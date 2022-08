La industria de los videojuegos está conformada por una historia que abarca más de 50 años de lanzamientos y, con nueve generaciones de consolas, el catálogo que está a nuestra disposición es casi interminable. Sin embargo, el paso del tiempo también ha ocasionado una serie de problemas que hace 20 o 30 años eran impensables. Para disfrutar de un juego de SNES justamente como se hacía en los 90 no solo se requiere del título en cuestión, sino del hardware original y de una televisión que sea compatible. Esta es una inversión que no muchos pueden hacer. Afortunadamente, las compañías están conscientes de esto, y han hecho todo lo posible para ofrecer viejas experiencias en plataformas modernas. Esta es una práctica que se ha llevado a cabo desde la época del NES con los ports. Después en el SNES y Genesis vimos paquetes como Super Mario All-Stars y Mega Man: The Wily Wars. En el Saturno llegó Sonic Jam, dándole un nuevo hogar a la trilogía original del erizo. Una vez que el GameCube, PS2 y Xbox llegaron al mercado, las colecciones de clásicos se volvieron más y más comunes.

Mientras que esta fue una tarea que se llevaba a cabo por las mismas compañías responsables por los juegos en una colección, en la actualidad existen empresas que se dedican a esto, principalmente motivadas por la preservación de este medio. Aquí es en donde M2 y Digital Eclipse entran en escena. Hoy en día, si alguien quiere hacer una recopilación de clásicos, estas dos son las mejores opciones en el mercado. No solo la emulación que nos han entregado en paquetes como The Disney Afternoon Collection, la serie de SEGA Ages, y la Mega Man Legacy Collection, por nombrar solo un par de ejemplos, es de primer nivel, sino que el contenido adicional también revela la enorme pasión que tienen por cierta franquicia. Dentro de todos los grandes desarrolladores que han trabajado con estas empresas, un nombre resalta, y es el de Konami.

Pese a que la compañía japonesa sigue sin ofrecer nuevas experiencias, gran parte de su catálogo clásico actualmente está disponible por medio de colecciones enfocadas en títulos de arcade, Castlevania y Contra. Ahora, las Tortugas Ninja se suman a esta selección. De forma inesperada, hace un par de meses se reveló la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, paquete que ofrece 13 juegos de esta propiedad, en donde encontramos entregas de arcade, NES, SNES, Genesis y Game Boy, y todo de la mano de Digital Eclipse. De esta forma, ya tuve la oportunidad de experimentar todo lo que esta recopilación ofrece. ¿Acaso esta es la forma definitiva de disfrutar de aventuras como Turtles in Time? ¿Qué tipo de extras encontramos aquí? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Un homenaje a las Tortugas y a Konami

La historia de las Tortugas Ninja en los videojuegos es extensa, y abarca desde la época del NES, hasta la actualidad, con Shredder’s Revenge siendo la entrega más reciente. Sin embargo, The Cowabunga Collection solo está enfocado en lo que vimos entre 1989 y 1993. Esto quiere decir que juegos como el infame Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan no están en esta colección. En su lugar encontramos Teenage Mutant Ninja Turtles de NES, Teenage Mutant Ninja Turtles de Arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game de NES, Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan de Game Boy, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time de Arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers de Game Boy, Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project de NES, Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time de SNES, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist de SEGA Genesis, Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue de Game Boy, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters de SNES, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters de SEGA Genesis, y Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters de NES.

Por si fuera poco, los 11 juegos que pertenecen al NES, SNES, Game Boy y Genesis también cuentan con sus versiones japonesas disponibles en esta colección. Aunque las diferencias no son muchas, si encontramos un par de variaciones en la dificultad, así como en el arte que se nos presenta. El único caso que resalta mucho, es el de Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters, ya que aquí encontramos tres versiones del título. Si bien uno podría pensar que esto es lo mismo, al menos en lo que se refiere al SNES y Genesis, sí encontramos un par de variaciones, por lo que su inclusión está más que justificada. De igual forma, se ha incorporado la posibilidad de jugar en línea Teenage Mutant Ninja Turtles de Arcade, Turtles in Time de Arcade, The Hyperstone Heist de Genesis, y Tournament Fighters de SNES, el cual cuenta con código de rollback.

