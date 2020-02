Wargroove fue uno de los juegos más divertidos del año pasado. Chucklefish logró entregarnos un sucesor espiritual de Advance Wars como ninguna otra compañía ha podido. No sólo revitalizó un género que carece de popularidad en la actualidad, sino que ofreció las herramientas necesarias para construir una comunidad en línea que hasta el día de hoy, un año después de su lanzamiento en Switch y PC, sigue bastante fuerte. Para celebrar el primer aniversario de este título, un DLC gratuito, llamado Double Trouble, llegó para expandir la experiencia de todos los jugadores.

Nuevos mapas, una historia extra, tres comandantes extra, dos unidades más, y un sin fin de herramientas para la creación de mapas y campañas es lo que ofrece esta expansión.

En la actualidad, prácticamente cada nuevo lanzamiento viene acompañado de un pase de temporada que cuesta la mitad del juego base. En algunas ocasiones este contenido extra no es del agrado de los fans, o simplemente no logra ofrecer algún tipo de novedad o mecánica que justifique su compra. Rara vez vemos a una compañía AAA ofrecer contenido post lanzamiento que no enfurezca, de algún modo u otro, a la comunidad.

Sin embargo, la escena independiente ha tomado un acercamiento diferente al DLC. Tomemos como ejemplo a Hollow Knight, el cual nos entregó tres expansiones completamente gratuitas, cada una expande la historia de Hollownest e introduce nuevos ítems y locaciones para explorar. Esta es una de las formas correctas de ofrecerle al público más contenido sin tener que gastar un peso más.

Ahora, ¿en qué espectro cae Wargroove? ¿Vale la pena Double Trouble? ¿Acaso este DLC expande la experiencia principal? ¿Si nunca han disfrutado del juego base, esta expansión te logrará convencer de darle un oportunidad? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Wargroove 101

Antes de hablar libremente de este DLC, hay que repasar el juego base.

Wargroove llegó a Nintendo Switch y PC el primero de febrero del año pasado, y desde entonces se encuentra disponible en PS4 y Xbox One, y si no han tenido la oportunidad de probarlo, hágalo inmediatamente. Similar a la serie de Advance Wars, Wargroove transforma a la guerra en un juego de estrategia y le da un toque visual, narrativo y sonoro lo suficientemente infantil para atraer a todo tipo de público.

Ya saben, combate simple en el exterior y complicado una vez que entras en detalle. El juego ofrece un gran catálogo de unidades, cada una con sus debilidades, fortalezas y formas de desplazamiento. Para enriquecer el gameplay, también contamos con comandantes, líderes de una facción, los cuales cuentan con más fuerza y defensa que un soldado tradicional, así como habilidades especiales que pueden cambiar el rumbo de un enfrentamiento en un sólo turno.

El objetivo es simple, necesitas capturar ciudades para conseguir dinero, utilizar esos recursos para comprar unidades, y repetir este proceso hasta crear un gran ejército y derrotar a tu contrincante, ya sea destruyendo su base o eliminando al comandante enemigo. Hasta aquí, todo suena bastante estándar, sin embargo, el juego introduce dos conceptos que hacen que Wargroove sobresalga del resto.

El primero de estos, son los comandantes. Estas unidades son bastante poderoso, ya que cuentan con una habilidad llamada groove, la cual se activa conforme atacas y defiendes. En total hay 17 comandantes, y cada uno cuenta con un poder diferente, algunos están enfocados a la ofensiva, otros a la defensiva, unos proporcionan unidades extra, algunos ofrecen mayor movilidad, cada uno vale la pena, y sin duda encontrarás al que más te agrade.

El segundo concepto son los golpes críticos. A diferencia de otros jugos, los críticos en Wargroove no son random. Cada unidad debe cumplir ciertos criterios para dar un golpe extremadamente fuerte, ya sea posicionarse en cierta zona, atacar junto a otro unidad o contar con más defensa. Esta mecánica hará que pienses dos veces cada uno de los movimientos posibles y tomes en cuenta la sinergia entre los diferentes soldados a tu disposición.

El juego base ofrece una campaña algo larga, entre 10 y 15 horas. La historia está dividida en misiones, cada una introduce nuevos conceptos que son necesarios para salir victorioso en algunas ocasiones. Algunas cuentan con varios objetivos para romper la monotonía, o con un mayor enfoque en la narrativa, aunque la mayoría siguen siendo “destruye al enemigo”.

Junto a todo esto, Wargroove cuenta con una gran catálogo de herramientas para crear mapas y campañas, los cuales puedes compartir en línea con todo el mundo. Además un multiplayer local y online. En general, el juego base ofrece cientos de horas de entretenimiento, y con la expansión gratuita, Double Trouble, el título se ha vuelto más robusto.

Mo money Mo problems

Double Trouble está enfocado en un aspecto prácticamente nuevo para Wargroove, y que rara vez vemos en el género de estrategia: co-op multiplayer. Desde el nombre de la expansión, pasando por mecánicas, herramientas de creación, y hasta la historia, este DLC cuenta con esta temática al centro y el juego no tiene miedo de presentarla de esta forma.

Entre las novedades que están disponibles, contamos con tres nuevos comandantes, los cuales protagonizan una nueva campaña. A diferencia del juego base, la narrativa no está centrada en detener a una entidad maligna empeñada a destruir al mundo. En realidad, somos testigos de una historia familiar y más relajada, protagonizada por los bandidos color gris que ocasionalmente vimos en la narrativa original.

