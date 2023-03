Review – MLB The Show 23

Esta temporada de las Grandes Ligas pinta para ser especial. En primera instancia venimos de un gran World Baseball Classic, evento de selecciones nacionales que encendió a la fanaticada y puso el deporte en los ojos de nuevos aficionados, mientras que la MLB implementará reglas para agilizar los juegos como el reloj para el pitcher, al tiempo que los bateadores tienen ocho segundos para alistarse. Durante los últimos 18 años PlayStation ha dominado los videojuegos de simulación con la franquicia MLB The Show, al punto de no tener competencia durante la última década. Sin embargo, esto no ha representado que en San Diego Studio se duerman en sus laureles, sino que han incluido en sus juegos detalles que han justificado dicho control del mercado, permitiéndoles construir un público fiel aunque, naturalmente, de nicho. Incluso han logrado expandirlo con éxito a Xbox, un hito antes inimaginable.

¿Qué tan preparado está MLB The Show 23 para recibir a un potencial nuevo público llegado de Clásico Mundial? ¿Está realmente a la altura de otros juegos deportivos ya establecidos? ¿Alguien debería poner a Randy Arozarena en una portada alternativa? Todas las preguntas, excepto la última, tendrán nuestra respuesta a continuación.

Vivir y morir jugando beisbol

Es natural que para muchos nuevos jugadores o un público que apenas llega a este deporte sus reglas sean un poco complicadas. Estamos hablando de un deporte en la que los equipos toman roles para acciones realmente opuestas: uno lanza la bola y cubre el terreno para evitar hits, mientras que el otro batea y corre las bases. A lo largo de los años The Show ha permitido profundidad en este aspecto y, naturalmente, este año no es la excepción.

Basta con un botón en el momento adecuado para batear, punto. Tú eliges el tipo si el contacto es normal, das un swing para buscar saltar la barda o sólo tocas la bola. Igual sólo necesitas un botón para lanzar la bola y eliminar a un corredor en base. Incluso el pitcheo, aspecto que otros juegos llegan a complicar, se ha simplificado: basta elegir un tipo de lanzamiento, ponerlo a romper el plato y esperar que el bateador abanique.

Naturalmente este gameplay tiene varios niveles de profundidad: Casual, Simulación y Competitivo. Las diferencias radican, principalmente, en el rol que llegan a tener las diferencias de stats, el contacto oportuno con la pelota en un lanzamiento o la fuerza con la que lanzas a una base para evitar que el corredor llegue quieto. Tú eliges con cuál te quedas, aunque para un modo como el Diamond Dynasty el Competitivo es permanente por razones obvias.

Celebramos, por tanto, esta diversidad en el gameplay. Le permite a los recién llegados aprender de manera intuitiva, con diversos apoyos visuales que no modifican la jugabilidad, al tiempo que le permite a los veteranos exprimir las posibilidades en el juego. Es un tema que no es realmente una revolución en la franquicia, pero que se ha implementado mejor que nunca en un momento más que oportuno.

Pelotero a la bola

Esta entrega de MLB The Show añade un modo interesante: Storylines, el cual, además, está enfocado en un episodio del beisbol estadounidense que es a la vez glorioso y de vergüenza: las Ligas Negras. En la primera mitad del Siglo XX la segregación racial evitó que los jugadores afroamericanos jugaran en Grandes Ligas y se vieran obligados a formar sus propias competiciones.

El Museo de las Ligas Negras está involucrado en este modo con videos documentales, así como con información valiosa para aprender acerca de un episodio duro y particular en la historia del deporte. Porque, sí, no es necesario ser un aficionado al beisbol para saber la historia de Jackie Robinson, el primer jugador de color en unirse a un equipo de la actual MLB. Pero con este modo aprendemos que, de hecho, no fue el mejor de estas ligas realmente.

Aprendemos, por ejemplo, que el cubano Martín Dihigo era llamado “El Maestro” por ser un jugador capaz de desempeñarse de manera magistral en las nueve posiciones, al punto de que incluso podría ser el mejor de la historia. De cómo Buck O’Neil era manager y a la vez jugador. O de la manera en que Satchel Paige jugó de manera profesional a lo lago de cinco décadas diferentes. Es más, hasta tuvieron batallas en ligas como la Mexicana, la Cubana o la Venezolana.