En general, The Cowabunga Collection es un fenomenal paquete que logra entregarnos los juegos más reconocibles de las Tortugas Ninja. Claro, con tan solo ver Turtles in Time, tanto en su versión de arcade para cuatro jugadores, como la de SNES con una dificultad normal, es más que suficiente para convencer a alguien de comprar esta recopilación, pero la inclusión de fantásticos títulos como The Manhattan Project, The Hyperstone Heist y Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue, hacen que esta colección valga aún más la pena para todos los que están interesados en conocer la historia de esta propiedad. Junto a esto, no todo lo que vemos aquí son beat’em ups.

Aunque, sí, la mayoría son beat’em ups, también tenemos casos como Teenage Mutant Ninja Turtles de NES, el cual es un plataformero muy clásico de la época, así como Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters, el cual es un juego de peleas en sus tres versiones disponibles. Considerando que la propiedad nunca se ha alejado mucho de estos géneros, tampoco es como que The Cowabunga Collection esté olvidando algunas entregas necesarias. No quiero decir que entre 1993 y 2022 no hayamos visto algo que valgan la pena incluir en una colección de este tipo, pero es importante mencionar que el trabajo de Digital Eclipse está enfocado en los títulos que fueron desarrollados por Konami, y esa es la clave aquí.

Pese a que Konami ya no es lo que alguna vez fue, podemos estar de acuerdo de que sus juegos en los 80 y 90 eran buenos. Al menos uno o dos títulos desarrollados por esta compañía se pueden encontrar en múltiples listas de lo mejor de las Arcades, NES, SNES, Game Boy y Genesis, con Turtles in Time siendo la joya de la corona, y considerado uno de los grandes beat’em up de toda la historia. De esta forma, la colección no solo es una celebración de las Tortugas Ninja, sino de la misma Konami, dejando en claro porqué esta compañía era amada por casi todos en su momento.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection incluye 13 juegos, así como versiones japonesas de 11 de estos títulos, los cuales nos dan una muy buena mirada a la época más icónica de esta propiedad en los videojuegos, y cada entrega viene de la mano de Konami en un periodo en donde no podían cometer un solo error. Incluso Teenage Mutant Ninja Turtles de NES, el cual ha ganado una reputación de ser injustamente difícil, es algo que todos los fans deben de experimentar al menos una vez, y esta es la forma definitiva de hacerlo gracias a todas las mejoras de vida que la colección incluye.

Así los recordamos

Para todos aquellos que ya conocen el trabajo de Digital Eclipse, no debería ser una sorpresa escuchar que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es una colección con una muy buena emulación. Cada uno de los 13 títulos se juega y se ve de una forma magnífica. Incluso aquellos a los que no les interesa experimentar con las opciones visuales, el estilo por defecto es de primer nivel. Afortunadamente, también se ofrecen un par de combinaciones para todos aquellos que desean disfrutar de estos clásicos lo más que se pueda a lo que vimos originalmente en las arcades y consolas.

Para comenzar, cada uno de los juegos incluye cuatro opciones de visualización. La primera es la que viene por defecto, y no presenta alguna modificación, es solo una versión limpia y ya. Lo interesante viene en las otras tres. Una de estas es el Filtro de TV, el cual nos ofrece líneas horizontales que se asemejan a lo que veíamos en las televisiones de CRT. Junto a esto, tenemos el modo Monitor, el cual también nos presenta con líneas, solo que en esta ocasión con verticales, para así imitar lo que se podía apreciar en las pantallas de arcade clásicas. Por último, tenemos un Filtro LCD, el cual nos ofrece la experiencia más cercana a lo visto en el Game Boy.

Como seguramente ya lo notaron, cada una de las tres opciones está enfocada en una plataforma en específico. El Monitor va de la mano con los juegos de arcade. El Filtro LCD funciona mejor con los de Game Boy. Mientras que el Filtro de TV es perfecto para las entregas de consolas. Sin embargo, nada te impide combinar estas opciones y jugar Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue con líneas verticales. No es algo que recomiendo, e incluso me hubiera gustado que Digital Eclipse fuera más claro con el tipo de filtro que funciona mejor con cada título, pero seguramente te darás cuenta rápidamente cuál es el que debes usar para cada ocasión.

Junto a esto, también encontramos tres opciones de imagen. Tenemos la relación de aspecto más apegada a la original, la cual recomiendo mantener en todo momento; una que cubre la mayor parte de la pantalla, pero no toda, y por último se nos presenta una amplia que estira la imagen para cubrir, ahora sí, todo, lo cual no recomiendo, ya que arruina el estilo de todos los juegos. Una vez más, cada persona es libre de hacer las combinaciones que desee, pero es cierto que hay maneras de jugar lo más apegado que se pueda a lo original, y luego hay atrocidades, como Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist en modo amplio con el Filtro LCD.

