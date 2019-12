Todos los ganadores – Atomix Awards 2019

Así llegamos al final de una nueva entrega de los Atomix Awards en donde el staff y nuestros más cercanos colaboradores, premiaron a lo mejor que nos dejó este año en materia de videojuegos. La verdad es que como siempre, ha sido un proceso sumamente emocionante y en caso de que te hayas perdido por alguna razón alguna de nuestras categorías, acá te va una lista rápida con los juegos que terminaron ganando los respectivos reconocimientos. Esperamos tus comentarios al respecto.

Mejor Remake – Resident Evil 2

Mejor Narrativa – Death Stranding

Mejor Diseño de Niveles – Luigi’s Mansion 3

Mejores Gráficas – Death Stranding

Mejor Dirección – Hideo Kojima (Death Stranding)

Mejor Mezcla y Edición de Audio – Call of Duty: Modern Warfare

Mejor Dirección de Arte – Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor Banda Sonora – Death Stranding

Mejor Gameplay – Sekiro: Shadows Die Twice

Publisher del Año – Nintendo

Decepción del Año – Anthem

Los 15 Mejores Juegos del Año – Resident Evil 2, Ace Combat 7: Skies Unknown, Metro Exodus, Devil May Cry 5, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodstained: Ritual of the Night, Fire Emblem: Three Houses, Astral Chain, Control, Borderlands 3, Gears 5, Luigi’s Mansion 3, Death Stranding, The Outer Worlds, Star Wars Jedi: Fallen Order

Juego del Año – Sekiro: Shadows Die Twice