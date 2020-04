Review – Shinsekai: Into the Depths

Cantera de talento

Los grandes estudios de videojuegos pueden ser vistos como equipos de futbol desde ciertas perspectivas. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo de talento. Los cambios generacionales de desarrolladores pueden ser igual o más complejos que cuando un club intenta renovar a su plantilla de jugadores. Por tal motivo, el siempre tener caras nuevas y sobre todo, mentes frescas, suele ser crucial para el futuro creativo de una empresa. Siguiendo esta filosofía, Capcom se ha encargado de crear una serie de equipos internos compuestos mayormente por novatos, los cuales, tienen como misión comenzar a trabajar en proyectos pequeños pero con la intención de salir al mercado y de pasar por todo el proceso comercial y artístico de cualquier otro juego, esto claro, para ganar algo que el dinero no puede comprar: experiencia. Shinsekai: Into the Depths es el primer fruto de las medidas de las que te cuento, título que después de haber salido exclusivamente de Apple Arcade, ahora está aterrizando en el Nintendo Switch.

Sin lugar a dudas, Apple Arcade fue muy atractiva para que proyectos como el de Shinsekai: Into the Depths, puedan ver la luz del día, esto claro, gracias a lo fácil y sobre todo barato que es publicar en plataformas como esta. A pesar de lo anterior, en cuanto uno veía cómo se jugaba este nuevo título de Capcom, podías notar que llevarlo a consolas caseras y PC, sería algo completamente lógico. Pues bien, lo anterior ocurrió y el juego de exploración submarina ha llegado al Switch, luciendo una nueva interpretación del muy de moda género Metroidvania, con un look totalmente indie con todo y que como te hemos contado, en realidad es producto de uno de los estudios y publishers más importantes de todo el medio.

La profunda desolación

Shinsekai: Into the Depths tiene todo ese espíritu de juego independiente. Queda claro que si bien, contaba con el respaldo de la maquinaria de Capcom, al equipo desarrollador se le dieron recursos limitados para su creación. Además de verse, jugarse y en general sentirse como un indie, el juego nos cuenta una historia que justamente sigue las tendencias narrativas y de guión que se viven actualmente en esta particular escena, es decir, se nos presenta un relato mucho más íntimo y sencillo que si bien, tiene sus ambiciones e incluso se llega a poner un tanto filosófico por momentos, jamás luce los valores de producción que te puedes encontrar en proyectos AAA.

En Shinsekai: Into the Depths tomamos el control de un Aquanauta, el cual, vive en completa desolación y aislamiento luego de que ocurriera un cataclismo en todo el mundo. Debido a cierto evento que no te revelaré para no arruinarte parte de la historia, la humanidad ha tenido que huir a la profundidad del océano, pues la superficie se ha cubierto de hielo que la convertido en un lugar inevitable. Un día cotidiano, nuestro personaje se da cuenta que la amenaza comienza a afectar incluso a su hogar bajo las olas, por lo que no tiene más remedio que adentrarse en el abismo para seguir con vida.

Ahí arranca nuestra aventura submarina, explorando los confines de basto océano para saber qué está pasando con el mundo y por qué es que se está terminando. Conforme vas progresando en tu quest, te empiezas a enterar de varias verdades un tanto incómodas, y a saber por qué es que estás en una situación tan comprometedora. A pesar de que en Shinsekai: Into the Depths sí se nos presenta una historia con un inicio y un fin muy marcados, te puedo decir que no es como que vayas a encontrar un desarrollo narrativo muy profundo, pues la mayoría del lore de este juego se luce de formas un poco abstractas y abiertas a la interpretación. Algo que sí me hubiera gustado es que nuestro explorador de las profundidades tuviera una personalidad un poco más marcada, pues la realidad es que es un protagonista silencioso bastante vacío con el cual es difícil entablar una relación más cercana.

A pesar de que me la pasé muy bien con la historia de Shinsekai: Into the Depths y al final, muchos de los misterios que se te plantean sí se resolvieron, tampoco puedo decir que su narrativa me haya cautivado o que sea una razón única para darle una oportunidad. Por cierto, la palabra “Shinsekai” quiere decir un nuevo mundo, y hoy en día es un distrito en Osaka, Japón (ciudad sede de Capcom) que fue construido para inspirar y asombrar con sistemas de muy alta tecnología como por ejemplo, el Tsutenkaku, edificio central de la zona sumamente icónico.

