Review – The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

La nueva estrella de Nintendo

Renovar talento es una de las situaciones más complicadas con las que cualquier organización se puede topar. Nintendo, al ser por mucho la empresa más antigua que sigue actualmente vigente dentro de la industria, ha tenido que pasar por dicho proceso en más de una ocasión, de hecho, varias de sus series ya se encuentran entrando a una tercera o cuarta generación de creativos. Después de que leyendas del tamaño de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka le dieran origen y forma a The Legend of Zelda, un joven diseñador de niveles tomó la batuta en la era del 3D. El mito de Eiji Aonuma se comenzó a forjar luego de éxitos como el de Ocarina of Time y The Wind Waker. ¿Qué seguiría? En Capcom un ex diseñador de montañas rusas levantaba la mano luego de haberle dado vida con grandes resultados a Oracle of Ages y Seasons, así como al querido The Minish Cap. Los de Kyoto habían encontrado a su nueva estrella y antes de que los padres de Street Fighter pudieran hacer algo, Hidemaro Fujibayashi ya formaba parte de las líneas de Nintendo para dirigir nada más ni nada menos que la siguiente gran aventura de Link, una que llegaba al Wii y que cambiaría muchas de las concepciones que se tenían de la serie.

La primera década del siglo en curso fue un tanto extraña para la línea principal de The Legend of Zelda. The Wind Waker parecía ser el verdadero futuro de la serie, pero cosas como lo que fue Twilight Princess y los experimentos que se hacían en el Nintendo DS, nos indicaban que en realidad, el timón se podía mover para cualquier lado. Sabiendo de los propios talentos de Fujibayashi y claro, de su pasado construyendo y diseñando atracciones para parques de diversiones, Aonuma apostó por darle un corte lineal al nuevo título de saga para enaltecer su diseño de niveles y puzzles, mismos que por cierto, dependían enteramente de los controles de movimiento del Wii. Así, en noviembre de 2011 en medio de los festejos por los 25 años de la franquicia, se lanza The Legend of Zelda: Skyward Sword, generando una fuerte polémica entre los fans debido a cómo es que funcionaba todo. Casi una década ha pasado desde aquel momento y es tiempo de que tengamos una versión en alta definición. ¿Cómo fue el resultado final? ¿vale la pena regresar a los cielos de Skyloft?

¿Qué es Skyward Sword?

Me parece que antes de pasar a contarte sobre los cambios puntuales que podemos apreciar en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD respecto a su antecesor, lo mejor será describirte de manera general qué es lo que representa este juego como tal, pues puede que por diferentes circunstancias, algunos se lo hayan perdido y no sepan bien a qué tipo de Zelda se estarán enfrentando, pues en efecto, esta nueva versión en HD traslada de manera casi intacta la experiencia que tuvimos en el Wii así casi una década. Claro que en caso de seas de los que sí lo jugaron en su momento, puedes saltarte a la siguiente sección de esta reseña sin ningún tipo de problema.

Pues bien, te cuento que The Legend of Zelda: Skyward Sword es el dieciseisavo juego de la línea principal de la saga, además de fungir como historia de origen para todo lo que conocemos de Hyrule y sus alrededores. Una de las condiciones que Fujibayashi puso para dirigir este título en específico, es que se le dejara contar cómo es que comenzaron las aventuras de Link, asunto bastante serio si uno lo piensa ahora, más por el hecho de que justamente a finales de 2011, se estaba publicando Hyrule Historia, libro en el que finalmente se presentaba una línea del tiempo oficial de la saga. Por supuesto que al final, todos sabemos que lo menos importante de Zelda es la supuesta continuidad o ligas entre sus diferentes entregas, no obstante, la historia que se nos contó en Skyward Sword sí fue una claramente pensada para sentirse de origen.