A decir verdad, las opciones son pocas. Son buenas y cumplen muy bien su tarea, pero siguen siendo reducidas. Cuando vemos el trabajo de M2 en otras colecciones de Konami, o de Westone con Clockwork Aquario, queda claro que hay espacio para expandir este apartado. Incluso hay un gran ausente. Aunque el Filtro LCD funciona muy bien para los juegos de Game Boy, es extraño que no veamos una opción de Dot Matrix para tener la ya icónica imagen verde que tanto caracterizó a esta portátil. Afortunadamente, el trabajo de Digital Eclipse no termina aquí, ya que cada entrega cuenta con una serie de mejoras de vida que hace que cada uno sea más accesible para el público actual.

Los 13 juegos cuentan con un menú de mejoras que se pueden activar desde el menú de selección. Aquí encontramos opciones como la posibilidad de empezar desde cierto nivel, vidas infinitas para los de arcade, activar el modo Dios y avanzar sin que alguien te toque, desbloquear cierto contenido de forma inmediata, y más. Sin embargo, son los títulos de NES los que obtienen una serie de actualizaciones interesantes. A estos cuatro se les puede remover la desaceleración que ocurría cuando muchos enemigos estaban en pantalla, así como el parpadeo de los sprites, el cual era ocasionado por las mismas circunstancias. Esto da como resultado una experiencia mucho más rápida y suave, que es más que bienvenida. Como siempre, estas son solo unas alternativas, y si quieres disfrutar de estas entregas como si aún vivieras en los 80, simplemente puedes olvidarte de esto. Por último, ninguna colección de hoy en día estaría completa sin la habilidad de retroceder el tiempo, para así corregir tus errores, y la posibilidad de guardar tu partida en cualquier momento, pero solo una vez.

Fuera de las opciones que uno ya espera de este tipo de trabajos, Digital Eclipse también fue un paso más allá de lo necesario, y creó una serie de guías completamente originales para los 13 títulos, las cuales ofrecen todo tipo de ayuda. Dependiendo de la complejidad del juego, veremos trabajos extensos, con múltiples páginas de información, mapas de las áreas que tienes que atravesar, y secretos que tal vez nunca lograste encontrar en su momento; hasta solo una hoja que detalla de una divertida forma cómo es que debes de jugar. En un fantástico agregado que incluso demuestra la pasión de los desarrolladores al crear nuevas ilustraciones que van de acuerdo con la entrega en la que te encuentres.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es una gran recopilación que, si bien cumple de gran forma con las mejoras de vida para todos los títulos, con una serie de opciones que te dan la oportunidad de disfrutar de estos 13 juegos de la forma que mejor te agrade, alejándote o imitando de la experiencia tanto como lo desees, también es cierto que hay espacio para mejorar. Dejando de lado la ausencia de un filtro de Dot Matrix, algo que espero sea solucionado en futuras colecciones, Digital Eclipse debe de tener una voz más fuerte al momento de decirle al jugador cuáles son las configuraciones. Sin embargo, y como seguramente ya lo saben, la fortaleza de esta compañía está en la documentación de todo lo que tiene que ver con sus paquetes.

Amor por las Tortugas

Aunque es cierto que hay algunas compañías que están haciendo un trabajo más elaborado al momento de hablar de emulación, ninguna se compara con la cantidad y la calidad de contenido adicional que Digital Eclipse nos presenta en sus trabajos, y en Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection vemos una de sus mejores obras de documentación hoy en día. No solo nos ofrecen un vistazo al proceso de creación de los 13 títulos, sino que tenemos los soundtrack completos, comerciales, y mucho, pero mucho más elementos que cualquier fan de las Tortugas Ninja no se debe de perder.

En la sección la Guarida de las Tortugas, todos los jugadores podrán ver un sin fin de contenidos muy especiales. Como seguramente ya lo esperabas, tenemos escaneadas todas las cajas de los juegos de consolas, tanto en sus versiones occidentales como japonesas, y puedes ver claramente lo bien preservadas que están. Estas no solo son ilustraciones, sino cajas de verdad que se encontraban en la bóveda de Konami, y Digital Eclipse tuvo la oportunidad de usarlas en esta colección. Para acompañar esto, también están a nuestra disposición todos los manuales de las dos regiones.