Metroidvania bajo el agua

Sí, otro Metroidvania. Probablemente ahora no tengamos la gran imagen de por qué es que esta generación de desarrolladores está tan obsesionada con el género que definió Super Metroid y Castlevania: Symphony of the Night en los 90s. De lo que sí estamos seguros es que por mucho, es la forma de desarrollo más influyente de las últimas dos décadas y probablemente de toda la historia del medio. Como sea, este pequeño equipo interno de Capcom toma dichos fundamentos para darle forma a todo el rostro de Shinsekai: Into the Depths, aunque también introduce varias ideas nuevas bastante interesantes que creo, sí consiguieron darle personalidad propia al juego.

Como te decía en la pasada sección de esta reseña, en Shinsekai: Into the Depths tomamos el control de un Aquanauta y justamente en el control, es en donde sentirás que este título es diferente a muchos de sus similares contemporáneos. Lo primero que uno nota es el peso y físicas que se usan en el juego. Me queda claro que uno de los principales objetivos del equipo desarrollador, era el de hacernos sentir que estamos controlando a un ser humano real que se encuentra sumergido en varios metros de agua, asunto que tiene varias implicaciones de física.

El salto por ejemplo, es una acción mayormente aventurada y un tanto descontrolada, sobre todo al inicio. A diferencia de lo pasa en otros juegos en los que puedes y debes saltar, en Shinsekai: Into the Depths una vez que realizas el brinco, pierdes casi por completo el control de hacia dónde vas a caer, esto sin mencionar que por estar debajo del agua, la gravedad se comporta de maneras poco predecibles. Para contrarrestar un poco esto, nuestro protagonista cuenta con unos propulsores de oxigeno. Una vez que estás en el “aire” luego de un salto, moviendo el análogo izquierdo en cualquier dirección, podrás activar estos propulsores para poder cambiar tu dirección. Ojo, ten en cuenta que además de costarte oxigeno el uso de esta herramienta, también aumenta tu velocidad considerablemente, subiendo el riesgo de colisión con otros objetos.

Te cuento que si bien, estos propulsores de oxigeno te dan mucha movilidad, el usarlos correctamente puede ser un poco complicado, sobre todo al inicio. Creo que una de las mecánicas del juego es que justamente nunca te sientas en completo control de la situación. Regresando al tema de los choques y de la mano del control, tenemos que el Aquanauta es un ser frágil. En caso de que des un salto descontrolado de gran altura o que te pases de fuerza con los propulsores, puede que choques con el lecho marino o con cualquier otro objeto, lo cual, generará daños en tu traque y reserva de oxigeno.

Lo anterior me lleva a contarte del oxigeno, valioso recurso que juega un papel crucial en cómo es que Shinsekai: Into the Depths funciona como videojuego. Una vez que dejas cualquier zona segura de guardado, tu oxigeno se comienza a agotar poco a poco automáticamente. El uso de los propulsores de los que te cuento, provoca que el aire se vaya mucho más rápido, además de que acciones como escalar paredes, de igual forma causan que nuestro personaje requiera de más oxigeno para poder salir adelante. Conforme vas explorando, te irás topando con tanques extra para aumentar tu reserva de aire, solo ten en cuenta que éstos se pueden fisurar o quebrar por completo si chocas o si algún enemigo te daña. Sí, el estar cuidando tu oxigeno en todo momento le añade mucha tensión y emoción a la experiencia.

A diferencia de lo que pasa con varios de los Metroidvania más aclamados de los últimos años, en Shinsekai: Into the Depths tenemos un combate mucho más lento que tiene como objetivo hacernos sentir vulnerables en todo momento. Nuestro Aquanauta no es un guerrero legendario ni mucho menos, es un sobreviviente y no mucho más. Por tal motivo, tiene que improvisar sobre la marcha. Usando una de sus herramientas de reparación, puede dar golpes melee para defenderse, además de que en cierto punto se te da un arpón que puedes dispar para defenderte. Repito, estos son movimientos que usas solo en caso necesario. El combate no es una mecánica central del juego. Aunado a lo anterior tenemos a un pequeño drone que conocemos y que se nos une para ayudarnos en varias tareas de recolección. También es importante mencionar que nuestras capacidades se pueden ir mejorando conforme vamos encontrando diferentes minerales.

Hablando de mejoras, creo que es buen momento para contarte cómo es que funciona la estructura de Shinsekai: Into the Depths, juego que indudablemente toma mucha inspiración de Metroid II: Return of Samus. Lo anterior lo digo porque básicamente, para poder progresar en la historia, tienes que ir mejorando tu traje para que éste aguante mayores presiones de profundidad. Una vez que juntas lo necesario, puedes ir más hondo en el mar para poder seguir avanzado, sí, justo como cuando tenías que bajar la lava en el título de Game Boy que te menciono.

