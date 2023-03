Review – Wo Long: Fallen Dynasty

El mes de marzo se pensaba como uno un tanto abandonado en cuanto a lanzamiento de videojuegos, pero realmente no, dado que se avecinan grandes cosas por probar como Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon, Resident Evil 4 Remake y hasta MLB The Show. Sin embargo, quien dio el banderazo de salida no es ninguno de ellos precisamente, sino uno publicado directamente por los dueños de Ninja Gaiden, obviamente nos estamos refiriendo a Koei Tecmo. Durante la celebración del Xbox and Bethesda Games Showcase de junio conocimos este proyecto, mismo que lleva el nombre de Wo Long: Fallen Dynasty, y estuvo planeado para seguir la línea de la franquicia de Nioh. Sin embargo, por lo que se ha mostrado parece tener influencias concretas en creaciones que vienen directamente de los juegos de FromSoftware y es evidente que Sekiro saltaría a la mente de forma casi instantánea.

Desde ese primer anuncio muchos fanáticos de los juegos de acción se quedaron un tanto confusos, dado que no sabían si se trataría de una especie de hack and slash o si un juego de acción convencional. Por esa razón, se lanzaron algunos avances de forma esporádica para poco a poco mostrar un poco de sus mecánicas, incluso liberando una demo especial que la duración aproximada de dos horas y que así los fans se hagan los controles. Ahora, el juego completo ya se encuentra disponible en diferentes plataformas y los medios de la industria más grandes ya han podido darle su respectiva revisión, por supuesto que ahí nos incluimos nosotros. Y es que ya le hemos dado su respectiva oportunidad, derrotando jefes, explorando niveles y disfrutando de diferentes poderes que se ponen a nuestra disposición. Así nos hemos dado cuenta que es una entrega que toma de todo un poco respecto a proyectos de acción, pero que también agrega de su propia cosecha, con elementos únicos que van a destacar a la brevedad posible. Y eso hace básicamente que quisiéramos hablar de las adiciones y por qué es interesante que ahora prevalezcan como un estándar.

Esto nos lleva a una nueva Lawson Review en la que vamos a hablarte a profundidad de Wo Long: Fallen Dynasty, pasando por todos los apartados que incluyen a la jugabilidad, los gráficos, historia, rendimiento, así como algunos otros aspectos destacados. Y dichos comentarios vienen de alguien que no es precisamente el mejor jugador de estos títulos donde mucho depende de los mejores reflejos con el control. ¿Será que el juego cumpla con las expectativas que generó desde su primer anuncio? ¿ o tal vez es un juego más del montón que quiere llevarse la gloria de los juegos tipo Souls? Para averiguar todo esto, es momento de que tomes tu mejor espada, hechizos, así como valor para enfrentar a las más temibles criaturas que llegan directamente de la lejana China en forma de demonios y amenazas que se salen de este mundo, uno que habrá que salvar por el bien de la humanidad.

Salvando la dinastía

La historia de Wo Long: Fallen Dynasty nos lleva mucho tiempo atrás, a una era de la última dinastía Han, tiempo en el que se empezarían a forjar los tres reinos de aquellas tierras. Y en la que vamos a encarnar a un guerrero totalmente nuevo, un avatar sin mucha personalidad que será más espectador aunque también tiene su cierto grado de importancia.

En esta época un ejército de rebeldes conocidos como los turbantes amarillos se han puesto a querer conquistar cual territorio se les ponga enfrente, y eso ha llevado a que gente inocente perezca en el camino. Por lo que pueblos enteros, villas, lugares sagrados y más ubicaciones han sido testigos del caos implementado por este grupo con oscuras intenciones.

Eso llevará a nuestro personaje a recorrer diferentes sitios para unificar regiones y deshacerse sobre todo del Qui alterado o maligno, mismo que les da el poder a algunos de los villanos para que todos sucumban a sus pies. Sin embargo, todos tienen sus debilidades y eso será de gran ventaja para que el cast estelar utilice a su favor.

Vale la pena mencionar, que durante su viaje, el protagonista estará acompañado de personalidades imperiales que les van a dar direcciones y apoyo en la batalla. Pero sobre todo, conseguir las herencias de diferentes entidades, esto para convocar animales sagrados que ayudarán afrontar los peligros más intensos al recorrer todo el mapeado de una China que aún no está establecida para el contexto en el que se nos coloca.

Eso sí, más allá de las cinemáticas no hay mucho trasfondo ni nada filosófico, es una tierra invadida por demonios y nosotros nos tenemos que enfrentar a todo quien aparezca en el camino. Podría incluso catalogarse como una narrativa de clase b, ya que los momentos de acción se quieren ver serios pero no cumplen con su cometido del todo.

Las historias de juegos creados por Team Ninja son pocas las que realmente logran destacar, ni la saga Ninja Gaiden ha sabido mostrar una narrativa que sea de gran interés (solo juegos contados). Sin embargo, tampoco es una obligación tan grande que nos den un guión digno de llevarse un premio, al menos se nos pone un objetivo y eso se conserva casi toda la aventura.

