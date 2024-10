Review – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Las tortugas no pierden su popularidad

La franquicia de las Tortugas Ninja lleva una buena racha de éxitos en los últimos años, ya sea con nuevas series animadas, películas como la de 2023 y, claro, los videojuegos no iban a faltar. De hecho, han llegado algunos totalmente nuevos como Shredder’s Revenge, así como una compilación de los que Konami en su momento publicó y desarrolló. La popularidad ha vuelto a la saga hasta tal punto de lograr buenas ventas de entrada en taquilla para la querida Caos Mutante, una especie de reboot que llamó la atención por su singular estética. Eso mismo llevaría a que este universo en concreto tuviera su propio juego, por eso se dio la revelación de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Desde su primer avance se nos dejó claro que mantendría ese toque clásico de Beat ’em Up, pero también que estaría enfocado en la perspectiva en tres dimensiones, aunque con escenarios controlados. Por su parte, el elemento que llamó la atención fue su enfoque un tanto dirigido a la parte RPG, donde hasta se nota la inspiración de la saga Persona.

Eso sí, siempre da un poco de temor cuando hablamos de juegos licenciados, dado que no siempre suelen cumplir con la mayor calidad posible, y eso lo hemos visto justo este 2024 con los juegos de anime como el de Jujutsu Kaisen. Por fortuna, se nota que el cariño por las tortugas mutantes siempre es fuerte, así que la fe de los fans se encontraba latente. Así pasaron los meses tras su anuncio oficial, y llegó el momento de ver si vale la pena o no jugarlo, pues Outright Games nos ha hecho llegar un código anticipado para echarle un ojo. Por supuesto, el objetivo de este texto es explorar cada parte del título, desde la historia, gráficos, rendimiento y lo más importante dentro de todo producto de este tipo, la jugabilidad. Vale la pena mencionar que este producto lo está reseñando una persona que tiene gusto por la saga ahora propiedad de Nickelodeon, pero no está tan clavado tanto con las aventuras de estos hermanos y su maestro roedor. Entonces, si se pasa un dato en relación con los personajes y su lore, se agradece totalmente la retroalimentación.

Con todo esto establecido, ¿será que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed pueda convertirse en la perfecta continuación de la película? O tal vez, ¿solo es un producto para que la gente gaste ciegamente por llevar el nombre de la marca? Bien, eso lo vamos a ver en la nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes. Entonces, toma tus mejores herramientas ninja, pues nos vamos a adentrar en las alcantarillas de Nueva York, con el objetivo de combatir villanos y hacer amigos en el camino. Es momento de gritar Cowabunga a todo pulmón y comer un poco de pizza, de preferencia con ingredientes inclinados a una dieta de tipo vegetariano.

Los mutantes se desataron

La narrativa de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed es sencilla pero entretenida. Aquí nos colocan algunos meses después de lo visto en la última película, es decir, los cuatro hermanos ninja lograron derrotar al villano conocido como Super Mosca, el cual es la creación del científico responsable de crear muchos monstruos con capacidad de pensar y hasta hablar.

Si bien en un inicio estos eran enemigos, al final se unieron por razones que se inclinaban a tener equilibrio de derechos entre mutantes y los seres humanos, haciendo una especie de redención. Donde nos quedamos en la historia de la película, es que los hermanos reptiles estaban empezando a convivir con personas, teniendo clases, amistades y hasta crushes como todo adolescente, pero no todo es perfecto.

Es así que llegamos a la trama del juego, pues de forma reciente algunos de los mutantes que ya estaban viviendo pacíficamente se han comportado de manera hostil, destruyendo parte de la ciudad y atacando a gente. Esto lo ha reportado la estudiante y reportera, April O’Neil, haciendo que nuestros protagonistas no tengan más opciones que investigar.

Una de las pistas los dirige a los vertederos de agua, puesto que por alguna razón el agua es el compuesto que está volviendo violentos a sus compañeros, aunque les llama la atención el porqué no les ha afectado a ellos. No está de más agregar que no estarán solos en el proceso, pues personajes como Rocksteady, Mondo, Bebop, entre otros, les ayudarán a encontrar el fin al misterio.