Al ser un Metroidvania, el backtracking está a la orden del día, además de que constantemente te toparás con obstáculos que requieren de cierta habilidad para poder ser superados. La exploración suele ser bien recompensada con materiales para hacerte más resistente al hostil mundo que estás recorriendo, el cual, justamente tiene esta forma laberíntica en la que constantemente estás abriendo atajos para que regresar a ciertas zonas, sea mucho más simple. El diseño de niveles de Shinsekai: Into the Depths está muy bien logrado, pero creo que tampoco hay demasiado qué destacar.

Shinsekai: Into the Depths es un juego sumamente divertido y con una marcada personalidad propia con todo y que pertenece a un subgénero que actualmente se está explotando de manera muy intensa. Me parece que la idea de haber dejado al combate en un segundo término para darle mayor protagonismo al tema de la supervivencia en la que muchas veces es mejor correr que pelear, o en la que un salto mal dado puede ser devastador, le vino muy bien a toda la experiencia, esto sin mencionar que la tensión de tener que estar cuidando en todo momento tu reserva de oxigeno, le da un poco sabor a survival horror.

Visuales que…

Una de las tendencias más marcadas de la escena independiente actual es la de centrar buena parte de los esfuerzos de desarrollo en temas de presentación, esto claro, con el objetivo de ser lo más llamativos posibles para el público en general, pues como dicen, de la vista nace el amor. La verdad es que si uno ve un avance o cualquier tipo de material de Shinsekai: Into the Depths, puedes notar un estilo no tan peculiar y hasta genérico por momentos, mismo que si bien, no es malo ni mucho menos, sí creo que le llega a faltar un poco de personalidad.

El diseño de nuestro submarino protagonista me parece sensacional, luciendo ese casco gigante muy futurista y un traje que evidentemente está inspirado en el que usan los astronautas. Creo que en el tema del personaje principal no hay queja alguna, mismo caso de las interfaces, las cuales, además de ser bastante claras, echan mano de estilizadas tipografías que sí te transmiten ese sentimiento acuático en todo momento. La cosa cambia un poco cuando aprecias el diseño de algunos de los enemigos y ambiente en general.

Creo que además de tener una dirección de arte bastante simple y sin mucha personalidad, el detalle en algunos de los assets de Shinsekai: Into the Depths quedó a deber bastante. Fácilmente se puede notar cómo es que parte de la vida marina fue creada con modelos 3D sumamente sencillos y con texturas en baja resolución, además de que los efectos que te indican estar debajo del agua, igualmente pudieron haber estado mucho mejor logrados. Claro que hay que entender que estamos frente a una producción menor seguramente con un presupuesto limitado, sin embargo, creo que haber tenido una dirección de arte distinta que no dependiera tanto del modelado 3D como tal, le hubiera venido mejor al producto.

La música es bastante buena y creo que el trabajo de mezcla de audio es correcto sin ser tampoco tan destacado. Creo que es importante recalcar de nueva cuenta que estamos frente a un juego que originalmente se lanzó en dispositivos iOS y ahora en el Switch, pero creo que a pesar de todo esto, se pudieron haber entregado mejores resultados en la presentación audiovisual de Shinsekai: Into the Depths.

Interesante producto

Shinsekai: Into the Depths es un juego indudablemente divertido que te mantendrá muy interesado a lo largo de sus casi ocho horas de duración, periodo bastante amplio si consideramos que era un título exclusivo de móviles. Lo anterior me lleva a pensar que en realidad, este proyecto no estaba originalmente concebido para Apple Arcade ni mucho menos. Creo que más bien, cuando la compañía del iPhone estaba por lanzar su plataforma de suscripción de juegos, se acercó con algunos desarrolladores de renombre para ver si le podían ayudar. Tener un juego de Capcom viste y seguramente el contrato le favorecía bastante a los japoneses por lo que decidieron irse por este camino y ya después, ponerlo en consolas caseras.

Entiendo perfectamente que lo más probable es que la idea de jugar otro Metroidvania no sea de lo más atractivo del mundo, no obstante, te puedo asegurar que Shinsekai: Into the Depths cuenta personalidad propia y diferenciadores muy marcados respecto a lo que ya hay allá afuera en el mercado. De igual forma, creo que es interesante considerar que estamos frente al primer juego de varios de los nuevos talentos de Capcom, los cuales, muy probablemente sean las futuras estrellas del medio que tomen el control de las adoradas franquicias de este publisher o por qué no, nos sorprendan con ideas completamente nuevas. ¿Recomiendo el juego? Sí, creo que definitivamente le debes de echar un ojo si estás en el humor de jugar algo como lo que te he descrito a lo largo de esta reseña.