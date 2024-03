Peter Moore habla sobre el futuro de Xbox

Uno de los mayores temas de conversación en el 2024 ha sido la posición de Xbox en la industria de videojuegos. Múltiples reportes y rumores han señalado que Microsoft estaría planeando abandonar la producción de consolas, para enfocarse por completo en el desarrollo de juegos third party. Aunque parece que esto no sucederá en un futuro inmediato, Peter Moore, quien supervisó la época del Xbox 360, ha señalado que estas conversaciones ya están en marcha.

En una entrevista con IGN, Moore, quien trabajó junto a SEGA durante el fracaso del Dreamcast, y jugó un papel importante en Xbox en la época del aro rojo del 360, habló sobre el estado actual de la división de Microsoft, y reveló que no le sorprendería si esta es la última generación de consolas para Xbox. Esto fue lo que comentó:

“Estoy seguro de que a Microsoft le encantaría que todo se trasladara a la nube. Lo único en lo que Microsoft no juega tan bien como los demás, es en el negocio de los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Porque de ahí se beneficiarán enormemente Apple, Google y los fabricantes de teléfonos móviles, y ya lo están haciendo. Están ganando decenas de miles de millones de dólares sin intentarlo realmente en los juegos con regalías del 30%, La Generación Z está llegando y dicen: ¿Por qué tengo que gastar cuatro o 500 dólares en una pieza de hardware de juego hecha a medida cuando tengo mi teléfono inteligente, mi PC o mi Mac y puedo hacer cosas? ¿Existe un control bastante decente?”

Junto a esto, Moore ha señalado que parte de esto se debe a que las nuevas generaciones ya no están interesadas en comprar un hardware específico para disfrutar de sus juegos, y desean tener todo en un solo lugar. De igual forma, el tiempo se ha convertido en una moneda que compañías como Microsoft desean tener en sus manos, pero esto significa que ahora tiene que competir con aplicaciones como TikTok:

“¿Qué puedo hacer en los próximos 10, 12 minutos? ¿Qué puedo hacer en mi hora de almuerzo? Y hay tanta presión sobre la experiencia de juego por parte de todo lo demás en este mundo, este mundo increíblemente y quizás sobre conectado dominado por el contenido de las redes sociales, los videos de TikTok. Los juegos, si bien siguen siendo sólidos (no olvidemos que probablemente ganamos 200 mil millones de dólares este año), están fragmentados en regiones, en diferentes contenidos, y el día tiene un número limitado de horas y hay muchas opciones para usar esas horas. Información, entretenimiento, cada vez más contenido, YouTube, canales de streaming… para mí es Apple TV, Paramount Plus, Peacock, Amazon Prime, y sigue y sigue. Y la televisión lineal ahora queda en un segundo plano, pero con esa inmensa oportunidad de sentarse y atiborrarse de contenido en lugar de interactuar con una consola”.

Por último, Moore habló sobre la posibilidad a Halo en consolas de PlayStation, algo que incluso recuerda ser un tema de conversación durante la época del Xbox 360:

“Creo que las palabras first-party y third-party pueden desaparecer. Simplemente será así, hacemos juegos fantásticos y ofrecemos un servicio fenomenal en el que puedes jugar a nuestros juegos, tanto propios como de terceros, esos son legados del hardware. Recuerdo conversaciones sobre Halo en PlayStation. Estás constantemente mirando. Entras en los juegos de guerra, lo que hicimos antes del lanzamiento de Xbox 360 como equipo Mira, si Microsoft dice, espera, estamos ganando $250 millones de dólares en nuestras propias plataformas, pero si luego tomamos a Halo como, llamémoslo un tercero, podríamos ganar mil millones… Tienes que pensar mucho sobre eso. , ¿bien? Quiero decir, tienes que irte, sí, ¿debería conservarse? Es una pieza de propiedad intelectual. Es más grande que un simple juego. ¿Y cómo se aprovecha eso? Esas son las conversaciones que siempre ocurren sobre cómo aprovecharlas en todo lo que haríamos. Ha tenido sus altibajos, pero mira, Xbox no sería lo que es Xbox sin Halo. Pero sí, estoy seguro de que esas conversaciones están sucediendo. Si llegan a buen término, ¿quién sabe? Pero definitivamente están sucediendo, estoy seguro”.

Si bien las palabras de Peter Moore, quien ha tenido una extensa carrera en la industria, nos dan una idea del camino que puede tomar Microsoft en un futuro, por el momento no hay información oficial que confirme o desmienta la posición que tomará Xbox en la siguiente generación. Quizás ya no vemos consolas, o Halo llegará a más plataformas. Al final del día, Microsoft ha tomado una posición enfocada por completo en generar dinero, y si abandonan lo que han hecho les funciona, entonces este será su próximo paso. En temas relacionados, estos son los juegos de Xbox que llegan a PlayStation y Switch. De igual forma, Phil Spencer habla sobre Call of Duty en Game Pass.

Nota del Editor:

Es muy probable que Xbox continúe experimentando con la exclusividad, consolas y lanzamientos third party durante esta generación. Lo interesante será ver qué hará después. Al tomar en cuenta todo lo que ha funcionado y lo que no, es cuando veamos si continúan con el hardware tradicional, o toman una dirección completamente diferente.

Vía: IGN