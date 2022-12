One Piece Odyssey tendrá un demo

El 2023 comenzará de gran forma. No solo el remake de Dead Space está a solo unas semanas de distancia, sino que Bandai Namco no entregará One Piece Odyssey. Si aún tienes dudas sobre este título, te dará gusto saber que un demo ya está en camino.

Por medio de un reciente tráiler, Bandai Namco ha confirmado que un demo para One Piece Odyssey llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC llegará el próximo 10 de enero, esto a solo unos días del lanzamiento oficial del juego.

Te recordamos que One Piece Odyssey llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 13 de enero de 2023. En este juego, tendremos la oportunidad de revivir algunos de los momentos más icónicos del anime y manga con una nueva historia.

Vía: Bandai Namco