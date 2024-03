Primer tráiler de la nueva película de The Crow

The Crow es uno de los personajes de cómic de culto más amados por todos los que conocen esta obra. Durante los 90, hubo un intento por llevar esta propiedad a la pantalla grande, pero la muerte de su estrella en el set de grabación evitó que este fuera el éxito esperado. Ahora, este año estará disponible un reboot cinematográfico, y el día de hoy se ha compartido el primer tráiler de esta esperada cinta.

En la historia, Eric Draven y su prometida, Shelly, son atacados y asesinados por una banda de matones. Afortunadamente, el espíritu sobrenatural de The Crow resucita a Eric mientras acecha y mata a sus atacantes uno por uno. Este concepto se mantiene en la nueva película, y nos muestra la brutalidad de estos eventos.

Esta nueva adaptación cuenta con las actuaciones de Bill Skarsgård y FKA Twigs como Eric y Shelly, respectivamente. De igual forma, podemos ver a Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila y Jordan Bolger. La cinta cuenta con la dirección de Rupert Evans, así como un guion de Zach Baylin y Will Schneider. Esto fue lo que comentó Sam Pressman, productor de esta cinta, al respecto:

“The Crow ha sido una parte muy central e integral de nuestra empresa y estoy muy orgulloso del progreso y el trabajo que se ha realizado. Creo que la película simplemente dejará boquiabierta a la gente. Nuestros socios quieren abordarlo de una manera muy 360, ya sean videojuegos, una serie animada o un universo, pero tiene este legado cósmico que puede expandirse más allá de una historia singular”.

Por el momento no hay información sobre secuelas, videojuegos o series, y es muy probable que los productores estén esperando a ver la reacción crítica y comercial de esta cinta antes de tomar alguna decisión. The Crow llegará a las salas de cine el próximo 7 de junio de 2024. En temas relacionados, los comerciales llegan a Amazon Prime Video aumenta en México. De igual forma, Ready Player Two ya está en producción.

Nota del Editor:

La nueva película de The Crow luce bastante interesante. Claramente, la violencia es una parte fundamental de la serie, y aquí podemos ver un par de escenas con un tono elevado. Será interesante ver cómo reacciona el público a una cinta con clasificación para adultos.

Vía: Lionsgate Movies