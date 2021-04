Review – NieR Replicant ver. 1.22474487139…

La mente de Yoko Taro

Para fortuna de todos nosotros, el medio de los videojuegos es uno tremendamente diverso. A pesar de que en efecto, hay tendencias muy marcadas que una gran cantidad de autores suelen seguir, también tenemos a otros que en todo momento están buscando romper con moldes para presentar experiencias que se sientan únicas. Ojo, es importante recalcar que para nada, innovación es sinónimo de calidad, pero cuando justamente el concepto de originalidad se encuentra con un trabajo bien hecho y aterrizado, tienes como resultado obras que pasan a la historia. En 2017, un no tan conocido Yoko Taro saltó a la fama gracias a la colaboración que Square Enix tuvo con los genios de Platinum Games para el desarrollo de NieR: Automata, título que nos tomó por sorpresa y por supuesto, nos maravilló, sobre todo a quienes nos manteníamos un tanto ajenos al trabajo de este verdadero loco. Ahora, cuatro años más tarde, NieR Replicant ver. 1.22474487139… está apareciendo para darnos la oportunidad de experimentar el título que precisamente le dio vida a la leyenda a la de 2B y compañía.

Jugar precuelas es algo sumamente común. A lo largo de la historia, hemos visto a un sin fin de autores sacando juegos para ampliar la historia pasada o de origen de sus personajes. De igual forma y por el propio tamaño de este medio de entretenimiento, es normal saltar a viejas obras de una serie o franquicia que recientemente descubriste. En su momento, consideré entrarle a NIER de 2010 luego de haber quedado enamorado de Automata, pero algo simplemente no me terminaba de atrapar de aquel oscuro RPG de acción. Cuando hace unos meses se anunció NieR Replicant ver. 1.22474487139…, versión mejorada del título que te menciono, el propio Yoko Taro comunicó que uno de sus principales objetivos era que en términos de gameplay, la experiencia se asemejara a la de NieR Automata, hecho que al menos en mi caso, fue suficiente para tener interés en esta nueva interpretación. Me alegra comunicarte que esto y muchos más objetivos han sido cumplidos, pero me parece importante subrayar que el juego que ahora se nos presenta, para nada supera a la obra maestra de 2017.

¿De dónde vino NieR Replicant?

Me parece que antes de pasar a contarte bien cómo es que NieR Replicant ver. 1.22474487139… se comporta como videojuego y sobre todo, qué mejoras y cambios trae respecto a la obra original, es importante explicarte de la manera más clara posible de dónde viene este juego y cómo es que le da origen a la franquicia a la que representa, pues justo este asunto puede ser un poco confuso para algunos por la manera en la que se hicieron las cosas hace 11 años.

Lo primero que hay que mencionar es que como saga, Nier nace siendo un spinoff de la primera entrega Drakengard, en específico del quinto final de aquel juego. Esta serie de RPGs de acción encabezada por Yoko Taro, nace en septiembre de 2003 en el PlayStation 2. Un par de años más tarde tiene una secuela en la misma consola y en 2013, recibe una tercera entrega que funciona como precuela para el primer juego.

Entendido lo anterior, te cuento que NieR Replicant y NieR Gestalt la dan vida a la serie de NieR en 2010. Sí, estos dos juegos se lanzan al mismo tiempo en Japón. Replicant para el PS3 y Gestalt para el Xbox 360. Ambos títulos son básicamente la misma experiencia, con la única diferencia de que en Replicant interpretas a un personaje joven -usas al hermano mayor de Yonah-, y en Gestalt a uno maduro -usas al papá de Yonah-. Algunos diálogos llegan a variar, pero en esencia, son exactamente el mismo juego. Velo como las diferentes versiones que se lanzan con cada generación de Pokémon. Esto del lado de Japón. En América se decidió solamente lanzar NieR Gestalt bajo el nombre de NIER, es decir, Replicant nunca había salido en los mercados occidentales hasta esta nueva versión.

Puede que al inicio esto te pueda sonar un poco enredado, pero la realidad es que es más simple de lo que parece. Acá solo nos llegó NieR Gestalt y ahora, con esta especie de remake / remastered, se nos estará dando la oportunidad de jugar Replicant, así de simple. Espero que mi explicación haya sido suficiente para que entiendas exactamente cómo es que está compuesta esta serie. Podríamos decir que en realidad, NieR solo tiene dos entregas, tres si es que cuentas NieR Reincarnation, juego para móviles lanzando igualmente este año.

