Justamente como se esperaba, durante The Game Awards 2022 se reveló el siguiente juego de Hideo Kojima, aunque muchos se sorprendieron con el anuncio de Death Stranding 2. Ahora, el director japonés ha decidido revelar nueva información sobre esta secuela, algo que podría confundir a más de uno.

Como parte de su más reciente capítulo del podcast de Brain Structure, Kojima compartió nueva información sobre Death Stranding 2, en donde señaló que esta entrega no será “una secuela regular”, aunque no aclaró a qué se refiere. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es la segunda vez que trabajo con Norman [Reedus] y la tecnología ha mejorado mucho en los últimos tres años. Cosas que antes eran imposibles ahora son posibles. Así que nos hemos estado desafiando a nosotros mismos. No se trata de una secuela al uso en ese sentido. Todavía no puedo decir mucho sobre DS2. Creo que a mucha gente le gustó Sam, y espero que esa gente vuelva a DS2. Y para atraer a la gente que no jugó al primero, he hecho el juego nostálgico, pero también nuevo. No puedo decir nada más que esto ahora mismo”.

Aunque no Kojima no aclara su comentario relacionado con la secuela, es probable que el director se refiera a que Death Stranding 2 podría no seguir la historia de Sam, o al menos no de la forma que una secuela tradicional lo dicta. Recordemos que múltiples teorías señalan que tomaremos el control de Fragile en esta entrega.

Lamentablemente, por el momento no hay información sobre la fecha de lanzamiento, o más detalles sobre Death Stranding 2. En temas relacionados, una película de Death Stranding ya está en desarrollo. De igual forma, el guion de la secuela tuvo que modificarse.

Nota del Editor:

La idea de una secuela de Death Stranding es que aún no me convence del todo. Sin embargo, espero esta entrega nos enfocamos en otro personaje y su relación con el mundo que nos rodea. Si bien me agrada Sam, su historia llegó a un fin, y me gustaría que así se quedará.

Vía: Brain Structure