No sólo es un modo de historia que, por supuesto, maximiza la premisa de resolver situaciones de juego al tiempo que te cuentan un pedazo de historia. Con los comentaristas dándote datos históricos que, simplemente, permiten dimensionar los logros de estos caballos en el diamante. Es la novedad que más brilla y, por supuesto, no se queda sólo en una experiencia de juego increíble. También te dota de material para Diamond Dynasty.

Joyita a la defensiva

El modo Ultimate Team de la serie FIFA cambió, para bien o para mal, el futuro de los juegos deportivos. El contar con cartas coleccionables, adquiridas a veces con dinero real, para armar un equipo se ha vuelto ya un estándar en la industria. San Diego Studio no va a cambiar eso, menos con el dinero que representan estos pagos. Pero sí plantean hacerlo más divertido, dándole una cara más amigable.

De entrada basta con jugar cualquier modalidad para obtener cartas nuevas y sobres con los cuales potenciar tu colección. Muchas veces no serán cartas de grandes nombres, pero sí muy útiles para armar un equipo competente sin soltar dinero, quitándole esa sensación de que necesitas pagar hasta por el logo para poder lograr divertirte.

Porque sí, hasta los uniformes se obtiene con tarjetas. Pero los sobres de evento que llegas a obtener durante el juego regular dan siempre adiciones interesantes, en las que incluso puedes elegir qué colección temática quieres incrementar. Porque, sí, desde el Día 1 ya hay colecciones de interés.

Está, por ejemplo, del Clásico Mundial de Beisbol con uniformes del evento (como ese icónico jersey rojo mexicano) y peloteros que no están en MLB pero fueron parte del torneo (lo cual se ejemplifica con los campeones nipones de stats altísimos que aún no han pisado las Grandes Ligas). Otra colección se dedica a las Ligas Negras y otra, por supuesto, a jugadores de diversas etapas en el Siglo XX.

Esta modalidad, además, permite retos más que divertidos en los que cumples con diversos objetivos con el róster más potente disponible. Sin dejar de lado, por supuesto, los duelos online con otros jugadores. Sigue siendo un pay to win, pero al menos no tienes que dejarte cantidades indecibles de dinero para tener la más mínima diversión. Lo cual lo pone un escalón arriba respecto a la mayoría de los componentes similares en otras series.

Pa’ llegar a Grandes Ligas vengan conmigo primero…

No hay juego deportivo sin un modo carrera, un modo franquicia y un modo de temporada. Al menos no si refleja un deporte de conjunto. En esta ocasión, estas tres modalidades han seguido la vieja regla de que si no está roto no necesitas arreglarlo.

Road to the Show te pone en el camino a Las Mayores. Eres un jugador drafteado que debe escalar en su camino de las sucursales AA y AAA (los equivalentes a la tercera y segunda división), ganarse un puesto en el róster de Grandes Ligas y, por supuesto, alcanzar la fama, fortuna y gloria.

No es novedad que tengas rivalidades con otros peloteros en el camino. Tampoco que incrementes tus stats considerando su desempeño ni, mucho menos, que tengas diálogos con los coaches. Lo que sí es interesante es la manera tan amena en las que se presentan y lo significativos que se vuelven dichos aspectos. Porque, al final, superar a un rival y dejarlo atrás en el camino al triunfo se vuelve un momento delicioso en este título. Ya sea que ganes la Serie Mundial o, simplemente, elimines a un bateador de los Isótopos de Albuquerque (sí, el equipo existe… y, por supuesto, es un homenaje a esa serie).

El modo Franchise también es un regular en los juegos deportivos. Suma el control del equipo durante una temporada con aspectos como el manipular los entrenamientos hasta la gestión de los contratos. Incluso tienes a tu disposición los rósters de sucursales en Ligas Menores, a las cuales puedes ir subiendo de nivel dependiendo de su desempeño.

