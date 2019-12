Untitled Goose Game ya superó el millón de copias vendidas

Desde su lanzamiento en septiembre de este año, el aclamado Untitled Goose Game ya ha superado el millón de copias vendidas. Este hito en ventas fue alcanzado la semana pasada, tan solo tres meses después desde su debut inicial en PC y Nintendo Switch. A principios de diciembre, este título llegó al PS4 y esta cantidad de copias distribuidas indudablemente aumentaron gracias al PlayStation.

La noticia la compartió un representante de Panic, distribuidora del juego, vía Twitter:

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

