra resaltar son las cinemáticas pre-renderizadas, las cuales son las mismas de la entrega original. Afortunadamente, la compresión no es tan notoria, aunque todavía puedes verla en algunas partes.

Junto a esto, el gameplay, pese a tener las mismas bases, es mucho más dinámico. El combate siempre se ha orientado más hacia un hack and slash, con pequeños toques de RPG, y eso se sigue conservando aquí. Sin embargo, todo es más rápido, y cada uno de los combates puede llegar a terminar en cuestión de segundos debido a lo fluido que se siente Zack en todo momento. De igual forma, el sistema de Digital Mind Wave, o DMW, sigue presente, por lo que el único verdadero cambio que aquí se nos ofrece está relacionado con la forma en la que todo se siente en las manos, y puedo decir que todo es fenomenal.

Cada uno de los combates es dinámico, y si eliges la dificultad más alta, el juego te pide dominar todas las habilidades de Zack para obtener la victoria en los enfrentamientos más complicados. En un marco general, la remasterización se ha encargado de hacer que el título se sienta como una gran actualización desde una perspectiva visual y de gameplay. Todos los que disfrutaron del original en el PSP podrán apreciar de forma instantánea las mejoras. Incluso todas las líneas de diálogo ahora cuentan con voces, en donde podemos escuchar algunas ya conocidas, como Caleb Pierce una vez más en el papel de Zack.

Otro de los elementos que deja en claro que esta es una remasterización y no un remake, es la estructura del juego. Si jugaste el clásico de PSP, entonces sabes exactamente a lo que te enfrentarás. La experiencia está dividida en capítulos que puedes terminar en una hora o menos. Sin embargo, hay un sin fin de misiones secundarias que puedes llevar a cabo en cualquier momento, y todas y cada están enfocadas en el combate, por lo que la variedad es básicamente inexistente. Este no es tanto un problema, ya que el sistema hack and slash con elementos de RPG es lo suficiente divertido para que pases un par de horas completando todo este contenido adicional. Junto a esto, eres recompensado en todo momento, ya sea que más Materia, algún summon, o nuevas tiendas.

Aquí es en donde se nota más su origen como una experiencia para un dispositivo portátil. Cada misión secundaria se puede completar en cuestión de no más de cinco minutos, perfecto para una sesión rápida en el Nintendo Switch, aunque este sentimiento no se replica en consolas como el PS5 y Xbox Series X|S. Junto a esto, la exploración en Midgar se mantiene justamente como la recuerdas, lo cual es algo decepcionante, ya que Square Enix bien pudo expandir estas secciones entre misiones principales y, si bien no ofrecer algo como lo visto en FFVII Remake, si eliminar las constantes pantallas de carga al entrar en diferentes habitaciones o caminar a una nueva calle.

De esta forma, queda claro que, como remasterización, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sigue siendo la misma experiencia que todos recordamos, pero una serie de mejoras visuales y de gameplay que no solo le ofrecen una capa de pintura moderna al clásico de PSP, sino que también proporcionan una gran forma de disfrutar de este capítulo sumamente interesante en la extensa historia de Final Fantasy VII.

SOLDIER

Claro, aún hay mucho de lo que no he hablado, especialmente la historia, y si bien no puedo discutir a detalle sobre esto, puedo decir que, hasta donde tengo permitido mecionar, no hay un cambio notorio en este apartado. Esta es una remasterización que a la distancia luce como un remake, pero al final del día es demasiado fiel a su trabajo original, lo cual puede no ser del agrado de todos los que esperaban una actualización similar a la de Final Fantasy VII Remake.

Aun así, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion es una experiencia sumamente divertida que no puedo soltar. No solo mi curiosidad relacionada con el final de Final Fantasy VII Remake me hace avanzar para ver qué sucederá con Zack, sino que el gameplay es tan adictivo que es difícil soltar el control, ya que el combate es sumamente satisfactorio. Sin embargo, este es solo un previo, por lo que pueden regresar en un par de días cuando mi reseña completa esté disponible, y expanda sustancialmente en los puntos que aquí toqué.