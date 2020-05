Review – Saints Row: The Third Remastered

¿Qué demonios pasó con Saints Row?

Grand Theft Auto es una de las franquicias más importantes de la historia, como tal, no debería sorprendernos demasiado cuando algún otro juego intenta replicar su fórmula con la esperanza de tener el mismo éxito. A lo largo de los años, hemos visto a varios estudios desarrolladores crear sus propias versiones de GTA, o por lo menos, seguir al pie de la letra algunos de sus elementos. A pesar de ser cosas muy diferentes, no podemos negar que juegos como Sleeping Dogs, Mafia, The Saboteur, The Simpsons: Hit & Run y por supuesto, Saints Row, comparten muchas similitudes con la creación de Rockstar.

En lo personal, la franquicia de Saints Row es una de mis favoritas, o bueno, era una de mis favoritas. Los primeros dos juegos de la saga hicieron un gran trabajo al establecerse a sí mismos como entregas realmente sólidas en un mercado que estaba empezando a saturarse por entregas de mundo abierto. Creo que lo que tanto me gustaba de estos dos juegos era el sistema de progresión, y cómo es que la historia iba desarrollándose al mismo tiempo que nuestro personaje. Empezábamos como un pandillero cualquiera, pero eventualmente nos convertíamos en uno de los miembros más importantes de los Third Street Saints, una de las pandillas en la ciudad ficticia de Stilwater.

El segundo juego todavía me gustó, sin embargo, creo que el primero siguió siendo mucho mejor, con una historia más centrada y personajes realmente carismáticos. Poco a poco la saga se fue alejando más y más del realismo, hasta el punto en que ahora es básicamente una historia de ciencia ficción con aliens, monstruos y ridículas armas de destrucción masiva, y otras de humillación masiva.

Muchos dicen que el tercer Saints Row es el mejor hasta ahora, por lo que esta remasterización está un tanto justificada, pero ¿realmente era necesaria? Nueve años más tarde, Saints Row: The Third Remastered ha llegado a nuestras manos y aquí te vamos a platicar si vale la pena o no.

Aceptando lo ridículo

Saints Row: The Third originalmente se estrenó en 2011 para la antigua generación de consolas, y tuvo una muy buena recepción durante su debut, tanto con la crítica especializada, como con los fans. Esta transición hacia lo sensacional resonó fuertemente con sus jugadores, quienes rápidamente quedaron encantados por todas las novedades y cambios respecto a su antecesor.

Además de poder utilizar automóviles, también es posible conducir motos, barcos, aviones, helicópteros e incluso tanques. También fue el primer juego de la saga en introducirnos una nueva ciudad, Steelport, basada en Nueva York. A diferencia de otros juegos similares, este mapa está totalmente desbloqueado desde un inicio y podemos ir a dónde queramos, sin restricciones o limitaciones.

Al igual que en entregas anteriores, Saints Row: The Third nos da la opción de customizar y jugar con nuestro propio personaje. Hasta la fecha, la personalización de esta tercera entrega es una de las más extensas y graciosas. ¿Quieres jugar como Shrek? Adelante ¿O tal vez prefieras ser un Pitufo? También puedes hacerlo. La imaginación es tu límite. Podemos elegir desde su raza, complexión, voces y cosas más detalladas como su voz, su estilo de caminar y hasta sus expresiones faciales.

La historia se desarrolla poco tiempo después de la conclusión del segundo juego. Tras haber dominado por completo Stilwater, la ciudad ficticia de entregas anteriores, los Saints pasaron de ser una simple pandilla a una marca mundialmente conocida. Aquí es donde empieza lo ridículo, y ojalá también terminara aquí.

Al darse cuenta de todo el poder e influencia que tienen los Saints, una organización conocida como Syndicate les declara la guerra, con la muerte de uno de mis personajes favoritos de la saga. Algo que debo reconocer, es que las misiones suelen tener muchísima variedad, y al menos en la historia, es difícil que una misión siga la misma estructura que la anterior, por más simplonas que sean.

Saints Row sacrificó una sólida narrativa por un mundo abierto en el que podemos hacer casi cualquier cosa. A favor de poder utilizar armas como vibradores y gases guardados en un envase de vidrio, esta franquicia perdió uno de sus más grandes atractivos, al menos en mi opinión. Es cierto que Saints 3 aún conserva algunos de los personajes que tanto llegue a querer con las dos entregas anteriores, pero lo ridículo que es este juego los arruinó para mí. Si puedes aceptar Saints Row: The Third por lo que realmente es, puede que todavía encuentres un poco de diversión en este salvaje título.

¿Qué tal quedó la remasterización?

Tras ver unos cuantos videos comparativos entre la versión original y esta nueva remasterización, puedo apreciar que sus desarrolladores realmente se esforzaron por poner al corriente esta entrega con la generación actual. Eso fue hasta que lo jugué por mí mismo.

Saints Row: The Third nunca antes se había visto mejor, sin embargo, recordemos que se trata de una remasterización y no de un remake como tal, por lo que sigue siendo el mismo motor gráfico que debutó con el juego original hace nueve años. Es probable que si lo jugaste durante su lanzamiento y no te gustó, pues tampoco esperes que esta versión mejorada te vaya a hacer cambiar de opinión.

Tal vez suene como algo extraño, pero las condiciones climáticas en verdad tienen un fuerte impacto con qué tan bien o mal se vea Saints 3. Por ejemplo, cuando el sol se coloca en el horizonte y los rayos solares se están proyectando en lo alto del cielo, podemos apreciar lo bien que luce este juego. Pero cuando llueve o suele ser un día nublado, Saints 3 se llega a ver un poco raro. Pero en general les quedó bien.