La polémica generada alrededor de The Legend of Zelda: Skyward Sword poco tuvo que ver con su historia o posición en la línea temporal de la serie, más bien tuvo que ver con la revolucionaria decisión de hacer que todo su gameplay girara alrededor de los controles de movimiento del Wii, en específico del Wii Motion Plus, aditamento que por medio de giroscopios, aumentaba considerablemente la precisión que tenía el Wii Remote. No, no más movimientos sin sentidos como los de Twilight Princess en el Wii. En esta ocasión, Link movería casi de forma 1:1 su espada, además de cada uno de sus ítems también aprovecharía de una u otra manera esta tecnología. Como era de esperarse, muchos fans pusieron el grito en el cielo y construyeron una barrera para simplemente no querer aprender como funcionaba esta nueva visión para la franquicia, pero quienes sí nos dimos nuestro tiempo, entendimos lo especial que era como producto.

Por supuesto que la experiencia con Skyward Sword estuvo lejos de ser del todo cómoda. Cosas como el tener que estar calibrando constantemente el Wii Remote tendiéndolo que colocar por unos segundos en una superficie plana, o la manera tan voraz en la que el control consumía baterías AA a lo largo de sus casi 40 horas de duración, hicieron que el camino incluso para quienes sí estábamos disfrutando de la aventura, fuera un poco rocoso. Ni qué decir de la intrusiva Fi, nuestra acompañante que a cada rato, decidía interrumpir nuestro camino para darnos algún dato que nadie le había pedido, o claro, recordarnos constantemente que otra vez, las pilas del control estaban a punto de terminarse.

Otra de las críticas más duras que recibió este Zelda en su momento, tuvo que ver con su estructura. Desde que fue mostrado por primera vez, muchos pensamos que la aproximación de la nueva aventura de Link buscaría retomar el camino de The Wind Waker ¿por qué pensamos esto?. Pues por un lado estaba el estilo gráfico, el cual, si bien no era tan caricaturesco como el de la entrega de Gamecube, sí dejaba de lado este estilo más “realista” que habíamos visto en Twilight Princess. Por el otro estaba el tema del cielo. Ver a nuestro héroe de verde montado en un ave recorriendo un cielo que aparentaba estar poblado por islas, justamente nos hizo pensar que la exploración y libertad de The Wind Waker, estarían de regreso. Esos no eran los planes de Fujibayashi y Aonuma.

En lugar de todo esto que te conté, The Legend of Zelda: Skyward Sword apostó por una estructura casi completamente lineal, en donde rara vez se te suelta de la mano. Además, ese cielo que parecía estar lleno de sorpresas, resultó ser un lugar mayormente estéril que solo servía como hub para que pasáramos de una zona a la otra, dejándonos con un sentimiento de que el mundo y sus partes, para nada estaban relacionadas. Ahora, ¿por qué se tomo esta decisión? Antes que nada, hay que entender que este tipo de determinaciones no se hacen a la ligera ni como ocurrencias. No, normalmente hay una fuerte razón detrás de todo. En esta ocasión en particular, se sacrificó la libertad de exploración por diferentes circunstancias entre las que destacan, tener una narrativa más elaborada y sobre todo, presentar un diseño de niveles contenido que enalteciera lo más que se pudiera las nuevas mecánicas que vemos dentro del título. El mundo de Skyward Sword se siente como templo o dungeon gigantesco repleto de puzzles y de situaciones que debemos resolver utilizando las mecánicas relacionadas a los controles de movimiento. Repito, la libertad del usuario se sacrificó por esta otra visión de diseño de la que te cuento.

De igual forma, el combate del juego fue todo un tema. Como te decía, la gran novedad era que Link reproduciría los gestos que hiciéramos con el control casi de manera instantánea y con precisión. Hacer un corte en diagonal moviendo el Wii Remote, se tenía que ver reflejado en nuestro personaje haciendo exactamente lo mismo, pues muchos de los enemigos a los que enfrentas, justamente requieren de que hagas estos movimientos específicos para dañarlos. Aquí es donde muchos pusieron su barrera pues si bien, el esquema de controles puede ser bastante intuitivo, ya en la práctica y en el calor de la batalla, debías saber bien qué tanta fuerza darle a un gesto con el control e incluso, qué tanto mover la muñeca. Sí, era necesario aprender a jugar Skyward Sword. El que luego de dos o tres intentos no encontraba la respuesta que esperaba y entraba en desesperación, normalmente dejaba el juego y corría a decir que no servía cuando en realidad, solo era cuestión de tener la voluntad de aprender a jugar y ya.