RPG de acción

Cada vez resulta más complicado colocar en tal o cual género a los videojuegos. Para muchos resulta inútil estarnos quebrando la mente por catalogar a los diferentes títulos, y si bien, en parte creo que tienen razón, me parece que para efectos de descripción prácticos, sigue siendo muy útil utilizar términos que engloben un estilo de diseño para referirnos a cualquier juego. NieR Automata suele ser puesto dentro de la canasta de los RPG de acción, asunto con el que nunca he estado muy de acuerdo. Es claro que el título tiene elementos de dicho subgénero, pero creo que más bien lo catalogaría como un hack & slash con toques de otros géneros, incluido el de los Bullet Hell. Después de haber completado NieR Replicant ver. 1.22474487139… y de haber sacado un par de sus finales alternativos que yo más bien los definiría como expansiones de la historia que se nos cuenta, creo que a este sí lo llamaría RPG de acción, pues sobre todo en su estructura, me recordó enormemente a cómo es que funcionan este tipo de experiencias.

En NieR Replicant ver. 1.22474487139… interpretamos a un joven protagonista sin nombre oficial -tú se lo colocas al inicio de la aventura- que debe proteger a su pequeña hermana Yonah, la cual, lamentablemente sufre de una extraña enfermedad que amenaza con terminar con su vida en poco tiempo. Esta historia funge como precuela del relato que se nos contó en Automata, de hecho, bastantes años antes de esos acontecimientos. Puede que a lo largo de todo el juego no encuentres una relación tan estrecha entre ambas historias, pero créeme cuando te digo que llega un punto en el que ambas hacen click y todo cobra muchísimo sentido.

NieR Replicant ver. 1.22474487139… nos cuenta una historia sumamente extraña en la que la mayor parte del tiempo no sabes bien por qué está pasando lo que está pasando, y al igual que en Automata, nunca puedes predecir qué te espera en la siguiente esquina. Entendemos que nos encontramos en un mundo post apocalíptico en el que por cierto evento desconocido, la humanidad quedó al borde de la extinción y no mucho más. Lo que seguro te generará más confusión es que luego del prólogo del juego, te encuentras en este lugar mucho más cercano a la fantasía que a algo de ciencia ficción. Pero no te preocupes, Yoko Taro vaya que se mete con temas de SciFi bastante densos y hasta filosóficos como pasó en Automata, tal vez de una manera no tan profunda, pero que sin duda alguna tienen presencia.

Te digo que para mi, NieR Replicant ver. 1.22474487139… es mucho más RPG que NieR Automata por la forma en la que está estructurado como videojuego y sobre todo, por el enorme sentimiento de aventura que todo el tiempo te está acompañando. Dentro del juego tienes una villa principal que sirve como hub para distribuirte a las diferentes áreas del mundo semi abierto que se nos presenta. Quests principales y secundarios podrán ser completados para avanzar con la historia o simplemente para ayudar a los diferentes NPC a los que te encuentras. Aquí puedes notar algunos de los defectos que se tienen con el juego como tal, pues estas tareas opcionales se reducen a siempre andar de mandadero corriendo de un lugar a otro. La verdad es que te puedo decir que si no te interesa completar al cien por ciento este título, te puedes saltar casi por completo esta parte, pues aportan muy poco a la parte de historia y como te digo, suele ser muy tedioso estarlas completando.

De igual forma, te diría que los main quest de NieR Replicant ver. 1.22474487139… llegan a perder algo de ritmo por momentos. Es muy común que tus misiones sean llegar a cierto lugar dentro del mapa para hablar con un NPC y que éste solo te diga un par de líneas para que tu siguiente objetivo sea regresar al mismo lugar de donde venías. Sobre todo al inicio, el juego se puede sentir un tanto lento. Pero no te preocupes, esta queja solo representa una parte de la experiencia, pues de manera general, te puedo decir que estás a punto de embarcarte en una gran aventura llena de momentos memorables y grandísimas sorpresas tanto a nivel narrativo, como de gameplay. Es sumamente interesante encontrar una nueva área para ver con qué locuras te saldrá el juego, pues puedes pasar de visitar unas minas invadidas por locos robots, hasta un templo en medio del desierto con diferentes retos a superar o por qué no, explorar una mansión embrujada en la que por momentos, creerás que estás jugando un Resident Evil o Silent Hill.