Esta sería básicamente la premisa, la cual es algo sencilla si hablamos de videojuegos, pero si lo analizamos bien, la franquicia se dirige mucho a la audiencia infantil. En este caso, se hacen las cosas de forma decente, pero tiene mucho relleno de por medio, por lo que habrá momentos en los que los diálogos pueden llegar a aburrir ligeramente.

Algo que sí se debe considerar antes de probar el juego y, por ende, entrar en su narrativa, es ver primero la película de Caos Mutante, pues aquí dan por sentado todo lo que ocurrió meses atrás. Entonces, si alguien entra al título sin saber nada, se va a perder las referencias en el guión. Eso sí, tampoco es obligatorio verla.

Donde no puedo poner algún tipo de quejas es en el comportamiento de los personajes, puesto que cada uno tiene sus características especiales, ya sea Leo con su actitud de líder, Raph como el bonachón, Mikey el relajado y Donnie el genio experto en las computadoras. Eso me ha gustado bastante, pues antes solo se podían distinguir por el color de las bandanas y quizá las armas ninja.

A repartir golpes en NY

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed tiene como jugabilidad principal el estilo de beat ’em up, utilizando a alguno de los cuatro personajes principales de la historia. Lo mejor es que cada uno tiene su estilo de pelea muy marcado; uno será más rápido, otro tipo tanque, e incluso uno con estrategias para equilibrar la batalla.

Los escenarios son misiones en las que nos debemos mover de un punto A hacia otro B, pero durante el viaje habrá desafíos de plataformas y peleas con oleadas de personajes mutantes. Eso hará que debamos valernos de nuestras mejores habilidades para salir ilesos, teniendo la capacidad de alargar combos para no dejar respirar al rival.

Algo que sí puedo expresar como una queja es el hecho de que la inteligencia de los malos no es tan buena como se podría pensar, siendo más esponjas de golpes que otra cosa, pues se mueven muy poco. Además, la variedad de mutantes se termina tras pocas horas de iniciar la nueva partida, por lo que siempre puedes esperar lo mismo.

Además de todo esto, se cuenta con poderes como convocar a los hermanos al llenar una barra conforme más golpes se hayan acumulado, y las habilidades son de apoyo para atacar a los malos cuando la pantalla esté llena. Aunque también hay uno que nos da objetos de ayuda, como la pizza para recuperar vida, hasta cápsulas para mejorar el ataque y bajar más salud.

A pesar de que las batallas no son las mejores, ayuda el factor rapidez, pues los niveles no suelen ser muy largos, pero tal vez sí se convierta en un problema para los jugadores el tener que vencer a los avatares vistos una y otra vez. A eso se agrega que, como hay muchas misiones, hay escenarios que se van a repetir hasta el hartazgo.

Cuando se finalizan los niveles nos darán puntos de experiencia, estos en base al desempeño en el combate, pues podemos sacar desde rango D hasta el S, y francamente no es difícil conseguir los mejores. También hay objetos coleccionables, como casetes, monedas especiales y cilindros para mejorar los atributos de las tortugas.

Los puntos de experiencia se usan en el árbol de habilidades de este juego, pero para eso debemos pasar a la siguiente sección del juego, pues digamos que la mitad son los escenarios beat ’em up.

Es hora de pasar el tiempo con los cuates

Extrañamente, la otra mitad de la jugabilidad de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed es parecida a la de los JRPG de Atlus, Persona si somos más directos. Y es que aquí podremos obtener nuevas habilidades en base a la relación que tengamos con algunos personajes, algo parecido a los social links del juego japonés.

Aquí entra la mecánica del paso del tiempo, pues podremos seleccionar alguna de las diferentes locaciones dentro de un mapa, y al igual que el material donde se inspira, se gasta la mitad de un día al hacer las conversaciones. Eso sí, algunos personajes aparecerán dependiendo de la hora del día, por lo que siempre es bueno revisar quién está disponible. El objetivo de tener las pláticas, que realmente no son tan interesantes, es justamente desbloquear más habilidades en el árbol; esto va desde extensiones a los combos o simplemente aguantar más golpes. Claro, hay días limitados antes de cumplir con las misiones principales, por lo que podemos usarlos en las actividades extra.

