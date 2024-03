Ésta es la nueva expansión de Pokémon TCG

El TCG de Pokémon es uno de los pilares más importantes para la serie, por lo que The Pokémon Company constantemente nos ofrece actualizaciones y expansiones que no solo agregan nuevas cartas, sino que introducen mecánicas emocionantes. De esta forma, recientemente se reveló que la expansión de Escarlata y Púrpura-Mascarada Crepuscular estará disponible a finales del próximo mes de mayo.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que la expansión de Escarlata y Púrpura-Mascarada Crepuscular para Pokémon TCG estará disponible el próximo 24 de mayo de 2024. Sin embargo, los usuarios de la aplicación de JCC Pokémon Live podrán acceder a este contenido desde un día antes, es decir, el 23 de mayo de 2024.

En esta expansión agrega a Okidogi, Munkidori, Fezandipiti y el Pokémon legendario Ogerpon, las criaturas de bolsillo que vimos originalmente en el DLC de The Hidden Treasure of Area Zero Part 1: The Teal Mask para Pokémon Scarlet & Violet. De igual forma, Escarlata y Púrpura-Mascarada Crepuscular introduce seis cartas de Entrenador y de Energía Especial de AS TÁCTICO de rareza Rara, siete Pokémon ex y siete Pokémon ex Teracristal, 21 Pokémon de rareza Rara Ilustración, 11 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial, y seis cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve.

Si no puedes esperar a jugar con estas nuevas cartas, podrás participar en torneos de pre-lanzamiento en tiendas participantes a partir del próximo 11 de mayo. Recuerda, la expansión de Escarlata y Púrpura-Mascarada Crepuscular llegará a Pokémon TCG el próximo 24 de mayo. En temas relacionados, ya está disponible el anime de Pokémon Horizons en streaming. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Pokémon Trading Card Game en Game Boy.

Nota del Editor:

El trabajo que se ha hecho con el TCG es simplemente impresionante. Desde la creación de tarjetas, pasando por múltiples diseños, hasta las mecánicas que cada nueva adición tiene en el meta juego. Es impresionante el trabajo que se ha hecho, y es algo que no se detendrá en un futuro.

Vía: Comunicado Oficial.