Como te puedes dar cuenta, The Legend of Zelda: Skyward Sword es una de las entregas más especiales y diferentes que tiene la serie. ¿Qué cosas comparte con los otros juegos de Link? Muchísimas, pues además de lucir a varios de los templos o dungeons mejor diseñados de toda la franquicia, es un juego plagado de esa magia y sentimiento tan particular que solo se puede apreciar en un Zelda y que claro, es una de las principales razones por las que existe tanto amor y cariño por la saga. La buena noticia es que si bien, estamos frente a exactamente el mismo título con esta versión HD, muchas de las asperezas de las que te hablé en esa sección, se han corregido en esta nueva versión, haciendo que la experiencia sea mucho más cómoda y llevadera de lo que fue hace 10 años.

Hecho para controles de movimiento, punto

La percepción que se tenía de los controles de movimiento del Wii era bastante mixta. Nintendo había dejado claro que su movida le funcionó y que el objetivo de atraer a un nuevo mercado al gaming con cosas como Wii Sports, se había cumplido. Además de lo anterior, se nos mandaba el mensaje de que desarrollos como el de Super Mario Galaxy, por ejemplo, mejor apostarían por esquemas más tradicionales. El motion gaming era para el jugador “casual”. Por tal motivo, la idea de tener un Zelda completo basado en dicho concepto, generó corto circuito en más de uno, pues también se venía arrastrando el antecedente de la versión de Twilight Princess para Wii, a la cual, claramente se le metieron con calzador los controles de movimiento, dando un resultado bastante malo.

The Legend of Zelda: Skyward Sword es un juego concebido, construido y ejecutado con un sistema de controles de movimiento como base de su gameplay, de eso no hay duda, no obstante, un grupo de quienes justamente no quisieron aprender a usarlo, argumentaban que lo mejor hubiera sido dar la opción de jugar con controles normales. Sus sugerencias fueron escuchadas y unas de las principales adiciones de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, es que justamente ya se puede jugar sin la necesidad de mover algo con las manos. Entonces ¿tenían la razón quienes sugerían esto? ¿es posible tener una buena experiencia de este título sin controles de movimiento? Las respuestas a estas dos preguntas son bastante sencillas: No y no.

Me temo decirte que si eres de los que finalmente le darán la oportunidad a este Zelda debido a que su versión HD te permite dejar de lado los controles de movimiento para usar un sistema “tradicional” de botones, te vas a llevar una decepción, pues jugar de esta manera es incómodo y poco natural. En el enunciado anterior pongo la palabra ‘tradicional’ entre comillas porque la solución que Nintendo le dio a todo esto poco tiene de tradicional o normal.

La cosa funciona de la siguiente manera. Al ser un elemento que se mueve y que tiene acciones en ocho diferentes direcciones, el brazo derecho de Link que sostiene a la espada, es controlada por el stick derecho de nuestro control -puedes jugar así tanto con los Joy-Con, como con un Pro Controller-. Si mueves ligeramente el análogo, verás a tu personaje seguir el movimiento con bastante precisión. El asunto se empieza a poner un poco raro cuando te enteras cómo es que tiras un espadazo para dañar a un enemigo. Es un poco complicado de explicar, pero la manera en la que le indicas al juego que quieres lanzar un ataque y no solo mover el brazo de Link, es dando un movimiento rápido con el stick, es una acción como de chicote o de liga bastante raro y que claramente duele hacer sobre en un delicado Joy-Con. Sobre todo al inicio, tendrás muchos problemas con acostumbrarte a cómo es el movimiento exacto que tienes que hacer para indicar un ataque. Además, te deberás de acostumbrar a marcar la dirección correcta para ejecutar el corte que necesitas para acabar con cierto enemigo. Aquí fue cuando me comencé a dar cuenta de que sigue sin tener sentido jugar Skyward Sword sin controles de movimiento.

