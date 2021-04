Review – SaGa Frontier Remastered

El regreso de un clásico

Por allá de 1997, Square Enix, en ese entonces conocido como Squaresoft, lanzó al mercado un JRPG conocido como SaGa Frontier para el PlayStation original. El juego fue muy bien recibido entre los fans, e incluso gozó de grandes ventas con más de un millón de copias distribuidas en todo el mundo. Ahora, 24 años más tarde, sus desarrolladores están buscando introducir nuevas audiencias a este clásico con una versión remasterizada que, además de las mejoras visuales, también incluye cambios al gameplay para adaptarlo a nuestras épocas. ¿Qué tal les quedó esta edición mejorada? Acompáñanos a descubrirlo en nuestra reseña de SaGa Frontier Remastered.

Ocho historias diferentes

¿Jugaste Octopath Traveler? Bien, entonces eso te ayudará a entender mejor cómo funciona la historia de SaGa Frontier. Si no lo hiciste, tampoco te preocupes demasiado, puesto que aquí te explicare a detalle exactamente todo lo que necesitas saber al respecto.

Antes de adentrarme en los personajes, hablemos un poco sobre el lore de este título. La historia se desarrolla en un universo de fantasía que también combina elementos de ciencia ficción y que lleva como nombre “Las Regiones”. Dentro de este mundo existen diferentes culturas, razas, tecnología avanzada y claro, magia. Ahora que, con suerte, has entendido el tipo de narrativa que te espera, te cuento sobre los personajes.

En SaGa Frontier podías elegir siete personajes, aunque para el remaster se añadió un octavo que podrás desbloquear posteriormente. No te dire cómo, puesto que parte de la diversión proviene de que tú lo descubras por tu cuenta. Cada personaje tiene su propia historia por seguir, y de hecho, algunos de ellos ni siquiera se encuentran los unos con los otros en el transcurso de sus respectivas historias.

Cada historia se siente sumamente diferente de las demás, así que no te preocupes por escenarios repetidos. De igual forma, el estilo de pelea de cada personaje también hace un buen trabajo otorgando diferentes habilidades para cada clase diferente, y ningún héroe se llega a sentir tan parecido como el otro. Hablaremos del combate más adelante.

Si me lo preguntas, estas ocho historias están muy bien escritas, aunque me hubiera gustado que se desarrollarán a lo largo de más tiempo. Dependiendo de qué tan meticuloso seas, podrás acabar la historia de cada personaje entre 4 o 5 horas, pero si tomas en cuenta que son ocho personajes, entonces estamos hablando de casi 40 horas de juego. Bastante decente.

El gameplay puede llegarse a sentir anticuado

Cuando salió en 1997, SaGa Frontier llegó a sentirse como un juego un tanto avanzado para su época. Esto te lo digo por el ingenioso Free Scenario System, o en otras palabras, que la historia no necesariamente sigue un camino lineal.

Una vez que elijes a tu personaje, debes prestar mucha atención a lo que está sucediendo en pantalla. Los sucesos de la historia llegan a ocurrir bastante rápido en ocasiones, y si estás viendo tu celular o estás distraído en alguna otra cosa, podrías no saber exactamente qué hacer después. Por supuesto, en el menú del juego puedes ver tu siguiente objetivo, pero sin una clara pista de a dónde ir, podrías pasar un buen rato tratando de averiguarlo. Y no, no hay waypoints.

Como te lo comentaba hace unos cuantos párrafos, cada personaje tiene sus propios objetivos en cuanto a la historia, pero en cualquier punto tú puedes desviarte y explorar libremente muchos de los otros planetas que encuentras en este universo. Además de la misión principal, también encuentras misiones secundarias, algunas más importantes que otras, y también puedes encontrar nuevos miembros para agregar a tu party. De hecho, puedes tener hasta tres agrupaciones diferentes y la posibilidad de reclutar 15 miembros.

Como parte de la remasterización, se añadieron cambios que permiten al combate fluir más rápido. Básicamente, puedes alternar entre velocidad estándar o velocidad tradicional y esto también aplica en el movimiento del personaje. Es decir, tú elijes qué tan rápido quieres caminar o correr. Quienes jugaron el título original sabrán que explorar podía resultar bastante tedioso por lo lento que se movía tu personaje, pero por suerte, eso ha sido corregido en el remaster.

