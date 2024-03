En el 2018, Steven Spielberg se encargó de dirigir la adaptación cinematográfica de Ready Player One, libro que originalmente fue publicado en 2011. Aquí, Ernest Cline, el autor, nos presenta un mundo virtual repleto de referencias a la cultura pop. Después del éxito de la cinta, en 2020 se publicó Ready Player Two, la secuela que expande sustancialmente este universo. Ahora, Spielberg por fin ha confirmado que ya está en producción la secuela de la cinta que vimos hace ya seis años.

Por medio de una entrevista con Showbiz 411, el legendario director fue cuestionado sobre los proyectos que tiene en puerta para el futuro. Aunque no dio muchos detalles, confirmó que una película de Ready Player Two ya está en producción. Lamentablemente, Spielberg no tomará el papel de director en esta ocasión, algo que sí asumió en Ready Player One. En su lugar, solo será el productor, y por el momento se desconoce quién estará a cargo de esta adaptación.

Considerando que por el momento no hay información adicional por parte Warner Bros., quienes se encargaron de la producción y distribución de Ready Player One, es probable que la secuela aún está a varios años de distancia. Para aquellos que no han leído Ready Player Two, la secuela se lleva a cabo poco después de los eventos del primer libro, y nos muestra a una sociedad adicta al mundo virtual de Oasis, algo que seguramente tendrá un mayor peso en la adaptación

Desde el lanzamiento del libro y estreno de la película, la realidad virtual ha cobrado un mayor peso en la vida de muchas personas. Junto a esto, dispositivos como el Apple Vision Pro han mezclado estos elementos con el mundo real. De esta forma, es probable que la adaptación de Ready Player Two tome en consideración elementos contemporáneos para expandir sustancialmente los elementos que nos presentó el trabajo de 2020.

Recuerda, Ready Player Two ya está en producción, y Steven Spielberg será el productor. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Ready Player One. De igual forma, quieren llevar el concepto de Ready Player One a la vida real.

Nota del Editor:

No fui un fan de la película de Ready Player One. Todo se sintió como referencia tras referencia, sin mucho sentido. No he leído el libro, por lo que no sé si este sea un problema presente aquí. Espero que la nueva película disminuya el impacto de este apartado.

Vía: Showbiz 411