La temporada de las Grandes Ligas dura, para cada equipo, 162 juegos. Sin contar los entrenamientos de primavera. Es una cantidad que, para muchos, es imposible de seguir jugando a nueve entradas hasta en los videojuegos. Por ello el título te pone la opción de simplemente ganar los juegos más importante, resolver los momentos más cruciales o, ya de plano, pasar a los play offs. Eso sí, puedes elegir en la postemporada si siguen siendo series a siete juegos o defines al campeón con partido único.

Estamos, pues, ante una variedad profunda de modalidades para disfrutar. Ya seas un amante apasionado de la pelota caliente o un recién llegado, puedes ajustar la experiencia para que sea más llevadera y le saques el mayor provecho. San Diego Studio, incluso, parece entender mejor las barreras que el deporte y sus juegos suelen poner a los fans nuevos e implementa opciones adecuadas para bordearlas. Ya si de plano quieres algo menos formal, puedes elegir el Modo Retro y jugar como si fuera un título de Super Nintendo. En serio.

Te la saco como lo hace Tatís…

A nivel gráfico el juego supera el estándar de la industria en juegos deportivos. Los rósters de Grandes Ligas y de los jugadores en sucursales están modelados en el título de manera más que adecuada, aunque sin alcanzar aún el realismo de otros géneros. De igual manera las animaciones recrean de forma sublime los diversos estilos de jugar que tiene cada atleta, especialmente la mecánica de lanzamiento para diversos pitchers.

Si los jugadores ya están por encima de la media, los estadios están aún más arriba. Parques como Fenway Park, el Yankee Stadium o el Dodger Stadium reflejan no sólo sus dimensiones, sino hasta detalles arquitectónicos que serán las delicias para los fans más radicales. Incluso el juego se da el lujo de revivir sitios añejos como Ebbets Field, Polo Grounds o las adecuaciones que tenía el estadio de los Delfines para que los Marlins pudieran jugar allí. Aunque los fans no están tan bien trazados, sí tienen detalles geniales como carteles dedicados a ciertos jugadores y un ánimo que ya quisiera tener mucha gente real que va al beisbol.

El soundtrack es un dulce. Tienes canciones que se volvieron icónicas en la liga como “Narco” de Timmy Trumpet, complementado naturalmente con trap y hip hop en manos de Wiz Khalifa, así como rock por la legendaria banda Thin Lizzy e incluso lo nuevo de Metallica. Como es la liga, quizá un poco de perreo viejo y un poquito de banda redondearían un OST más que ecléctico, aunque la selección musical es una maravilla.

A estas alturas no es sorpresa que no se cuente con comentarios en español. Pero sí sería genial contar con narración en nuestro idioma, considerando una posible apuesta para nuevos públicos y el alcance que en ciertos países de América Latina tiene el deporte. Pero, naturalmente, depende de cómo PlayStation vea las condiciones del mercado.

Díganle que no a esa pelota

MLB The Show 23 está lejos de ser un juego perfecto. Diamond Dynasty aún es un pay to win, aunque sin tanto descaro; los modelados de los personajes todavía echan en falta un poco más de trabajo para el fotorrealismo, mientras que aspectos como la creación de personajes aún necesitan mayor trabajo para que un jugador les pueda sacar provecho. Sin embargo, estamos ante la mejor entrega en la historia de una franquicia deportiva excelente.

Sí, a veces parece un exceso que exista un juego cada año. Pero esta entrega logra un cuadrangular con el modo inspirados en las Ligas Negras, al convertirlo en toda una lección de historia. El gameplay es más intuitivo que antes y el juego es muy dinámico. Sumemos a esto cómo San Diego Studio ha puesto en las manos de los jugadores el Clásico Mundial de Beisbol.

Si vas a conocer el beisbol en videojuegos, éste es el momento. Si vas a entrarle a la franquicia, también. No sólo es un ejercicio didáctico para un deporte que parece más complejo de lo que realmente es, sino también es una experiencia divertida a la que puedes sacarle jugo por diversos lados gracias al esfuerzo del estudio por mejorar una fórmula ya ganadora. Porque, al final, si te vas a quedar de brazos cruzados que sea para festejar.