Tomamos el control de Wulfar, líder de los bandidos, y de Errol & Orla, los hijos de Wulfar, los cuales tienen que robar todo el dinero de las cuatro naciones del juego base, con el objetivo de pagar el rescate de otro pequeño miembro de su familia, el cual ha sido secuestrado por la maléfica Vesper. La historia culmina con un gran momento que toma lo mejor de la narrativa base y le da el toque co-op que tanto caracteriza a esta expansión.

No es esperen la gran historia o la horas de contenido. La trama complicada y llena de personajes que son introducidos constantemente, ha sido sustituida por carismáticas interacciones entre los diferentes comandantes de cada nación. Aunque el conflicto inicial suene algo débil, nos proporciona una mirada más a un grupo de enemigos que eran unidimensionales en el juego base. Debido a que ya contamos con la experiencia de la narrativa principal, la progresión de Double Trouble es abierta, es decir, puedes elegir el orden de las misiones. Cada una cuenta con diferentes mecánicas centrales, objetivos, y con un mini arco narrativo que completar.

Las misiones del juego base de por sí ya eran fenomenales, ya que constantemente agregan nuevos objetivos y la historia mantiene un ritmo interesante. Ahora, Chucklefish tomó esa idea central y le agregó co-op, algo que puede sonar una mala idea, pero es ejecutado de gran manera.

Un problema multiplicado al doble

Cada misión está construida alrededor de dos equipos. En algunas ocasiones cada comandante tiene su propio objetivo, en otras, comienzan en el mismo punto, pero realizarán diferentes tareas, el caso contrario también existe. Uno de mis momentos favoritos fue crear una distracción con el gran gran ejército de Wulfar, mientras Errol & Orla se infiltran en un castillo, en donde necesitan resolver una serie de acertijos para avanzar. En este caso, el ritmo y duración del nivel está dictado por la habilidad mental de tu compañero, y no tanto por el avance militar de otro jugador.

En otras ocasiones las unidades están mezcladas y los jugadores necesitan trabajar juntos para cumplir diferentes objetivos al mismo tiempo. De igual forma, las habilidades groove de Wulfar y Errol & Orla se complementan perfectamente para este estilo de juego. El líder de los bandidos puede aventar unidades enemigas y aliadas a diferentes zonas del mapa y crear un área de daño, o simplemente colocar a un soldado en el agua y eliminarlo de un sólo golpe. Por otro lado, los gemelos tiene dos habilidades únicas, la primera de estas crea un área de curación que constantemente se va encogiendo, mientras que la otra comienza un fuego que se expande cada turno y elimina a cualquier unida en un instante.

Ambas habilidades logran complementarse y dan pie a diferentes estrategias, tanto ofensivas como defensivas. A pesar de que ambos comandantes están diseñados para enfrentamientos co-op, cuentan con el poder necesario para ser una opción viable en combates 1v1.

Pero esto no es todo, Double Trouble introduce dos tipos de unidades nuevas, cada una se siente como una extensión del gameplay original y están relacionadas con la temática de los bandidos. La primera de estas es el ladrón. A diferencia de otros soldados, este fugitivo de la ley no puede atacar, sin embargo, cuenta con una gran movilidad y puede robar todo el dinero de un poblado o cuartel y dejarlos libres para una ocupación. La segunda de estas es el rifle man, el único soldado con un arma de fuego, el cual cuenta con un gran poder de destrucción que es limitado por su rango de ataque.

Ambas unidades cuentan con una instalación especial y no se pueden generar en un simple cuartel. Cada uno de estos elementos es usado a su máximo potencial en la campaña, y constantemente te harán modificar tu estrategia de combate.

Doblemente encantador

Pero esto no es todo. Además de una nueva historia, tres comandantes y dos unidades más, las herramientas de creación de mapas y campañas han sido expandidas exponencialmente. El editor de contenido de por sí ya era lo bastante robusto en su estado original, pero gracias a Double Trouble ahora podrás construir tu obra maestra de la misma forma que los desarrolladores crearon este juego.

Ahora cada misión puede tener diferentes objetivos y contar con la aparición de unidades extra cuando cierto suceso se lleve a cabo. Las herramientas son bastante complejas y pueden ofrecer campañas de 10 o más horas. Sin dudarlo, este modo está a la par de Mario Maker.

En cuanto al modo online, los tan esperados lobbys por fin están disponibles. Puedes unirte a varios juegos al mismo tiempo, y serás notificado cuando sea tu turno. El único aspecto negativo en este departamento, es que la campaña principal es estrictamente co-op local.

Ahora, si nunca has jugado Wargroove, este título cuenta con un estilo visual y sonoro similar a Advance Wars, pero con un toque medieval europeo. Cada facción está inspirada en una cultura de la sociedad del siglo XIV. Wulfar y Errol & Orla claramente representan a los escoceses. Los pocos diálogos de voz cuentan con un acento irlandés. La música implementa la gaita y expande el sonido del laúd en el soundtrack. Es agradable ver este tipo de representación que no es tan común en el clima actual de los videojuegos.

Wargroove vale el doble problema

Wargroove ofrece un gran paquete, y Double Trouble se encarga de expandir el ya de por sí excelente juego base. Agrega el suficiente contenido para justificar su experiencia. Ofrece más unidades y las herramientas necesarias para que tú y tus amigos se diviertan por horas y horas. Introduce nuevos conceptos y los presenta de una manera espectacular. La campaña toma los elementos familiares y los mezcla con nuevos objetivos y un co-op bien integrado.

Sin embargo, si nunca le diste una oportunidad a Wargroove desde el inicio, Double Trouble no cambiará tu percepción. Es simplemente más de lo mismo, y no hay ningún problema al respecto. Esperemos que Chucklefish continúe con esta franquicia y nos entregue una secuela u otro DLC en el futuro.