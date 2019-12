Así fue la última década para Nintendo

Nintendo se ha unido a la tradición de final de la década y ha decidido publicar una pequeña infografía con algunos de los juegos, consolas y anuncios más importantes de la compañía japonesa en la últimos años.

Tanto Nintendo of America, como Nintendo of Europe publicaron esta información. Aunque en general tienen el mismo contenido, hay un par de pequeñas diferencias entre las regiones. Estas retrospectivas decidieron mirar hacia atrás a un desarrollo importante que apareció en cada año, como por ejemplo el Nintendo Switch en 2017, junto con una serie de logotipos para los principales títulos lanzados dentro de ese lapso de tiempo.

-2011: Nintendo 3DS en ambas regiones, Nintendo Wii Mini en la imagen de Europa

-2012: Nintendo Wii U

-2013: Nintendo 2DS y Nintendo 3DS XL

-2014: Amiibo

-2015: New Nintendo 3DS en Europa y New Nintendo 3DS XL en América del Norte

-2016: NES Classic Edition y Pokemon GO Plus

-2017: Nintendo Switch y Super Nintendo Classic Edition

-2018: Poke Ball Plus

-2019: Nintendo Switch Lite

Nintendo se aseguró de tomar en cuenta juegos como ARMS, Fire Emblem Awakening, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pikmin 3, Pokemon Sword and Shield, Super Mario Galaxy 2, Super Mario Maker, Super Smash Bros.Ultimate y Xenoblade Chronicles. Incluso los juegos móviles, como Fire Emblem Heroes y Mario Kart Tour, tienen una pequeña participación.

Entre 2011 y 2019 Nintendo vivió desde las malas ventas del Wii U, pasando por la pérdida de Satoru, hasta el éxito actual del Switch. Te recordamos que es posible ver algunos datos interesantes de lo que jugaste este año en la consola híbrida. De igual forma, Nintendo continúa dominando las ventas en Japón.

