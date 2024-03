Los comerciales llegan a Prime Video en México

El año pasado se reveló que Amazon Prime Video tenía la intención de agregar comerciales a las series y películas que encontramos en su servicio de streaming. Si bien en su momento esto solo fue confirmado para Estados Unidos, por el paso del tiempo hemos visto a más regiones sumarse a esta tendencia. Ahora, lamentablemente, es el turno de México.

Por medio de un correo que se le ha enviado a los usuarios, se confirma que a partir del 11 de abril 2024, los comerciales se incluirán en todo el contenido que encontramos. Si no deseas ver publicidad, entonces tendrás que pagar $50 pesos adicionales. Lamentablemente, por el momento se desconoce con qué frecuencia veremos comerciales en esta plataforma.

Recordemos que la inclusión de comerciales ha sido una táctica que múltiples compañías de streaming han implementado para, no solo cobrar por un plan mucho más caro que no tenga anuncios, combatir la pérdida de ingresos que vimos tras el fin de la pandemia el año pasado.

A diferencia de Netflix u otras plataformas similares, Amazon Prime Video siempre se caracterizó por ofrecer un solo plan de suscripción con todos los beneficios ya incluidos. En este caso, pagar Prime sigue ofreciendo todo a lo que ya estamos acostumbrados, y los $50 pesos adicionales son solo para evitar ver comerciales.

Este anuncio llega en un momento clave para la plataforma, puesto que nuevos episodios de la segunda temporada de Invencible han comenzado a llegar. De igual forma, la nueva temporada de The Boys estará disponible en el verano. Por si fuera poco, películas como The Zone of Interest y Anatomy of a Fall, las cuales ganaron Óscar en la ceremonia de este año, pronto se unirán a este servicio.

Recuerda, los comerciales llegarán a Amazon Prime Video a partir del 11 de abril. En temas relacionados, acusan a Amazon de usar inteligencia artificial en una de sus películas. De igual forma, esta es la nueva estafa de WhatsApp relacionada con Amazon.

Nota del Editor:

Si bien $50 pesos no suenan como mucho dinero, este sigue siendo un inconveniente para las personas. Por mi parte, no uso tanto Prime Video para pagar este extra. Tal vez cuando llegue la nueva temporada de The Boys, pero al menos por el momento no.

Vía: Amazon