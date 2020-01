Mega Man se transforma en Megan Man por un error de caja

Capcom tiene mala suerte en cuanto a la producción de sus juegos se refiere. Hace algunos años se volvió viral un error en la caja de Resident Evil Revelations en 3DS, en donde el nombre estaba escrito como “Revelaitons”. Bueno, esa maldición se ha vuelto replicar, sólo que en esta ocasión con Mega Man, o debería decir, “Megan Man”.

Como sabrán, el próximo 25 de febrero saldrá a la venta Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, pero algunas tiendas ya cuentan con pre órdenes y en esta ocasión un fan se encontró con un error en la caja de la versión de Nintendo Switch. En lugar de decir Mega Man, como el nombre del personaje, se agregó una “n” de más y ahora se ha creado “Megan Man”.

Lmao, waaat pic.twitter.com/dSFSKf4QMD — The Legend of Elise || Animal Crossing ??? (@elisebby01) January 6, 2020

Los memes y las comparaciones no se hicieron esperar y los fans han puesto a personajes como Megan de Family Guy en el traje de Mega Man. Otra imagen de este estilo es Megan Fox, pero con casco de Zero. Esperemos que cuando salga la versión final, este error no venga en la caja.

Hablando de Capcom, te recordamos que la compañía tiene planeado el regreso de una de sus IP viejas. De igual forma, todavía existe la posibilidad de ver Deep Down terminado.

Vía: elisebby01