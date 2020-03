Review – MLB The Show 20

Las entregas anuales de videojuegos pueden llegar a ser un arma de doble filo. Por un lado le dan la oportunidad a los desarrolladores de constantemente innovar y experimentar con una franquicia. Sin embargo, el corto tiempo de desarrollo no proporciona el espacio suficiente para ofrecer notables cambios. En algunos casos todo recae en una simple capa de pintura nueva, algo que puede causar fatiga en el público.

Aunque rápidamente podemos señalar a series como Call of Duty o Assassin’s Creed como los mayores exponentes de esta práctica, en realidad es el género de deportes en donde más vemos lanzamientos anuales. FIFA, Madden, NBA, piensa en un deporte popular y es probable que cada año tengamos un nuevo título en los aparadores junto a un número que representa el año actual. Y el béisbol no es una excepción.

MLB The Show es una de las exclusivas de PlayStation que han estado presentes prácticamente desde la concepción de la primera consola de Sony. El primer título de esta serie salió al mercado en 1997 y, sin ningún tipo de excepción, hemos tenido un nuevo juego por 23 años seguidos. San Diego Studio son los responsables de entregarnos una vez más un simulador de béisbol digno de llegar a todas las manos de los fanáticos de este deporte.

MLB The Show 20 es la entrega más reciente de esta serie y, aunque a gran escala no realiza los cambios necesarios para ser considerado un gran avance en la franquicia, si cuenta con las suficientes mejoras para hacer de este título un digno sucesor de la edición 19 de MLB The Show. Pero ¿acasos los novedades incluidas justifican su compra? ¿Hay más en este juego que sólo béisbol en su estado más puro? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Béisbol 101

El béisbol es sencillo y complicado al mismo tiempo. Por un lado, son simplemente personas golpeando una pelota y corriendo, pero este deporte cuenta con un elemento de analítica impresionante. Esta dualidad entre una forma accesible de entender las bases y un mundo complejo que requiere de un gran conocimiento, se logra transmitir de gran manera a MLB The Show 20.

Antes que nada, si has jugado la edición 18 o 19 de esta serie, es probable que no te encuentras ante grandes novedades en cuanto al gameplay. Sin embargo, si MLB The Show 20 es tu gran regreso a este simulador de béisbol desde 2016, entonces tendrás frente a ti a un juego prácticamente renovado. Es decir, veteranos de la serie podrán disfrutar de los pequeños cambios, y aquellos que gozan ocasionalmente de estos títulos tendrán enfrente a un gran juego que les ofrecerá la oportunidad de revivir su pasión por este deporte.

Sin embargo, aquellos que han decidido entrar a esta serie por primera vez con la entrega más novedosa, es probable que se sientan bastante abrumados con los diferentes modos, equipos y mecánicas que presenta este título.

Por surte, MLB The Show 20 simplifica la experiencia un poco más de lo normal. En lugar de que tener este juego metal entre el bateador y el lanzador, en donde un tiro puede verse de una forma, pero ejecutarse de otra, nos encontramos ante partidos que no dependen mucho de la lectura del movimiento de la pelota, sino de tu paciencia.

Al igual que el deporte real, el juego está compuesto de una etapa ofensiva y otra defensiva. Cuando sea nuestro turno de batear, prácticamente todo se resume en pegarle a la pelota en el momento adecuado. A pesar de que tenemos cuatro diferentes opciones de ataque, en realidad sólo será necesario un tiro tradicional o uno de bola curva. La dirección que tomará el hemisférico dependerá de tu orientación, así como del punto de contacto entre el bate y la pelota.

Por otro lado, al momento de defender tendremos que preocuparnos de dos factores: lanzar y atrapar la pelota. Cuando sea tu hora de subir montículo central, tendrás un control total de la dirección en la que la bola llegará al contrincante. Dependiendo de la zona, tu pitcheo puede ser efectivo o no. Por otro lado, una vez que tu el otro jugador logre batear, tendrás el control de tu equipo en el campo para atrapar la pelota en el aire, lograr un out y evitar que tu adversario avance.

Es béisbol. Si alguna vez has visto un partido béisbol, entenderás completamente las bases del juego. La única curva de aprendizaje frente a ti pueden ser los controles. Afortunadamente, MLB The Show 20 comienza con una serie de tutoriales para que te logres familiarizar con las diferentes opciones de bateo y pitcheo. Al final del día todo recae en tu habilidad.

