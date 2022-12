Durante los últimos meses, la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, de Reino Unido, se ha encargado de revisar una gran cantidad de información sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. De esta forma, hace tiempo llevaron a cabo una encuesta pública sobre este tema, y los resultados demuestran una respuesta a favor de este proceso.

Por medio de un reporte publicado el día de hoy, la CMA ha revelado que tres cuartos, o cerca del 75%, de 2,100 correos que recibieron, estaban a favor de la compra de Activision Blizzard. El público llegó a mencionar que el acuerdo le permitiría a Microsoft competir mejor contra Sony y Nintendo. Otros dijeron que la fusión no dañaría a los rivales, porque Microsoft se comprometió a mantener el contenido de Activision como Call of Duty no exclusivo. También se argumentó que los planes de Microsoft para agregar Call of Duty a Xbox Game Pass favorecen la competencia y reducirán el precio de acceso a los juegos para los consumidores.

Sin embargo, la otra parte del público llegó a mencionar que no querían que Microsoft se volviera tan dominante en el espacio de los juegos como ya lo es en los sistemas operativos para PC. Otros afirmaron que el acuerdo podría allanar el camino para futuras adquisiciones de otros líderes como Take Two, EA y Ubisoft. Algunos dijeron que el acuerdo podría incentivar a Microsoft a hacer que Call of Duty sea exclusivo para Xbox, como lo ha hecho con algunos juegos de Bethesda luego de la adquisición de ZeniMax Media, o para reducir la calidad de los títulos de Call of Duty en PlayStation.

Por su parte, la CMA tiene hasta el 1 de marzo para compartir su resultado y declarar a favor o en contra de la compra de Activision Blizzard. En temas relacionados, Comisión de Comercio de Estados Unidos demanda a Microsoft por la compra de Activision Blizzard. De igual forma, la compañía emite una respuesta ante este proceso legal.

Nota del Editor:

De las más de dos mil personas, cuántas eran fans de Xbox y cuántas de PlayStation. Al igual que los representantes de las compañías, es probable que, gran parte de las respuestas, tengan que ver con algún tipo de visión ya establecida, y la opinión imparcial es muy difícil de encontrar en este caso.

Vía: CMA