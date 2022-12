Microsoft responde a la demanda de la FTC por la compra de Activision Blizzard

El día de hoy ha sido bastante duro para Microsoft, dado que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha lanzado una demanda en su contra, esto debido a la compra que quieren hacer de Activision Blizzard. Misma que asegura habría monopolio en caso de cerrarse, puesto que los competidores se verían acorralados por las ips de calidad.

Vale la pena mencionar, que el tema abordado fue una vez el de Call of Duty, franquicia que podría convertirse en exclusiva de la compañía, y por ende, sería injusto que no se lancen sus juegos en más dispositivos que no sean Xbox. Sin embargo, se ha dado a conocer las intenciones de que siga en PlayStation y que incluso llegue a Nintendo Switch.

Ante dicha demanda, el presidente de Microsoft, Brad Smith, mencionó lo siguiente en un comunicado:

Si bien creíamos en darle una oportunidad a la paz, tenemos plena confianza en nuestro caso y agradecemos la oportunidad de presentar nuestro caso ante el tribunal.

La demanda aún no llega a una conclusión, pero todo está a la espera del dictamen. Algunos miembros de la comisión ya están de acuerdo.

Vía: VGC

Nota del editor: El tema está cada vez más grave en cuanto a acusaciones, por lo que muchos ya esperamos que se dé la decisión final de la compra. Más que nada, lo interesante es saber qué va a pasar con las franquicias de Activision.