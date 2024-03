TMNT: The Cowabunga Collection desaparecerá de PC

En agosto de 2022, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection llegó al mercado. La colección nos da la oportunidad de disfrutar de múltiples títulos clásicos de la serie en plataformas modernas, y hasta con multiplayer en línea. Sin embargo, a menos de dos años de su lanzamiento, se ha revelado que este título desaparece de Steam en Japón.

Por medio de un comunicado oficial, se ha revelado que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection desaparecerá por completo de Steam el próximo 29 de marzo de 2024 en Japón. Aunque el juego en línea seguirá disponible, y será posible re-descargar este título, a partir de la fecha marcha, ya no será posible comprar esta colección.

Afortunadamente, esto solo afectará a Japón. En un comunicado compartido para GameInformer, Konami confirmó que el juego seguirá disponible en el resto del mundo y, al menos por el momento, no hay planes para eliminar Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection de otras tiendas digitales. Lamentablemente, no se compartió una razón detrás de la decisión que afecta a toda una región.

Recuerda, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection desaparecerá por completo de la tienda de Steam en Japón el próximo 29 de marzo de 2024, y por el momento no se descarta que lo mismo llegue a suceder en otras regiones en un futuro. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de esta colección aquí. De igual forma, una secuela de este paquete podría ser una realidad.

Nota del Editor:

Es una verdadera tragedia lo que está sucediendo con los juegos físicos. Lo peor de todo, es que esta colección es la única forma de jugar de la mayoría de los títulos que aquí encontramos. No solo estamos hablando de una experiencia que se perderá, sino de múltiples, y no hay que olvidar todo el contenido adicional aquí se nos presenta.

Vía: GameInformer