Review – Microsoft Flight Simulator 2024

Cuidando una marca

Uno de los principales argumentos que se suelen utilizar al momento de intentar explicar por qué es que Microsoft no ha encontrado verdadera consolidación en la carrera de consolas dedicadas al gaming, tiene que ver con su corto legado si se le compara con sus principales competidores; sin embargo, cuando uno revisa el pasado, te puedes dar cuenta de que si bien, Xbox no tiene la historia ni de PlayStation ni mucho menos la de Nintendo, todos estos años en la industria también le han valido para forjarse un nombre sustentado por series y franquicias altamente reconocidas. Sin lugar a dudas, una de sus IPs más añejas e importantes es Microsoft Flight Simulator, la cual, hace ya cuatro años cuando peor estaba todo el tema de la pandemia, dio un gran salto a la modernidad de la mano de Asobo Studio, el cual, cambió de parecer tras haber afirmado que este título sería más bien una plataforma que se iría actualizando, ahora tomando el camino de lanzar una entrega completamente nueva.

Los que llevamos ya años y hasta décadas consumiendo simuladores de vuelo sabemos perfectamente que el inicio de cualquier nueva iteración es complicado y sumamente lento, es por eso que cuando se confirmó Microsoft Flight Simulator 2024, nos llevamos una enorme sorpresa, pues el propio Asobo Studio había asegurado que la entrega de 2020 sería una plataforma sobre la que se seguiría trabajando por al menos 10 años. La razón, seguramente comercial de más bien poner sobre la mesa un juego completamente nuevo, ha tenido consecuencias para bien, pero también para mal, pues por un lado se dan pasos hacía adelante con cosas como un robusto modo carrera, pero también se siente algo de retroceso en más de un apartado, esto sin mencionar lo fácil que es ver el hecho de que en realidad, se está tomando la pasada entrega como base para este producto que también tiene como misión sanear un poco la ya acostumbrada sequía de estrenos por parte de los Xbox Game Studios.

Carrera en forma pero…

Como te decía hace unos momentos, los primeros días e incluso semanas, suelen ser muy complicados para cualquier nuevo simulador de vuelo, no obstante, considerando la sólida base que ya se tenía de 2020, se esperaba que el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator 2024 no cumpliera con dicha norma sobre todo en temas de cantidad de contenido y estabilidad técnica. Cuesta trabajo hablar ahora de lo que es el producto ahora mismo, pues estamos seguros de que en un tiempo será marcadamente distinto, pero de entrada y para quienes estamos siendo sus primeros usuarios, tenemos una experiencia que brilla intensamente en algunas de sus partes, pero que falla rotundamente en otras, dejándote con un sabor de boca bastante mixto.

Comencemos por lo que sin duda es, el elemento que más personalidad le da a toda la experiencia que representa Microsoft Flight Simulator 2024 y el que estamos seguros, será una de las principales razones por las que la mayoría decida dar el salto. Hablamos del modo carrera. A pesar de que en pasadas entregas del simulador, ya se habían hecho algunos intentos para hacernos sentir que vivíamos vida de piloto aviador, la realidad es que siempre habían sido esfuerzos bastante tibios y hasta mal logrados por momentos. Es claro que uno de los principales objetivos de Asobo Studio con este nuevo título, era cambiar lo anterior.

Luego de elegir cuál será tu primera ciudad base, la cual debe contener un aeropuerto de baja afluencia, podrás comenzar con tu carrera de piloto aviador, pasando por las diferentes licencias como la de Piloto Privado y Comercial, así como las debidas certificaciones en multimotor y de vuelo por instrumentos. Durante tu paso, tendrás que tomar importantes decisiones como la de especializarte en aparatos de ala fija mejor conocidos como aviones convencionales, o por qué no, tomar el camino de los de ala rotatoria o helicopteros. Todo este camino se parece bastante a lo que es una carrera de aviador profesional en la vida real, solo que claro, de manera ultra reducida; es decir, obtener una licencia de Piloto Privado en Microsoft Flight Simulator 2024 ni siquiera se acerca al nivel de conocimiento que debes de tener en el mundo real para obtener dicho certificado. Es importante mencionar que seguimos hablando de un juego y no mucho más.

¿Cómo funciona todo esto? Pues bien, de manera bastante inteligente, cada paso en el modo carrera se separó en lo que son lecciones dirigidas que te enseñarán diferentes conceptos básicos de lo que es operar una aeronave y que a su vez, te darán puntos una vez completadas para poder desbloquear el examen que te dará la acreditación o licencia correspondiente. Sobre todo si ya tienes conocimientos de aviación, sentirás esta parte un tanto lenta, pues no es posible saltarte directamente a la prueba. Si superas el examen, podrás seguir adelante, así hasta llegar a puntos de inflexión de tu carrera en los que deberás de decidir el camino a tomar para por ejemplo, convertirte en piloto de ambulancia aérea, piloto de jet corporativo, piloto de aerolínea, piloto bombero o de carga, o por qué no, tomar un rumbo más calmado y simplemente dedicarte a fumigar campos fuera de la ciudad.