Casi digno del PS5, pero…

Uno de los apartados que tal vez no tengan un gran reconocimiento a primera instancia, pero que sin duda ha recibido una mejora en el lapso de un año, ha sido el gráfico. Gracias a que nos encontramos al final de una generación de consolas, San Diego Studio ha logrado crear ambientes impresionantes que cambian de manera natural. Es decir, las transiciones entre día, tarde, noche; nublado, lluvia y soleado, se realizan de una forma tan suave que en algunas ocasiones ni te das cuenta. Y en un PS4 Pro esto sólo se ve aún mejor.

Para aquellos que tengan acceso a un PS4 Pro, contarán con opciones para la salida nativa a 4K HDR, y algunos de los detalles más detallados en escaneos individuales de imágenes, equipos y animaciones de jugadores del mundo real. Con esto queda demostrado que MLB The Show 20 parece que solo está a un paso de ser un título de PlayStation 5.

Por otro lado, tuve la oportunidad de probar MLB The Show 20 en un PS4 normal y al principio el juego contaba con caídas de frame rate constantemente, incluso en una ocasión el juego se cerró sin previo aviso. Afortunadamente un parche estuvo disponible en los últimos días, el cual arregló la mayoría de estos problemas. A pesar de esto, el público en los campos puede parecer sacado de un juego de inicios de la generación.

Ascendiendo a las Ligas Mayores

Dentro de todos los modos que incluye MLB The Show 20, Road to the Show puede llegar a considerarse el modo historia. En esta opción tendremos la oportunidad de crear a nuestro propio jugador desde cero gracias a robustas herramientas de personalización, tanto de manera física, como de habilidades. El objetivo es bastante simple, convertirte en el mejor jugador de la liga y llevar a tu equipo preferido a la victoria.

Aunque la estructura en general sea bastante simple, Road to the Show trata de pelear contra la monotonía al agregar un sistema de relación y rivalidad con los diferentes jugadores de tu equipo. De igual forma, cuentas con la opción de elegir una afinidad para tu personaje, la cual te proporciona una progresión basada en tus acciones con el resto de tus compañeros, entrenador y qué tan bien te desempeñas en el campo.

Antes de iniciar tu viaje hacia las ligas mayores tendrás que elegir tu posición en el campo y tu preferencia al batear. Una vez ya en el campo, tendrás tres diferentes formas de experimentar un partido. El modo estándar te permite ver un resumen de cada entrada y sólo te pedirá tu participación una vez que sea momento de lanzar, atrapar la bola, o batear. Aunque esto suena bastante simple y algo desconectado de toda la acción, te proporciona la información más valiosa y te llamará sólo cuando sea necesario.

Las otras dos formas de experimentar un partido caen en extremos opuestos. Por un lado tienes la opción de vivir todas las nueve entradas con diferentes perspectivas, es decir, tendrás una vista diferente si te encuentras en la banca esperando tu turno para batear, o desde tu posición predilecta en el campo. Sin duda, una opción que puede ser del agrado de todos aquellos que son verdaderos fanáticos de béisbol. Sin embargo, el juego no te avisará cuando sea momento de que realices alguna actividad. En todo momento necesitas estar activo.

La tercera opción es más sencilla, en lugar de experimentar un partido en su totalidad, o de obtener información de manera constante y con tu ocasional participación, en el último modo sólo importa tu contribución en el equipo. En un momento puedes batear en la primera entrada y en un instante te encontrarás en la quinta entrada con tu equipo perdiendo 0-5 y es tu deber evitar un home run del equipo contrario. No se ofrece algún tipo de contexto y simplemente tienes que lidiar con todo lo que está sucediendo. No es lo más óptimo, pero al menos hace que un partido que puede durar como 20 minutos, se lleve a cabo en cuestión de cuatro o cinco.

Al final del día, Road to the Show es una forma más simple de experimentar el gameplay de MLB The Show. En lugar de tomar el control de un equipo completo y tener en cuenta el rendimiento y estadísticas de varios jugadores, sólo necesitas centrarte en uno y enfocarte en la relación entre jugadores. De alguna forma elimina el elemento de jugar en equipo, en favor de ofrecer una manera sencilla de entrar al mundo del béisbol.

Microtransacciones poco molestas

El siguiente modo es Diamond Dynasty, el cual puede ser definido como fantasy baseball, debido a que tu objetivo será construir un equipo de béisbol con diferentes cartas de jugadores, cada uno con diferentes atributos y estadísticas que necesitas tomar en cuenta para que la sinergia de tu equipo sea la más óptima para los partidos. Si alguna vez viste Moneyball, este es tu momento para sentirte como todo un Jonah Hill o Brad Pitt.

