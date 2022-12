Death Stranding 2 tuvo que ser reescrito

Algo que llama bastante la atención es que ha salido a la luz, que Hideo Kojima se puso a escribir la segunda parte de Death Stranding prácticamente después de haberse lanzado el videojuego en el 2019. Y ahora que se mostró el primer avance del segundo juego, el director menciona que se vio obligado a reescribir el título después de la pandemia de 2020.

Esto lo mencionó el día de ayer mediante la celebración de The Game Awards, mencionando que la historia no iba tal cual la tenía planeada, por lo que se puso manos a la obra para darle otro giro. Afirmando que realmente se quería alejar de detalles que podrían hacerlo creer como alguien que desea predecir el futuro, y así tenemos el producto visto en el tráiler reciente.

Aquí su comentario:

Tenía la historia escrita antes de la pandemia, pero después de experimentarla, lo reescribí todo desde cero. Tampoco quería predecir más el futuro, así que lo reescribí.

Vale la pena mencionar, que el primer Death Stranding hizo alusión a dicho virus que azotó el mundo hace dos años atrás, pues como coincidencia, no pasó mucho tiempo para que se hiciese realidad. Ahora no sabremos qué problemática habría en el segundo juego, al menos en su primera idea, pero parece que Kojima no quiere que le sigan llamando profeta, cuando realmente son coincidencias.

El juego será una exclusiva de PlayStation 5.

Vía: IGN

Nota del editor: Entonces, si Kojima hubiera aceptado su primer escrito tal vez el juego lo estaríamos viendo el próximo año en forma, pero ahora tocará esperar para saber más del título. Como mucho, pienso que saldrá hasta el 2025.