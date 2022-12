Tears of the Kingdom ya tiene clasificación oficial

Uno de los juegos más esperados de 2023 es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual, después de múltiples retrasos, ya tiene fecha de lanzamiento exacta. Aunque aún existen aquellos que creen posible un retraso, recientemente se descubrió una nueva pista que indica que esta entrega sí llegará en mayo.

Recientemente, se descubrió que la ESRB, organización que se encarga del registro de juegos en Estados Unidos, le ha otorgado a Tears of the Kingdom una clasificación de E10+. Es decir, para todo el público mayor de 10 años, esto como una consecuencia del uso de “Violencia de fantasía” y “Temas levemente sugerentes”.

Si bien esto es interesante, usualmente un juego recibe una clasificación una vez que su fecha de lanzamiento ya es definitiva. Aunque no se descarta la posibilidad de que Nintendo cambie de parecer, todo parece indicar que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sí llegará al Switch el próximo 12 de mayo de 2023.

Nota del Editor:

De verdad espero que Tears of the Kingdom no se vuelva a retrasar. Aunque sí esto subleve a pasar, seguramente será muy gracioso, ya no puedo esperar. Sin duda alguna, este juego de Zelda seguramente será mi juego del año de 2023.

Vía: Nintendo