El DCU es un caos en estos momentos. Con una nueva directiva, los planes que se tenían para algunas películas han sido eliminados, como lo fue en el caso de Wonder Woman 3, o han sufrido una serie de cambios. Este es el caso de The Flash, en donde se reporta que los cameos de Henry Cavill y Gal Gadot ya no forma parte de la cinta.

De acuerdo con un reporte por parte de The Hollywood Reporter, cameos de Superman y Wonder Woman para The Flash fueron filmados hace tiempo, con Henry Cavill y Gal Gadot retomando sus respectivos papeles. Sin embargo, con la cancelación de sus proyectos, se ha revelado que Warner Bros. ha optado por eliminar este contenido. Esto fue lo que se comentó:

“La puesta del sol del tiempo de Cavill como Superman fue la indicación más clara hasta ahora de que Gunn y Safran están organizando una revisión sustancial de DC, un reinicio que cortará los lazos significativos, si no la mayoría, con los regímenes anteriores que manejaron las películas de DC para Warner Bros. Cavill también filmó un cameo en The Flash, una de las cuatro películas de DC que se estrenará en 2023, pero las fuentes dicen que ese cameo, junto con el de Gal Gadot como Wonder Woman, ahora se está cortando, dado que el estudio decidió no seguir adelante con la versión de la directora Patty Jenkins de Wonder Woman 3”.

Por el momento, solo sabíamos que Ben Affleck retomaría el papel de Batman para una escena en The Flash. Sin embargo, esta nueva revelación seguramente será algo trágico para los fans. El regreso de Cavill fue algo que se esperaba con ansias, y parece que hubo toda la intención del mundo de reintegrarlo al DCU por un momento. En temas relacionados, Black Adam y Dwayne Johnson también han sido eliminados del DCU.

Nota del Editor:

Una verdadera tragedia lo que está sucediendo en DC. Aunque en su momento se pensó que The Flash iba a ser similar a No Way Home, parece que la cinta que llegará a los cines será solo un caparazón de lo que bien pudo ser en algún momento.

Vía: The Hollywood Reporter