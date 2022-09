Este ha sido un fantástico año para las Tortugas Ninja. Hace un par de meses llegó Shredder’s Revenge, un juego completamente nuevo. A finales de agosto estuvo disponible The Cowabunga Collection, la cual incluye 13 títulos imperdibles. Por si fuera poco, rumores han señalado que el próximo año llegaría otra entrega, una inspirada en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahora, una reciente entrevista nos da esperanzas de ver otra colección en un futuro.

Recientemente, Nintendo Everything entrevistó a Charles Murakami, productor senior de Konami, y a Chris Kohler, jefe editorial de Digital Eclipse, sobre The Cowabunga Collection. Cuando fueron cuestionados ante la posibilidad de ver una colección enfocada en los juegos de las Tortugas Ninja que vimos en los 2000, Murakami comentó:

“¡Nunca digas nunca! Esperé décadas por una TMNT Collection, y ver a otros fanáticos compartir mi deseo de ver este proyecto unido es uno de los mejores momentos de mi carrera. Aunque a veces las estrellas tienen que alinearse para que un proyecto se una, me alienta cuando ves a los fanáticos empujando esas estrellas para que encajen en su lugar”.

Aunque esto no es una confirmación oficial, considerando la gran recepción de The Cowabunga Collection, así como el hecho de que Konami está dispuesto a ofrecer secuelas de sus colecciones, no se cierra la puerta ante la posibilidad de ver un paquete que incluya juegos como la adorada entrega de 2003, Battle Nexus y Mutant Nightmare. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de la nueva colección.

Nota del Editor:

Aunque las colecciones de la generación del PS2, GameCube y Xbox no son tan comunes, este sería el perfecto trabajo para Digital Eclipse. Esperemos que esta idea se haga realidad en un futuro.

Vía: Nintendo Everything.