Uno de los juegos más esperados para diciembre es Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, un beat’em up al estilo de TMNT: Shredder’s Revenge. Sin embargo, Digital Eclipse ha revelado que esta entrega ha sufrido un inesperado retraso en Nintendo Switch. Afortunadamente, los usuarios de esta consola no tendrán que esperar mucho para disfrutar del título.

Por medio de un comunicado, Digital Eclipse ha revelado que Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind estará disponible en Nintendo Switch el 19 de diciembre de 2024, en lugar del 10 de diciembre, día en que este título llegará a consolas de PlayStation, Xbox y PC.

Por si fuera poco, todos aquellos que desean jugar en línea con amigos y familiares hay malas noticias. Por un lado, en el Nintendo Switch y Xbox no estará disponible el cooperativo en línea durante su lanzamiento, aunque se espera que esta opción esté disponible un par de semanas después de su llegada al mercado. Si bien en PlayStation y Xbox esta opción sí estará disponible, solo será para dos jugadores, y no será hasta una subsecuente actualización que se pueda jugar con cuatro personas en línea. Esto fue lo que comentó el estudio:

“Hemos estado trabajando arduamente en Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind durante más de un año y la respuesta de los fans ha sido increíble. Desde demostraciones en vivo en convenciones hasta amables palabras de los avances de prensa, sabemos que no pueden esperar para jugar el 10 de diciembre. Desafortunadamente, nos enfrentamos a dos problemas que afectarán nuestros planes de lanzamiento. Primero, debido a una circunstancia imprevista, el lanzamiento de Nintendo Switch se retrasará ligeramente hasta el jueves 19 de diciembre. Sin embargo, las versiones de PlayStation, Xbox y Steam estarán disponibles en la fecha de lanzamiento anunciada originalmente del martes 10 de diciembre. En segundo lugar, debido a problemas técnicos que simplemente están tomando más tiempo para resolverse de lo que esperábamos, el juego en línea admitirá dos jugadores en PlayStation y Steam, y no estará habilitado para las versiones de Xbox y Nintendo Switch en el lanzamiento. La buena noticia es que esperamos tener juego en línea para dos jugadores para esas plataformas disponible dentro de unas pocas semanas, seguido de soporte para jugadores adicionales para todas las versiones poco después. Además, el juego sin conexión no se verá afectado; Rita’s Rewind sigue siendo totalmente jugable con amigos y familiares en modo cooperativo local”.

Queda claro que el juego aún tiene un par de problemas que necesitan una solución, pero el estudio necesita lanzar el juego lo antes posible. Afortunadamente, todo parece indicar que no hay problemas técnicos que afecten la experiencia en general. Algo similar sucedió con River City Girls 2 en su momento, el cual llegó al mercado a solo 30fps, y sin un multiplayer online en su versión internacional.

Te recordamos que Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 10 de diciembre, seguido de su llegada al Nintendo Switch el 19 de diciembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, la nueva serie de Power Rangers ya no llegaría a Netflix.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind no llegue al mercado de la mejor forma posible. Si bien el retraso en Switch es lamentable, el cooperativo en línea será un golpe fuerte para algunos. Para otros, este apartado no es tan necesario, pero no deja de ser algo importante que debe de estar día uno.

Vía: Digital Eclipse