Para lograr todo lo anterior, también deberás de completar una serie de misiones fuera de las lecciones de vuelo. Estas misiones te darán experiencia como aviador y claro, servirán para generar horas vuelo, uno de los retos más importantes con los que se topa cualquier piloto novato en los primeros años de su carrera. La verdad es que a pesar lo bien logrado que está este modo y lo realista que llega a ser hasta cierto punto, me pareció que padece de algunos temas técnicos que demeritan la experiencia. Verás, cada una de las actividades que realices se calificará, el tema es que por momentos, el juego simplemente no tiene idea de lo que está haciendo, regañándote por ingresar a una nube durante un vuelo VFR cuando no hay ninguna nube ahí. Mi consejo es que al menos por ahora, te olvides de la calificación que te puedan dar y solo te concentres en superar la lección, examen o misión que estés haciendo.

Otro asunto que veo como un problema para algunos es que para poder llegar ese punto cúspide de tu carrera y hacer las misiones más cool de Microsoft Flight Simulator 2024 y con las que tanto se ha vendido el juego desde que fue anunciado, tendrás que pasar bastantes horas en aviones pequeños aprendiendo lo más básico. Esto claro, hace todo el sentido del mundo y si tienes interés en el tema lo vas a disfrutar, pero para alguien que quiere saltar directo a la acción, indudablemente será algo no tan positivo. De aplaudir que Asobo Studio haya puesto tanta atención en este modo que se había pedido un montón por los fans. Indudablemente, será donde seguro pases más tiempo dentro de este nuevo simulador.

¿Qué hay de los otros modos? Pues bien, además de claro incluir el Free Flight en donde los más clavados seguro pasarán la mayor parte del tiempo, tenemos los ya tradicionales retos de aterrizaje que muchos de ellos regresan de Microsoft Flight Simulator 2020, así como un modo de fotografía aérea que te pone en lugares icónicos del mundo con misiones en las que debes de cumplir ciertas condiciones para sacar la foto perfecta. Este modo en particular está pensado para quienes están más interesados en el aspecto visual del simulador, que en la aviación como tal, pero te diría que es bastante disfrutable y hasta relajante. De destacar la muy buena selección de aeronaves que vienen por default, muchas de ellas siendo aviones completos que suelen costar por separado $60 o hasta $70 dólares. Igualmente es sensacional que finalmente se haya añadido la fase pre vuelo en cualquier vuelo que vayas a hacer. Revisar el estado de tu avión caminando cerca de él es bastante mágico.

Sobre el trabajo de físicas y comportamiento del mundo sobre el avión o helicóptero que estés operando, puedes esperar algo muy similar a lo que vimos en Microsoft Flight Simulator 2020, solo que con avances sustanciales en cosas como las turbulencias, stall y demás condiciones meteorológicas que afectan directamente el comportamiento de tu aeronave. Creo que resaltaría el trabajo que hizo Asobo Studio con la adición de su Boeing 737 MAX 800. Además de que buena parte de los sistemas de este popular jet son totalmente usables, la manera en la que se comporta en vuelo manual es simplemente sensacional. Al menos en mi caso, será la nave que ahora tome para buscar cierto grado de especialización.

Microsoft Flight Simulator 2024 se siente como un producto con una cantidad de contenido aceptable para sus primeros días. Es importante mencionar que estamos hablando de un producto que va a evolucionar un montón con el paso del tiempo. Creo que cosas como el modo carrera lo hacen lo suficientemente atractivo para cualquiera que sienta algo de interés, sin embargo, también es importante considerar que ciertos elementos de la entrega pasada no se tradujeron acá de la mejor forma. Por ejemplo, ¿por qué es que todos los Bush Flights no aparecen? De igual forma te diría que si lo tuyo es el modo Free Flight, sobre todo con mods y contenido de terceros, lo mejor es que por ahora te mantengas en 2020 y esperes que vengan las actualizaciones correspondientes.

Dependiendo del internet

De manera bastante justificada, se dice que Microsoft Flight Simulator es el único juego de verdadero mundo abierto, pues en efecto, desde hace ya una buena cantidad de años, este simulador de vuelo nos ha dejado visitar cualquier rincón del planeta a placer. Por supuesto, lo anterior viene a un costo importante que desde la entrega de 2020, Asobo ha intentado solucionar de diferentes maneras. Indudablemente, una de las formas más revolucionarias para lograr recrear partes de nuestro planeta con mayor precisión, fue usando streaming de assets en tiempo real a través de internet, idea que viene a implementarse de forma todavía más importante en lo que es Microsoft Flight Simulator 2024.

