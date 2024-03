Otro clásico del Wii U llegaría al Switch

Pese a que el Wii U no fue una consola tan exitosa como a Nintendo le hubiera gustado, esta pieza de hardware fue el hogar de una extensa lista de juegos que valen mucho la pena. Si bien muchos de estos ya están disponibles en el Switch, aún hay un par que merecen llegar a las manos de más personas. Este es el caso de Kirby and the Rainbow Curse, el cual podría estar disponible este mismo año.

Recientemente, se encontró un nuevo registro en Japón para Kirby and the Rainbow Curse. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo, todo parece indicar que este título tendría un relanzamiento para el Switch, algo que bien podría suceder este mismo año.

KIRBY AND THE RAINBOW CURSE tem solicitação de registro aprovada no Japão O jogo foi lançado originalmente para o Wii U em 2015 pic.twitter.com/EB1Nishcn5 — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) March 14, 2024

Recordemos que Kirby and the Rainbow Curse llegó al mercado en el 2015, y rápidamente logró conquistar a los jugadores gracias a su fantástico apartado visual, el cual nos mostró a Kirby en forma de plastilina. De esta forma, una versión para Switch sería perfecta para la segunda mitad del año.

Aunque ya sabemos que Paper Mario: The Thousand Year Door HD y Luigi’s Mansion 2 HD estarán disponibles en mayo y junio de 2024 respectivamente, no hay una idea clara sobre los planes de Nintendo para la segunda mitad del año. Es así que Kirby and the Rainbow Curse sería un título perfecto para la temporada de otoño.

Lamentablemente, es muy probable que no tengamos información oficial sobre este port hasta junio, mes en el que la Gran N usualmente lleva a cabo uno de sus ya clásicos Nintendo Direct enfocados en los lanzamientos para la segunda mitad del año. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, todo parece indicar que el siguiente juego de Kirby ya está en desarrollo. De igual forma, Kirby llega a la Cajita Feliz de McDonald’s.

Nota del Editor:

Kirby and the Rainbow Curse es un gran juego, pero me gustaría qué Xenoblade Chronicles X esté disponible en Nintendo Switch. Si bien hay un par de rumores, no hay información concreta, como en el caso de Kirby. Con la Gran N enfocándose en su siguiente consola, es probable que la segunda mitad de 2024 esté repleta de ports y remasterizaciones de este tipo.

Vía: necrolipe