No se tú, pero en lo personal me gusta que los juegos no te digan exactamente a dónde ir, pero en el caso de SaGa Frontier, sí me hizo extrañar esa mecánica bastante. Por ejemplo, hay planetas donde no hay lugares para reposar, así que antes debes asegurarte de ir bien preparado para todo lo que te espera. Desafortunadamente, el juego no te dice qué planetas sí tienen áreas para descansar y cuáles no, y para cuando te des cuenta, ya sería demasiado tarde. Me llegó a pasar que tuve que reiniciar todo un calabozo porque no llevaba los suficientes suministros para la pelea final. ¿Fue mi culpa? Sí, por no ir preparado, pero creo que también es responsabilidad de los desarrolladores advertirnos sobre este tipo de cosas. Afortunadamente, el juego cuenta con un sistema de ‘Quick Save’ o ‘Guardado Rápido’ que te permite guardar tu progreso en cualquier momento.

Otro punto negativo sobre el gameplay tiene que ver con el grinding. Sí, esa mecánica que te obliga a repetir la misma actividad una y otra vez con tal de obtener algún objeto o mejorar el nivel de tu personaje. En SaGa Frontier es la segunda opción.

Una vez que reclutas a un nuevo acompañante para tu party, éste será nivel uno, sin importar qué tan avanzado estés en la historia. ¿Ya sabes por dónde va la cosa? Esto significa que tendrás que ponerlo al corriente con el resto de tu equipo si quieres que resulte útil en combate, de lo contrario, te esperan escenarios muy complicados. Eso sí, el proceso no es tan tardado aunque definitivamente es algo innecesario.

El combate tiene demasiados elementos aleatorios y eso no está bien

SaGa Frontier tiene un sistema de combate por turnos, aunque no es tan tradicional como podrías llegar a pensar. De hecho, no tiene nada de tradicional. Para empezar, el juego no cuenta con un sistema de niveles, es decir, no hay una barra que te diga cuánta experiencia necesitas para subir de nivel o mejorar tus habilidades. Éstas van aumentando su poder en batalla, y entre más las uses, irán mejorando todavía más.

Existen ciertas combinaciones de ataques que se activan cuando se cumple alguna condición no especificada en combate, y estos combos suelen infligir buena cantidad de daño que, en mi ocasión, me salvó varias veces. Hubiera estado bien que el juego me dijera lo que necesito hacer para activar estos combos, pero bueno, es lo que es.

Cada vez que ganas una pelea se aumentará algún tipo de estadística, como tus puntos de vida, tus puntos de fuerza si eres un peleador melee o puntos de magia si eres un peleador con habilidades místicas. Otra forma de mejorar tus estadísticas es a través de tu equipo, como armas y armaduras, aunque este sistema está un poco extraño.

Recordarás que hace unos momentos te comentaba sobre las diferentes razas que existen dentro del universo de SaGa Frontier, y más allá del lore, dependiendo de la raza que sea tu personaje puedes o no equipar cierto tipo de armadura y armas. Por ejemplo, los Monstruos no pueden equipar ni armas, ni armaduras ni habilidades, pero lo compensan con otras cosas como la posibilidad de absorber habilidades del enemigo. Por otra parte, los robots pueden equipar partes de otros robots para así mejorar sus propias habilidades. Si lo que estás buscando es una clase balanceada que ofrezca de todo un poco, entonces te sugiero ir por los humanos.

Similar a otros JRPGs, cada enemigo tiene su propio set de fortalezas y debilidades, aunque espero que tengas buena memoria, porque el juego no tiene un bestiario como tal para decirte cuáles son. Tú tendrás que irlas descubriendo por cuenta propia, así que vete armando de paciencia si piensas entrarle a SaGa Frontier Remastered.

Un remaster bien flojo

SaGa Frontier Remastered no es un JRPG tradicional, por más que lo aparente. El juego cuenta con sistemas que, honestamente, llegan a sentirse obsoletos para nuestra época y que solo los fans más dedicados de la franquicia podrían apreciar. Definitivamente no es un título para quien apenas le esté entrando a este género.

Hubo muchas cosas que disfrute en mi tiempo con SaGa Frontier Remastered, pero creo que hubo más cosas que no disfrute. Dicho lo anterior, puedo recomendar este título para quien tenga ganas de un JRPG clásico, aunque eso sí, vete preparando para una experiencia fuera de lo común. Y no lo digo necesariamente por buenas razones.