Seguro te sorprenderás al ver que la versión de Xbox de Microsoft Flight Simulator 2024 no supera los 30GB de peso y que la de PC, apenas llega a los 50GB. Esto se debe a que ahora, el simulador depende enteramente de una conexión a internet. Sí, no podrás pasar de la pantalla de inicio sin internet. Esto tiene ventajas como el bajo peso del producto en tu disco duro, pero también hace que tu experiencia se vea completamente afectada por el estado de la calidad de tu conexión, esto sin mencionar que cuando los servidores se saturan, simplemente no puedes entrar ni a un modo offline. Sigue siendo posible descargar los paquetes de mejoras visuales de ciertas regiones que salieron a lo largo de la vida de Microsoft Flight Simulator 2020, pero de poco sirven si no los puedes usar en 2024 en caso de que haya problemas con tu internet.

Puede que en un momento estés viendo todo a una calidad foto realista y al siguiente, la conexión con el servidor pierda estabilidad y todo pase a verse como si te transportaran a la era del primer PlayStation o del Nintendo 64. La verdad es que casi no nos pasó en las horas que llevamos con el simulador, pero cuando sucede, es verdaderamente molesto. Igualmente puedes esperar una enorme cantidad de bugs como árboles saliendo de edificios o barcos que decidieron meterse a tierra sin más. Las nubes fueron una de las grandes estrellas de 2020 y en Microsoft Flight Simulator 2024 lucen más espectaculares que nunca, esto claro, siempre que no pase algo raro que genere formaciones que simplemente no tienen sentido. Sí, aún falta mucho por pulir en este simulador que por momentos te hace sentir que más bien estás jugando una versión de prueba.

Para esta reseña usamos principalmente la versión de Xbox Series X, la cual, presenta un rendimiento generalmente estables a 30 cuadros por segundo, pero con congelamientos esporádicos, así como crasheos totales en repetidas ocasiones. A pesar de que es generalmente más estable que lo que se está viendo en PC actualmente, la verdad es que sí se siente como si en todo momento el simulador esté luchando por no cerrarse. Del tema de las interfaces si tienes planeado jugar usando solo un control convencional, puedes esperar la misma complicada, pero llevadera experiencia que vimos en 2020. Me parece que acá hay poco espacio para mejor algo que claramente está pensado para controlarse con un mouse, teclado, y con una serie de periféricos como un joystick o timón.

Todos los que llevamos años consumiendo simuladores de vuelo sabemos perfectamente a lo que nos atenemos cuando entramos durante los primeros días de cualquiera de ellos. Lo que llama la atención es que parte del gran avance que se había tenido con Microsoft Flight Simulator en los últimos cuatro años, pareciera que fue arrojado por la borda con un producto mayormente inestable que estoy seguro, será bastante incómodo de consumir para los más nuevos. Mi consejo general sería que esperes un par de meses a que la cosa se arregle un poco y el estudio desarrollador haga los ajustes pertinentes para que podamos tener una experiencia más disfrutable y mejor lograda en todo el apartado técnico.

¿Más que un update?

La pregunta más importante: ¿Pudo ser Microsoft Flight Simulator 2024 una expansión mayor para Microsoft Flight Simulator 2020 y ya? La respuesta es que sí. No sé bien en qué momento fue que Asobo Studio y Xbox tomaron la determinación de abandonar lo que se había dicho de convertir a su simulador en un plataforma que se iría actualizando al menos a lo largo de una década. A pesar de lo anterior, te puedo decir que esta nueva entrega se siente marcadamente sustanciosa y con apartados muy bien llevados como su modo carrera, pero que también desecha un montón del progreso que ya se había tenido con su antecesor. Es ahí en donde nos podríamos cuestionar si es que lo que se había avanzado a lo largo de cuatro años, valió la pena descartarlo solo con la intención de vender un producto como totalmente nuevo cuando claramente no lo es.

Mi tiempo con Microsoft Flight Simulator 2024 ha sido por momentos muy mágico y hasta emocionante, pero también por demás frustrante en otras ocasiones gracias a varios problemas técnicos bastante propios del estreno de cualquier simulador de vuelo. Cosas como su robusto modo carrera lo convierten en un producto sólido y con bastante potencial de miras al futuro, pero también en uno que pudo haber sido una simple actualización o expansión de lo que ya se tenía. Ahora solo nos queda esperar a que Asobo Studio termine de limar asperezas para que en los siguientes meses tengamos algo mucho más presentable. Mi consejo es que por ahora te mantengas en la entrega de 2020 a menos que tengas muchas ganas de ya experimentar el modo carrera, pues la verdad es que en el resto de sus apartados, se sigue sintiendo un tanto incompleto y como si en realidad siguiera en fase beta.