El estar ocupando el stick derecho para realizar todas las acciones de Link relacionadas a ataques con la espada y en general, al uso de los ítems que vamos obteniendo, tuvo más compromisos que derivaron en algunos problemas. El más marcado es el de la cámara. Si estás jugando con el esquema de puros botones, para girar la cámara, primero deberás de apretar el botón L para después, usar el análogo derecho para cambiar la perspectiva de la cámara. Sí, algo que nos recuerda a los tiempos del PSP en el que muchos juegos aplicaban ese tipo de incómodas soluciones por la falta de un segundo stick. Claro que vale la pena recordar que en la versión original, teníamos que estar ajustando la cámara constantemente con el botón C para colocarla detrás de Link. Otras acciones como la estocada y el rebotar algo con el escudo, se pasaron a tener que presionar los análogos. Si esto lo combinas con lo violento que tienes que ser para tirar golpes con la espada, suena a una fórmula perfecta para dañar a los pocos confiables análogos de los Joy-Con.

Mi consejo sería: deja de darle vueltas al asunto y juega Skyward Sword como se debe jugar Skyward Sword, con controles de movimiento. ¿Qué hay de los usuarios del Switch Lite? Ahí sí hay cierto problema, pero yo te diría que si esta consola es tú única manera de jugar actualmente, consigas un par de Joy-Con y juega con los controles de movimiento. Sé que suena como una solución poco práctica, pero creo que tendrás una experiencia mucho más auténtica y sobre todo cómoda de esa forma.

Ahora ¿cómo fue jugar Skyward Sword con la tecnología de los Joy-Con usando los controles de movimiento para los que fue diseñado el juego? Sumamente cómodo y funcional. A pesar de que si bien y como ya te lo contaba, jugar el título en su momento con el Motion Plus fue una gran experiencia, es innegable lo mucho que se ha avanzado en motion gaming a lo largo de 10 años. Los comandos que le das a Link se sienten más precisos y responsivos que nunca, además de que cosas como tener que calibrar el control, ahora se redujeron a simplemente presionar Y apuntando al centro de la pantalla. Del lado del consumo de baterías, pues si bien, este juego consume más energía que otros, nunca sentí que tuviera que estar cortando mis sesiones para tener que poner a cargar los Joy-Con.

El esquema de controles y mecánicas de The Legend of Zelda: Skyward Sword siempre será tema polémico, y más ahora que tenemos esta implementación oficial de solo usar botones. La verdad es que todo el tiempo que jugué con este nuevo sistema, solo quería regresar al uso de controles de movimiento por lo poco natural que se sentía todo. Mi recomendación siempre será jugar como se supone que se pensó que jugáramos tal o cual juego. Debido a lo poco ortodoxo que es el control de este Zelda, se sentía complicado que se lograra algo bueno que eliminaría su esencia y naturaleza. A mi parecer, sucedió justamente eso y dejó claro que The Legend of Zelda: Skyward Sword se debe jugar con controles de movimiento.

Con varias mejoras, pero falto de extras

Dejando por aparte el tema de los controles y sus nuevas implementaciones, me parece que es buen momento para contarte sobre las mejoras técnicas y cambios que se hicieron con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, mismas que me parecieron necesarias y muy bien implementadas, no obstante, también es importante mencionar que estamos frente a un producto bastante escueto si hablamos de extras o contenido adicional que no se pudiera disfrutar en su versión original.

Del lado técnico te tenemos excelentes noticias. Justo como se nos prometió, Skyward Sword HD corre a una resolución de 1080p y 60 cuadros por segundo sumamente estables. Siempre es raro hablar de un juego de Switch que pueda desplegarse a dicha resolución y a la vez, estar corriendo a un framerate tan alto. En portátil puedes esperar el mismo rendimiento pero claro, en 720p. Es verdaderamente maravilloso ver un juego con una dirección de arte tan destacada, funcionando de tan buena forma. Es claro que se le metió bastante mano para poder alcanzar dichos números y según lo que noté, también se trabajaron algunas texturas e iluminación para que todo luciera de mucho mejor manera. Por su parte, los modelos de personajes y escenarios se mantienen intactos si de detalle o conteo de polígonos hablamos, pero la verdad, siguen viéndose muy bien aún después de 10 años.