Claro, no pueden faltar algunos detalles como los giros de trama, algo que se ve en casi todo este tipo de juegos, ya sea con traiciones o cosas predecibles para aventuras estilo samurái. Por otro lado, el carisma de los personajes no hace que realmente te encariñes de ellos, esto pa pesar de que se pretende meter chascarrillos con los amigos secundarios. En general, la historia no es increíble pero tampoco un desastre.

La moral es importante para el guerrero

Primero que nada, hay que verificar en género podemos ubicar a Wo Long: Fallen Dynasty, y este sería justamente dentro de los juegos de acción con toques de hack and slash. Para hacer el asunto más corto, se le puede denominar como un Souls Like, dado que lleva algunas mecánicas de tan popular franquicia de FromSoftware.

Claramente se nota que quiere seguir la línea de los juegos de Nioh, pero la cosa aquí es que los movimientos del personaje son mucho más ágiles, pues para empezar se cuenta con un botón de salto. Eso hace que este juego quiera ser el nuevo Sekiro, pero elaborado por Team Ninja, algo que se nota a leguas debido a sus elementos.

Entonces, las mecánicas principales del juego son las que muchos conocen a día de hoy, y eso es básicamente tomar a un personaje a lo largo de ciertos niveles un tanto limitados y moverlo para llegar a un punto B y derrotar al jefe de turno. Sin embargo, por el camino aparecerán enemigos pequeños que pueden causar problemas.

No obstante, este juego se diferencia precisamente en el viaje, ya que aquí uno de los elementos principales es el nivel de moral, el cuál iremos aumentando entre más críticos asestemos a los enemigos y mucho más si los derrotamos con sigilo. Esta nivel es una especie de upgrades que hace que derrotemos a los rivales más fácilmente o que para ellos sea un paseo en el parque barrer el piso con nosotros.

Por ejemplo, si tenemos un nivel de moral de 5 y el enemigo de 10, más vale cuidarnos de ellos, o si se puede es preferible que los evitemos al cruzar por los niveles. Pero o va a faltar el usuario acostumbrado a estos juegos que los quieran enfrentar, así que deberán tener reflejos de acero para ganar, algo que tiene recompensa al final.

Y es que si ganamos a enemigos con mayor moral podemos subir nuestro nivel de la misma rápidamente, aunque esta también tiene sus limites, mismos que se desbloquean con los pedestales que encontraremos dentro de los niveles. Estos son de tamaño grande y chico, los pequeños solo son para aumentar la moral y los grandes sirven como checkpoints.

Si bien es una mecánica importante, la moral no lo es toda en el juego, pues al igual que en otros títulos se tiene que subir de nivel al personaje mediante los puntos de Qui. Estas son como las almas de Dark Souls, y se ganan al derrotar enemigos o usar objetos especiales. Hay diferentes niveles a subir, los cuales se basan en elementos mágicos, ya sea fuego, agua, electricidad y algunos más.

Hablando de magia, podemos aprender diferentes hechizos conforme subimos de nivel y desbloqueamos una especia de árboles de habilidad. Hay desde poderes que se lanzan directamente a los enemigos, hasta pequeños bufeos que nos ayudan a aumentar nuestra fortaleza y demás cuestiones relacionadas a las estadísticas.

Por su parte, las armas son bastante variadas, dado que hay espadas, sables, lanzas y más utensilios que se pueden obtener, y siempre es importante probar a cual se acostumbra cada uno. Dado que hay usuarios que prefieren usar mazos pesados pero fuertes, o espadas débiles pero muy rápidas y con movimientos especiales. También, hay armas a distancia como ballestas y kunais de estilo ninja.

Los parry son complicados pero necesarios

Ahora hay que profundizar un poco más en el combate, porque con solo repartir espadazos o demás golpes a loco no se va a llegar muy lejos, y eso se debe a la mecánica que hizo tan distintiva a Sekiro, los parry. Esta es una reacción del botón de esquivar justo en el momento en el que el jugador va a ser golpeado.

Si se aplica de forma correcta el usuario va a poder dominar el juego, pues incluso puede llegar a los imponentes jefes, pero si ya tiene la técnica al 100% solamente debe dedicarse a esquivar y a contrarrestar los ataques para ganar. Para eso será de gran ayuda la barra de espíritu, misma que se va llenando en los enemigos y cuando llega a su límite los deja expuestos para un ataque crítico, los ataques más importantes se identifican fácilmente, estos son de color rojo.

Con todo esto englobado, queda claro que si no se hacen los parry no se puede llegar muy lejos, pues desde los enemigos mayores a mejores poseen habilidades especiales que son fáciles de sobrellevar si se les regresan con el contraataque. El procedimiento puede sentirse cansado, pero es muy satisfactorio cuando se domina.