Pero bueno, a todo esto ¿qué tal se juega NieR Replicant ver. 1.22474487139…? Pues como te decía, uno de los principales objetivos que el equipo desarrollador tuvo cuando se inició con el proyecto, era el de refinar los controles y mecánicas de combate del juego de 2010, esto para que se sintieran más cercanas a lo que Automata hizo en 2017. Para lograr lo anterior, Square Enix se trajo directamente de Platinum Games a Takahisa Taura, nueva estrella de dicho estudio por su fantástico trabajo dirigiendo Astral Chain y que claro, fue parte fundamental en el desarrollo del gameplay y controles tan destacados que vimos NieR Automata. El resultado, justo como lo esperábamos, es una verdadera maravilla.

El juego parte de un fundamento básico de hack & slash al tener un botón para hacer ataques rápidos, pero ligeros, y uno para hacer ataques fuertes, pero muy lentos. La combinación de ambas técnicas te permite ir armando diferentes combos que funcionan de manera distinta con la variedad de armas que tenemos a nuestra disposición. Además, es posible esquivar ataques haciendo una rodada o por qué no, bloquearlos en el momento exacto para ejecutar un Parry de gran poder. Por supuesto, esto no es todo, pues al igual que en el juego original, tenemos de acompañante a un libro flotante conocido como Grimoire Weiss, el cual, además de ser el mejor personaje de esta historia gracias a su marcada personalidad llena de sarcasmo, nos da la posibilidad de usar diferentes poderes mágicos. Estos poderes se mezclan a la perfección con nuestros movimientos básicos y será nuestro deber, saber cuál es mejor para cada tipo de enemigos que se nos va presentando. Al final, te puedo decir que NieR Automata es un juego de acción mucho más frenético, pero creo sí se cumple el objetivo de que esta nueva versión de NieR Replicant se sienta más consistente a cómo es que se juega el antes mencionado.

Sumado a lo anterior, te cuento que a lo largo de aventura por todas estas tierras, te toparás con secciones en las que el juego básicamente se transforma en un platformer 2D o por qué no, en un dual stick shooter con vista área. Ni qué decir de la manera en la que todo se puede alocar en los enfrentamientos contra jefes, pues sí, hay bastante jefes y la gran mayoría de ellos protagonizan enfrentamientos sumamente memorables.

NieR Replicant no es un juego perfecto ni mucho menos. Nos queda claro que Yoko Taro y compañía aún seguían en un proceso de maduración como desarrolladores de videojuegos que ya vimos explotar en 2017 con Automata, pero eso no le quita que sea un título sumamente disfrutable, con un gran sentimiento de aventura y de descubrimiento. Además, el refinamiento que se le hizo a su gameplay y controles con esta nueva versión, lo convierten en un producto de muchísima más calidad que indudablemente vale la pena explorar.

Versión 1.22474487139…

Probablemente este apartado sea el que más le interesa a los muy pocos que jugaron el NIER original en 2010. Digo muy pocos en el sentido más literal del término, pues el juego, sobre todo en América, fue un total y completo fracaso comercial, ni siquiera se acercó al medio millón de copias vendidas. Pero bueno, a todo esto, ¿qué tantos cambios y mejoras nos presenta NieR Replicant ver. 1.22474487139… respecto a la obra original?

Dejando de lado los fuertes ajustes que se le hicieron a su combate de los cuales, ya te conté hace unos párrafos, tenemos un producto que es un tanto complicado de colocar en el grupo de los remakes o de las remasterizaciones, pues como sus creadores lo han llamado, solo es una versión mejorada de aquel título de hace 11 años. De mi lado, te diría que estamos frente a algo mucho más cercano a lo que conocemos como un “remastered”, pero es un con cambios sumamente importantes y de fondo. Lo que te quiero decir con esto es que si bien, se le metió mucha mano a la parte de la presentación gráfica, tampoco esperes algo de la profundidad de Final Fantasy VII Remake o de lo que Capcom hizo recientemente con Resident Evil 2 y 3.