Como ya te lo comentaba, una de las principales quejas que se escuchaban sobre la versión original de Skyward Sword, tenía que ver con lo intrusiva que era nuestra acompañante Fi, a la cual, no le importaba qué estuviéramos haciendo y sin preguntar, nos interrumpía para darnos algún mensaje inútil. Si eres de los que más odiaba esto, te aligerará saber que Skyward Sword HD básicamente suprimió el problema. Ahora, cuando Fi tenga algo que decirnos que no sea del todo esencial, marcará con una luz y un breve sonido en su ícono dentro de la interfaz, que nos quiere comunicar algo. Ya será cuestión de nosotros si le hacemos caso o no, pero esas apariciones de la nada, se han terminado. Digo, tampoco es como que ya no diga nada. Hay momentos cruciales en la historia en los que tiene que aparecer sí o sí. De igual forma, te cuento que ahora le puedes pedir consejos o hasta pistas de cómo solucionar algo que te tenga atorado.

Continuando con las mejoras de Quality of Life que puedes esperar en Skyward Sword HD, tenemos que finalmente es posible adelantar los diálogos o hacer que corran rápidamente, además de que las cinemáticas, igual ya te les puedes saltar con solo tocar un botón. Para rematar está el hecho de que la descripción automática de cualquier ítem que tomes, solo aparece la primera vez que lo agarras y ya, no vuelve a salir. No sabemos por qué en la versión original del juego, incluso cuando estabas tomando tu Jelly Blob número 100 o capturando a tu Sky Beetle número 500, se te seguía interrumpiendo con una descripción del objeto en cuestión. Por cierto, también se le añadió salvado automático, por lo que ya no es necesario andar buscando una de las estatuas de ave para guardar tu avance.

De ahí en fuera, no hay muchas más diferencias entre Skyward Sword HD y su contraparte de Wii. Sí, como te puedes dar cuenta, son mejoras bastante notables y que sin duda alguna se agradecen, sobre todo en el tema de resolución y framerate, quedarás muy satisfecho; sin embargo, creo que al igual que como normalmente pasa con este tipo de productos por parte de Nintendo, los extras están brillando por ausencia. Nada de soundtrack, arte o comentarios del director, nada. Skyward Sword HD es Skyward Sword con las mejoras y cambios de los que te hablé y ya. Claro que aquí entraría el tema del costo y demás, pero a pesar de que si bien, es innegable lo escueto que es el producto en temas de contenido extra, hay que entender que Nintendo no suele ver las cosas como el resto de la industria, es decir, no se antoja posible que Zelda se malbarte o se venda a través de una colección junto con muchos otros juegos. Repito, esa es la visión de la marca. Que lo compartas o no, ya es otra cosa.

Tan bueno como hace 10 años

Simplemente no se me ocurre un escenario en el cual no te estaría recomendando que juegues The Legend of Zelda: Skyward Sword, pues a pesar de cómo fue que cambió por completo el sistema de controles y mecánicas de la serie, se mantuvo fiel al resto de elementos que hacen tan especial a esta franquicia, esto sin mencionar que el extraño experimento funcionó, tan solo era cuestión de aprenderlo y listo. La polémica iba a estar y lo más probable es que nunca se vaya, pero creo que tampoco hay que desviar la conversación hacia temas que simplemente no son ciertos o que tan solo están basados en opiniones poco informadas. Estamos frente a un Zelda en toda la extensión de la palabra, eso creo que es complicado de refutar.

¿Vale la pena jugar The Legend of Zelda: Skyward Sword HD si ya jugaste el original de Wii? La respuesta dependerá mucho del cariño que le tengas a dicho título, pues como te comentaba, estamos frente a exactamente el mismo videojuego con algunas mejoras aquí y allá, pero la experiencia es básicamente idéntica. ¿Tu opinión del juego cambiará ahora que puedes jugar sin controles de movimiento? Lo más probable es que no, pues su implementación se siente forzada y muy poco natural, aunque funciona hasta cierto punto. Repito, Skyward Sword se juega con controles de movimiento y esta versión HD, es prueba de ello. En el caso de que nunca le hayas podido entrar a esta aventura entre las nubes y te guste la serie a la que pertenece, pues prepárate para vivir un gran viaje lleno de momentos memorables y toda la magia que solo Zelda puede emitir.