Pasando a hablar un poco de los niveles, hay que mencionar que no existe mucha exploración, son túneles de progresión que de vez en cuando tienen desvíos con los estandartes de banderines y tesoros. Que abordando de una vez el tema de los objetos, hay de todo tipo, ya sea para curar la vida, hasta otros que nos dan mejoras permanentes.

También tenemos las armaduras, las cuales subirán nuestras estadísticas de forma moderada, sobre todo el tema de la defensa y que así soportemos los golpes con más efectividad. Sin embargo, si nos colocamos cosas muy ostentosas es posible que la lentitud nos limite en el uso del parry, teniendo así más pantallas de game over.

De igual manera, habrá compañeros que nos ayuden en los niveles, irán con nosotros de manera obligatoria para ciertas misiones, pero para quienes creen que no necesitan de ellos, hay un objeto que sirve para que se vayan. Como yo no soy tan bueno en estos títulos, honestamente los convocaba, incluso cuando tocaban misiones en solitario, la verdad, si ayudan mucho a distraer a los jefes mientras nos curamos.

Otro elemento que no debe pasar desapercibido es el uso de las bestias divinas, las cuales nos pueden ayudar a combatir a los enemigos ya sea con ataques, sacándonos de apuros al revivir aliados o aplicar un aumento de fuerza considerable para nuestro personaje. Estas pueden obtenerse al derrotar a los diferentes jefes a lo largo de la aventura. Eso sí, si el jugador es bastante hábil es improbable que necesite de su apoyo.

En general, la jugabilidad se tiene que aprender muy bien para disfrutar del videojuego en su plenitud, de lo contrario puede que no sea un título que todo tipo de jugadores puedan retomar. El título puede ser muy generoso con quienes aprenden sus reglas, pero va a castigar a quien no pueda entender que mecánicas como el parry son vitales para proseguir.

Gráficos y música que se sienten decentes

Llegamos a los gráficos de Wo Long: Fallen Dynasty y debo decir que cumplen con su cometido, no se ven terribles pero tampoco destacan demasiado, se ve como un videojuego común de la generación de PS4 y Xbox One. Esto se debe a que aún estamos con la limitante de que algunos juegos siguen saliendo con crossgen.

Claro, la parte de las cinemáticas no tiene mucho para debatirse, dado que los efectos lucen decentes, así como la aparición de los monstruos que nos vamos a encontrar en forma de jefes. Hablando del estilo de arte con folclor de China, siento que la ambientación está muy bien, ya sea en el diseño de los escenarios y también con escenas flashback que parecen explicadas con acuarela.

Por su parte, la música nos lleva a las diferentes situaciones en las que nos enfrentamos, ya sea un combate un tanto frenético, así como situaciones de calma en las que visitamos los pueblos para darnos un descanso. Eso sí, no hay temas que sean lo suficientemente buenos como para tenerlos siempre en la mente.

Así pasamos al rendimiento del juego, el cual corre bien hasta que dan ciertos tirones cuando aparecen muchos enemigos en pantalla, pero eso no suele pasar con tanta frecuencia. Además, esto puede corregirse de cierta manera al poner en modo de FPS, por que sí, está la opción de ver mejores gráficos o dejar que todo vaya de forma más fluida en el combate.

El único fallo que podría encontrar, es que por lo menos en la versión de Xbox Series S hay ciertos pop in de sombras y texturas, y nos demuestra que la consola todavía tiene un trecho por recorrer para igual a su hermana la Series X. Aún así, no hay desastres con los gráficos, pero sí pueden notarse los detalles por las personas más exigentes.

Una jornada que vale la pena probar

En conclusión, Wo Long: Fallen Dynasty es un proyecto que tiene tanto sus grandes virtudes como también sus fallos, pues si bien el combate es ágil, puede ser un poco complicado que todo el público lo aborde. Eso significa, que quien quiera probar el videojuego debe de estar mentalizado a que no se le va a tratar de la manera más amable.

Las dos mecánicas se tienen que saber ejecutar de la manera correcta t constante, primero con los nuevos niveles de moral que se necesitan para no caer a los pocos intentos. Esto también va para los clásicos parry, mismos que nos ayudan a salir de situaciones complejas y que a la vez permiten conectar los golpes críticos a los jefes.

Todo eso se complementa con gráficos que se bien, pero que nos dejan claro que algunas compañías todavía no están dispuestas a dar el verdadero paso hacia la nueva generación de consolas. Sin embargo, es algo que debe pasar tarde o temprano, eso si no quieren quedarse atrás en comparación con otros desarrolladores.

Al final, es un juego que vale la pena probar porque a pesar de los pequeños detalles en su contra, también hay que decir que cumple con la meta de todo producto de su tipo, eso es entretener. Entonces, si eres fan de los Soulslike no puedes perderte esta aventura. Por otro lado, si eres nuevo en el género debes saber que el juego debe aprenderse poco a poco para después disfrutarlo en toda su plenitud.

Recuerda que este título ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. La versión que probamos fue la de Xbox Series S.