Lo mismo no se puede decir de los modelos de personaje, que lucen totalmente ajenos al juego. Por ejemplo, Gat y Pierce se ven demasiado realistas, mientras que otros modelos parece que no cambiaron en lo absoluto o hasta quedaron peor. Mientras que en las cinemáticas dichos modelos de personaje lucen increíbles, una vez que están corriendo en tiempo real lucen atroces.

También vale la pena mencionar que Saints 3 está plagado de bugs y errores. Ciertas animaciones individuales tienen un frame rate mucho menor que el del juego, hay objetivos que por alguna extraña razón no se pueden completar, y siempre será extraño ver el lapso de tiempo que sucede en algunas misiones. En PC, el juego suele correr relativamente bien, y si tu máquina lo soporta, pues podrás jugar a 60FPS. Sin embargo, en consolas base el juego está bloqueado a 30 FPS, pero en PS4 Pro y Xbox One X existe la opción para jugarlo con los FPS desbloqueados, que por lo general suelen ascender a los 43 cuadros por segundo.

En realidad, las nuevas gráficas son la única novedad en llegar a Saints Row: The Third Remastered, por lo que en realidad se trata de una edición GOTY que incluye todo su DLC y demás extras.

No envejeció tan bien

La remasterización luce bien, pero no olvidemos que sigue siendo un juego de 2011. El gameplay es muy similar a otros juegos de mundo abierto, con la excepción de que Saints 3 suele sentirse un poco más energético y ahora te explico a qué me refiero con eso.

Para nada esto es un RPG, pero tenemos ciertos elementos de nuestro personaje que podemos mejorar con dinero. Cosas como hacer más daño, o poder cargar más balas al mismo tiempo reducen la dificultad significativamente, sin importar el ajuste que hayas elegido. Cada misión y actividad que terminas te recompensa con una buena cantidad de dinero, que será nuestro principal recurso a lo largo de todo el juego.

Para cuando llegues a los últimos niveles, te sentirás prácticamente como un dios, por lo que si estabas buscando un juego que ponga a prueba tus habilidades, entonces no esperes encontrar eso aquí. La mejor manera de disfrutar Saints Row 3 es apagando tu cerebro por un par de horas y dejándote llevar por todas las ridículas facetas de este juego.

Dicho todo esto, Saints Row 3 tiene unos cuantos elementos rescatables. La última vez que jugué el original Saints 3 fue cuando salió, y después no lo volví a tocar, por lo que no recordaba algunos detalles que siguen siendo sorprendentes hoy en día. Por ejemplo, tus acciones varían si vas corriendo o caminando; los golpes en los testículos se convierten en movimientos de lucha libre, en lugar de saltar harás una marometa y si intentas robar un carro mientras vas corriendo lo harás con mucho mayor violencia y estilo. Son pequeñas cosas que tal vez no tienen mucha importancia, pero que aun así se aprecian.

A pesar de todo lo que describí aquí arriba, mi tiempo con Saints Row: The Third Remastered no lo disfrute como lo hice en 2011. Sus mecánicas simplemente se sienten viejas, el juego realmente muestra su peso en años, y tal vez era mejor quedarme con el recuerdo en vez de revivir esta experiencia.

Es mejor con amigos

Saints Row: The Third es una experiencia de un solo jugador, pero también es posible jugar con un amigo de manera cooperativa local u online, cosa que recomiendo hacer ya que el juego es mil veces más disfrutable de esta manera.

Este título ofrece una buena variedad de actividades opcionales que puedes llevar a cabo, además de las misiones principales, y si las haces tú solo es muy probable que te aburras rápidamente. Aunque el humor de este juego ya se siente un poco anticuado, hay un par de chistes o situaciones que seguramente te sacarán una que otra carcajada.

Lo ridículo que es este juego se presta muy bien para experimentarlo con otras personas. Piénsalo de esta manera, no es lo mismo ver una película de comedia por ti solo que si la ves con tus amigos. Saints Row: The Third no es un juego que deba ser tomado con seriedad, por más que quieras verlo de esa manera, siempre encontrará una forma de recordarte que no.

En general, parece que jugar co-op de manera online funciona bien. Estuve jugándolo de esta manera por unas cuantas horas, y en ningún momento sufrí de alguna caída de cuadros o problemas de lag ni nada por el estilo.

Si te estás preguntando exactamente cuántas horas de tu tiempo te mantendrá entretenido este juego, pues todo depende de qué tanto te agrade. Pero si realmente quieres saber, pues la verdad es que no es un juego tan largo. Incluso haciendo todas las demás actividades y completando todo al cien por ciento, calculo que debería llevarte no más de 50 horas. Pero si lo único que quieres es acabar la historia, entonces lo estarás haciendo entre unas 15 y 20 horas.

Hay mejores cosas allá fuera

Saints Row: The Third Remastered se siente como ese viejo amigo de la secundaria que sigue haciendo los mismos chistes una y otra vez, y que ya dejaron de ser graciosos. Ciertamente es la mejor versión de este juego, pero eso no dice mucho.

Mientras que la remasterización luce genial la gran mayoría del tiempo, no puedo evitar molestarme por todas las inconsistencias visuales que aparecen a lo largo de la aventura, y que son un verdadero distractor.

La realidad es que, por más que te guste este juego, esta no es la remasterización que se merece. Estoy seguro que The Volition hizo un enorme esfuerzo por traer este juego a plataformas modernas, pero hay cosas que es mejor dejar como estaban, y Saints Row: The Third Remastered es lamentablemente una de ellas.