¿Alguna vez deseaste ver cómo era la publicidad de las Tortugas Ninja en revistas como Nintendo Power y Electronic Gaming Monthly? Bueno, ahora puedes hacerlo, ya que este material, así como los comunicados para la prensa de su momento, también están incluidos, y nos dan un gran vistazo a la forma en la que este tipo de productos llegaban al público en aquel entonces. El único detalle es que ciertas imágenes no relacionadas con Konami fueron eliminadas, esto debido a problemas de licencia. No es un gran inconveniente, pero sí es algo que llama mucho la atención, especialmente la primera vez que descubres esta sección.

Las Tortugas Ninja han tenido una gran recorrido por la cultura popular, y eso va más allá de solo los videojuegos. La propiedad nació en los cómics, y se volvió un fenómeno por medio de las series animadas. De esta forma, The Cowabunga Collection incluye material de estos dos medios. Aunque seguramente estás pensando que aquí se ofrecen cómics y episodios completos, lamento informarte que este no es el caso. La colección cuenta solo con las portadas de los cientos de volúmenes disponibles hoy en día, y con cuatro imágenes de cada uno de los capítulos de todas las caricaturas, desde la original de los 80, hasta la más reciente de Nickelodeon. Aunque esto puede sonar como una decepción, esto sigue siendo una inmensa cantidad de contenido que los fans podrán apreciar, e incluso revivirá la nostalgia en más de una persona.

Uno de los mejores apartados de esta colección es la selección musical. Aquí tenemos acceso a todos los soundtrack de los juegos en su totalidad. Junto a esto, se aprecia mucho que cada selección está representada como un casete, con todo y un diseño único para cada uno. Es un detalle de primer nivel que todos los fans podrán apreciar. Solo me hubiera gustado tener la opción de crear una lista de canciones con mis composiciones favoritas, o una forma de escuchar al azar todo lo que aquí se nos presenta.

Sin embargo, nada se compara con lo mejor de todo. Al tener acceso a la bóveda de Konami, Digital Eclipse no se limitó solo a incluir manuales, cajas, publicidad y música, sino que también se dio a la tarea de escanear cientos de hojas dedicadas al desarrollo de cada uno de los 13 títulos incluidos en la colección. Estoy hablando de las Biblias de Producción, las cuales nos muestran cuáles son los colores para cada Tortuga, los controles para los juegos, el estilo de los personajes y enemigos, y más. No contentos con todo esto, el equipo de Frank Cifaldi también tradujo todos estos documentos, algo que no solo está disponible en inglés, sino en español también.

Queda más que claro que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection vale mucho, pero mucho la pena, no solo por todos los juegos que incluye, sino por el material adicional que no puedes encontrar en otro lado. Claro, con una simple búsqueda podrás toparte con las imágenes de los cómics y series, así como la música. Obtener material de publicidad y los manuales requiere de que inviertas algo de tiempo adicional. Sin embargo, es casi imposible obtener las Biblias de Producción de los títulos. Solo la colección de Digital Eclipse pone esto en las manos de los jugadores de una forma sencilla y sumamente accesible en múltiples idiomas. Tan solo por todos estos extras, el precio de admisión está más que justificado.

El hogar de los Ninja

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es una fantástica colección que nos da la oportunidad de disfrutar de una época muy especial para esta propiedad. Los 13 juegos que se incluyen dejan en claro que Konami fue la compañía perfecta para llevar a las Tortugas a este medio. Aunque para muchos, Turtles in Time es más que suficiente, también tenemos joyas de cuatro consolas diferentes, más los imperdibles de arcade. Pese a que claramente hay algunos títulos que no son tan amados como otros, esto no demerita el valor de la recopilación.

Junto a esto, la emulación y las mejoras de vida son de primer nivel, aunque toda la libertad que se le da al jugador podría dar pie a que alguien experimente cierto título de una forma no tan adecuada como debería. Espero que Digital Eclipse logre ofrecer una mejor guía de este apartado en el futuro, en lugar de que el público sea demasiado libre para su propio bien. Aun así, detalles como las guías creadas para esta colección, y las múltiples opciones de calidad, especialmente las de NES, son bienvenidas de gran forma.

Sin embargo, es la inmensa cantidad de contenido adicional lo que hace extra especial a esta recopilación. Todo el material que aquí se nos presenta demuestra que Digital Eclipse tiene una gran pasión por la preservación de los videojuegos, y pone documentos de diseño, ilustraciones, cajas, manuales, música, y mucho más a la disposición del público de una forma sencilla. Es una selección de información que hará que todos los fanáticos de las Tortugas Ninja, y los no tanto, aprecien el trabajo que Konami nos entregó originalmente. No hay duda, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es una de las mejores colecciones que hemos visto en un año en donde este tipo de paquetes han sido todo un éxito.