Superhot VR generó $2 millones de dólares en la semana de Navidad

SUPERHOT VR tuvo una gran semana durante las festividades. A lo largo de todas las plataformas, el título generó 2 millones de dólares entre el 22 y 29 de diciembre. Esto es un logró sumamente impresionante, si consideramos que se trata de un juego de hace dos años.

Callum Underwood, desarrollador en SUPERHOT Team, compartió la increíble noticia con los fans vía Twitter:

SUPERHOT VR has grossed over 2 million dollars on all platforms in the past 7 days alone. Thank you players!! ?? pic.twitter.com/jkTINcGH4f

— Callum Underwood (@DevRelCallum) December 29, 2019