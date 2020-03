Xbox está regalando tres juegos para Xbox 360 y One

En este periodo de cuarentena e incertidumbre puede ser un poco difícil conseguir juegos, especialmente para aquellos que solamente compran algún título de manera ocasional. Para la suerte de todas estas personas, Microsoft nos ha sorprendido y tres experiencias de Xbox 360 se encuentran completamente gratis para todos aquellos que tengan una consola de Microsoft en casa.

Los juegos en cuestión son: Crackdown, Crackdown 2 y Too Human. Microsoft no reveló la razón detrás de esta sorpresa, sin embargo, parece que no están relacionados con alguna campaña del COVID-19 o para hacer que la cuarentena en la que muchas personas forman parte, sea un poco más amena.

Lo único que debes hacer para adquirir algún juego, es dar clic en “comprar” y después en “descargar”; aquí te dejamos los link, Crackdown, Crackdown 2 y Too Human. Recuerda que podrás disfrutar de estos títulos, tanto en Xbox 360, como en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad.

Vía: Xbox