Sin embargo, Diamond Dynasty no ofrece grandes partidos para poner a prueba a tu equipo virtual, sino que proporciona una serie de retos enfocados en tu destreza. Estos pueden ir desde realizar simples outs, hasta más complicados, como lograr un home run con un tiro en específico.

A diferencia de Road to the Show, Diamond Dynasty no se siente tan robusto y está dedicado para todos aquellos que siguen al día todos los juegos y puntaje de los jugadores reales de béisbol. De igual forma, si tu intención es tener el mejor equipo del mundo, tendrás que gastar mucho tiempo o dinero. Similar a juegos como NBA2K, existen microtransacciones, en donde prácticamente puedes pagar con dinero real para obtener un paquete de cartas que te proporcionarán jugadores o ítems que puedes usar en diferentes modos.

Si no deseas gastar tu quincena en jugadores virtuales, siempre puedes obtener dinero, o stubs, simplemente por jugar y ganar partidos constantemente, o entrando al mercado comunitario y vender todo lo que tengas a tu disposición. Sin embargo, esto hace que las primeras horas de juego sean más lentas y complicadas de lo que deberían ser. Todo se reduce a grindear o pagar para obtener ciertos ítems antes de tiempo.

Afortunadamente, las microtransacciones no tienen repercusión en los demás modos de juego, y si simplemente te interesa jugar con un equipo en específico, o experimenta Road to the Show, no tendrás que gastar ni un sólo peso.

Lo más cerca que estarás a un verdadero partido de béisbol

El tercer gran modo que presenta MLB The Show 20 es March to October, o de Marzo a Octubre. Debido a la suspensión de partidos de MLB como medida preventiva del virus COVID-19, o coronavirus, esta forma de juego puede ser considerada una sustitución de los partidos reales, debido a que te permitirá recrear los enfrentamientos de esta temporada entre algunos de los equipos más importantes de la liga.

March to October utiliza un técnica llamada “impulso”, la cual afecta el desempeño de los jugadores dependiendo de qué tan bien juegues. Mientras más partidos logres ganar, mejor será el rendimiento del equipo. Sin embargo, lo contrario también es una opción. Al perder enfrentamientos constantemente, puedes perder todo tu “impulso” y simplemente volver imposible tu progresión durante esta temporada.

A diferencia de Road to the Show, el cual ofrece un gameplay simplificado, y Diamond Dynasty, el cual es una experiencia más arcade, March to October es béisbol sin algún tipo de agregado o alguna mecánica que nos ofrezca una nueva experiencia. Aunque esto puede sonar como algo negativo, es todo lo contrario. MTO nos ofrece el gameplay que tanto se espera de MLB The Show, pero con la calidad y complejidad de los modos previamente mencionados.

Sentando las bases para la siguiente generación

Claro, estos tres modos no son lo único que ofrece el juego. Sin embargo, March to October, Road to the Show y Diamond Dynasty pueden llegar a ser considerados los tres principales debido a su complejidad. Otros, como Franquicia y Ligas Personalizadas, no ofrecen las suficientes mejoras y novedades en comparación con MLB The Show 19, y simplemente logran ofrecer una distracción más. Aunque los aspectos de microgestión pueden presentar conceptos interesantes, nunca nos proporcionan el mismo nivel de complejidad que el resto.

MLB The Show 20 encapsula a la perfección la idea de: “si no está roto, no lo arregles”. La más reciente entrega en esta serie, puede que no ofrezca grandes novedades fuera de un mejor apartado visual y un catálogo de jugadores actualizado, pero logra cumplir su función. Es una buena actualización de MLB The Show 19, y al mismo tiempo nos presenta con modos de juego que pueden llegar a sorprender a todos aquellos que han pasado años sin tocar esta serie.

Considerando el patrón que ha tomado la serie con anterioridad, es probable que para MLB The Show 21 o 22 veamos un cambio sustancial que amerite regresar a jugar béisbol de una forma virtual. Por lo mientras tenemos en nuestras manos un juego lleno de calidad que logra proporcionar horas y horas de entretenimiento y una buena oportunidad para que todos aquellos que nunca han demostrado interés por este deporte, logren sumergirse en este mundo y darse cuenta que el béisbol es más que sólo personas pegándole a una pelota con un bate.