Antes de pasar a específicos, me gustaría contarte que las mentes clave que estuvieron detrás del juego original y posteriormente en Automata, están de regreso para NieR Replicant ver. 1.22474487139… Claro que el desarrollo está bajo la responsabilidad de Toylogic, estudio no tan conocido pero que ya ha trabajado en varias ocaciones con Square Enix, por ejemplo, haciendo la versión de 3DS de Dragon Quest XI; pero, Yoko Taro regresa como director creativo, Yosuke Saito como productor y el genio de Keiichi Okabe en la música, además de que como ya te contamos, Takahisa Taura de Platinum supervisó la parte del nuevo sistema de combate y controles.

Iniciando con la parte visual, te cuento que para NieR Replicant ver. 1.22474487139…, prácticamente todos los modelos de personajes y escenarios fueron reconstruidos para lucir mucho mayor detalles. Es cierto que en algunas partes el título se puede ver un tanto plano, pero en otras, llega a ser sumamente bello gracias a la gran dirección de arte con la que cuenta. En términos de rendimiento y resolución, tenemos que en su versión de PS4 Pro y Xbox One X, así como si lo pones a correr en consolas de nueva generación, puedes esperar 60 cuadros por segundo y 4K. Otro elemento que seguro notarás es que la draw distance se aumentó considerablemente, permitiéndote ver mucho más lejos de como pasaba en el juego original.

La música es parte fundamental de las obras de Yoko Taro. Sabiendo perfectamente esto y como te comentaba, Keiichi Okabe aparece en NieR Replicant ver. 1.22474487139… El compositor se encargó de volver a grabar todo el maravilloso soundtrack del título original, además de hacer algunos arreglos a las piezas ya existentes e incluso, crear nuevas. El resultado es fantástico y en más de una ocasión tu cuerpo estará vibrando de manera intensa por las impresionantes melodías que está escuchando. Toda esa muy peculiar vibra de misterio, inocencia, desolación, entusiasmo y demás sentimientos que vivimos en algo como Automata, están más que presentes en la música de este juego.

De la mano de lo anterior, tenemos que ahora, casi todos los diálogos del juego cuentan actuación de voz tanto en inglés, como en japonés con la posibilidad de poner el texto en español. El trabajo en este apartado igualmente es excelente, pues incluso en el audio para Japón, se trajeron a varios actores que le dieron vida a los personajes principales de NieR Automata.

¿Qué otras mejoras me hubiera gustado tener? Pues principalmente el tema de la pantallas de carga, las cuales, aparecen mucho más de lo que deberían y de lo que nos tienen acostumbrados los juegos modernos. De igual forma, me hubiera encantado que ciertos puntos muertos de la historia en donde claramente el ritmo se viene abajo, hubieran sido modificados en pro de tener una mejor experiencia, pero en general, te puedo decir que he quedado muy contento con como es que se ve y sobre todo se escucha NieR Replicant ver. 1.22474487139… Ya para rematar esta sección, creo que es importante mencionar que ahora, en su dificultad más sencilla, el juego cuenta con un modo llamado Auto-Battle, el cual, como seguro ya te estás imaginando, hace que los combates se pasen solos por si es que simplemente quieres experimentar la historia. Además, tenemos un main quest adicional que agrega un par de horas a la experiencia y que aporta a la parte narrativa.

No hay mejor oportunidad

Como siempre lo he dicho, nunca es tarde para jugar algo y qué mejor que hacerlo en una versión mejorada. Te diría que si como yo, te volviste un apasionado fanático del trabajo de Yoko Taro luego de haber disfrutado el impresionante NieR Automata, debes de estar muy, pero muy emocionado por NieR Replicant ver. 1.22474487139…, pues a pesar de ser inferior si se le compara con aquella obra maestra, nos permite ver justamente dónde y cómo se construyeron los cimientos de un juego tan importante.

Indudablemente, los cambios y mejoras que se nos presentan en NieR Replicant ver. 1.22474487139… no son tan significativos como los que les hemos visto a otros remakes AAA de súper producción, pero me parece que son justos y bastante precisos en lo que intentan. Sobre todo en la parte de gameplay, me queda claro que hay una mejora muy importante si lo comparamos con cómo es que funcionaba el juego original en este apartado. Si a esto le sumas los retoques gráficos y sonoros, tienes como resultado y producto sumamente digno de tu atención. La espera ha valido completamente la pena y finalmente ha llegado la gran oportunidad de disfrutar de este oscuro RPG.