Tenemos también encargos adicionales como los minijuegos de repartir pizza o hasta de combate simulado, nada realmente extravagante o que se salga del estándar del gameplay, pues seguiremos con el plataformeo o las peleas. Sí, podemos obtener recompensas para mejorar al equipo, pero al final todo se hace repetitivo y el jugador querrá solo seguir con la historia principal.

No está de más agregar que nos obligarán a seguir con la trama después de que se terminen los días libres; no es como en Persona, que puedes perder y tener un game over, sino que es obligatorio seguir con el plan argumental. Además, el aumentar el vínculo social no se puede perder según las respuestas que demos, pues eso no existe acá.

Al final, está interesante que hayan implementado algo así, sobre todo porque es una versión de las tortugas que exactamente va pasando por la adolescencia, por lo que tienen que convivir. No obstante, la ejecución no es tan buena en comparación con los juegos de donde se toman las ideas; aun así, esto es nuevo para la franquicia y se agradece de alguna manera.

Con esto abarcaríamos la jugabilidad completa, la cual es divertida en un inicio, pues incluso hay multijugador con una persona más. Tal vez, por limitantes, no es posible agregar a cuatro usuarios al mismo tiempo. La verdad, recomendaría jugar en pequeñas sesiones, dado que es un juego no tan corto si hablamos de las tortugas, entre 10 y 12 horas siendo más exactos.

Gráficos lindos y música con estilo

Pasando a los gráficos de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, estos cumplen bastante bien si hablamos del estilo de arte que tuvo la película, ya que los personajes, en cuanto a modelos, son muy fieles. Aquí se usa el estilo de cel shading con algunos efectos adicionales que nos harán pensar de inmediato que estamos en un cómic.

Con los escenarios pasa lo mismo; la ilustración es muy buena y nos asegura que el producto se seguirá viendo bien durante al menos unos cinco años más. Aunque sí hay algunos fallos: en las cinemáticas con voz, las caras no cambian de forma tan constantemente, haciéndolos ver un tanto planos; se deberían haber trabajado más las animaciones.

En cuanto a la música, se manejan estilos interesantes para los diferentes escenarios a encontrar, ya que tenemos desde temas para la acción al momento de pelear hasta algunos más tranquilos en las conversaciones con aliados. Cada uno está acomodado en el lugar que le corresponde, por lo que definitivamente la inmersión está asegurada.

Por último, está la parte de rendimiento, con resolución de hasta 4K y corriendo a 60 fps, aunque estos llegan a bajar cuando se juntan muchos enemigos y los impactamos con los golpes más fuertes. Un elemento que también va a gustar es el doblaje, pues en nuestra región sí hay español de Latam, aunque se han reemplazado a los actores de la película, lo cual desilusiona ligeramente.

Interesante intento de llevar a las tortugas a nuevos horizontes

En conclusión, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed es un juego interesante en su estructura, dado que por primera vez se está apostando por el camino del RPG. Esa inspiración en relación a Persona es extravagante pero al mismo tiempo llama la atención; lástima que no profundizaron mucho más en las relaciones con personajes secundarios.

Su combate, si bien no es el más trabajado, al menos es ágil para que las oleadas de enemigos caigan en poco tiempo, aunque estos villanos sean esponjas de golpes que casi no se mueven. Eso sí, es muy posible hartarse de la repetición que implica ver los mismos escenarios y no salir de los cuatro enemigos que nos presentan al inicio del juego.

Creo que uno de sus puntos débiles es haber aparecido en una temporada de lanzamientos fuertes, ya que nadie fuera del fandom fiel a la franquicia optará por comprar este título. Tal vez debió salir un poco más adelante; así, el pronóstico de su destino hubiera sido diferente.

Si eres fanático de la serie y, sobre todo, de la película más nueva, es probable que te agrade, pero pronto te darás cuenta de que es innecesariamente largo, y por eso recomiendo jugarlo en secciones cortas. No se demerita el intento de desarrollar un juego más profundo, pero le faltó incluir algo más de versatilidad.

Recuerda que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.