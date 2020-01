Todo lo que sabemos hasta ahora del PS5

Nos encontramos al borde de que una generación de consolas llegue a su fin y una nueva, vea finalmente la luz del día. Por el momento siguen habiendo muchas dudas y especulación sobre lo que serán estas máquinas que definan el futuro del medio, sobre todo con lo que hará Sony por la forma tan limitada en la que han venido liberando los detalles de su ya confirmado PlayStation 5. En este artículo especial te contamos sobre TODO lo que sabemos hasta ahora de dicha consola.

Fecha de lanzamiento

Por ahora, Sony no ha salido a dar una fecha exacta en la que el PS5 se estará lanzando al mercado, sin embargo, se ha confirmado una ventana. Estamos hablando de que la consola llegará para las fiestas de este 2020, es decir, en algún punto entre octubre y diciembre.

Costo

Este es otro aspecto que no se ha confirmado sobre el PS5, sin embargo, la especulaciones están a la orden del día. Algunas supuestas filtraciones apuntan a que tendremos un precio de lanzamiento no menor a $399 dólares, y no mayor a $499. Sobre lo que pase en nuestra región, pues también es pura especulación, pero podemos estar seguros que en día de lanzamiento, no vas a pagar menos de $15 mil pesos por un PS5.

Características generales

-El PS5 contará con un procesador Bespoke AMD de ocho núcleos, basado principalmente en la tercera generación de la arquitectura Ryzen que permite ray tracing.

-Contará con una unidad SSD (estado sólido) de almacenamiento para garantizar máximo desempeño. Por ahora, no se ha dicho de qué capacidad será. Se espera que esta nueva tecnología de SSD sea hasta 19 veces más rápida que un SSD actual.

-Será compatible con el visor actual de PS VR, pero se espera que dentro de poco, se esté anunciando uno completamente nuevo con mejoras de consideración.

-El PS5 tendrá un fuerte enfoque en el audio en tres dimensiones para equipararse a la experiencia Dolby Atmos, además de que se anunció compatibilidad con televisores 8K. Esto no quiere decir que vaya a haber juegos en esa resolución, pero seguro que la consola hará un gran trabajo de escalado.

-Contará con un unidad óptica para leer discos Blu-ray. Se espera que ahora, los juegos vengan en discos con capacidades de hasta 100GB.

-Aunque no lo hemos visto todavía, sabemos que con el PS5 llegará el Dualshock 5, nueva generación de controles que tendrán retroalimentación háptica en varios de sus botones. Se rumorea que el Dualshock 4 será compatible con esta nueva consola.

Logotipo

Durante el CES 2020 de Las Vegas, Sony salió a revelar el logotipo oficial del PS5, el cual, justo como lo esperábamos, sigue la misma línea que la marca ha venido manejando. El mensaje es claro: estamos ante un sucesor del PS4, ni más ni menos.

Juegos de lanzamiento

A pesar de que Sony sigue estando muy hermético en todo este tema, ya sabemos de algunos juegos que estarán disponibles para el PS5 el día que se lance. Por ejemplo, Gearbox anunció Godfall, una IP completamente nueva. Por su parte, Ubisoft ha confirmado que Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine y Gods and Monsters harán lo propio. EA ha salido a decir que también espera poder tener listo Battlefield 6 para la llegada del PS5.

De lado del propio Sony no se ha confirmado nada todavía, pero es fácil imaginarse que al menos de sus juegos de este año como Dreams, Ghost of Tsushima o The Last of Us: Part II, no tardaremos en ver una versión mejorada de PS5.

¿Tendrá retrocompatibilidad?

A pesar de lo que muchos aseguran, Sony no ha salido a confirmar ni a detallar nada sobre la posible retrocompatibilidad del PS5, es decir, que la consola vaya a correr juegos de PS4. Lo más lógico, sobre todo considerando lo que su competencia está haciendo, es pensar que en efecto, la nueva consola correrá títulos de su antecesora, no obstante, es importante recalcar que esto sigue sin ser oficial.