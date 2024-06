Serie de Power Rangers ya no sería lanzada en Netflix

Para quien no lo sepa, desde hace algunos años se había estado hablando que Netflix y Hasbro tenían una alianza para traer una nueva serie de la franquicia de Power Rangers, expectativa que se hizo grande después de lanzarse el especial de aniversario con los actores originales. Sin embargo, las cosas se han ido complicando con el pasar de los días, y es posible que dentro poco tiempo se confirme que no llegará a la plataforma de streaming, pero eso no significa que se haya cancelado.

Según lo que se ha comentado, el programa ya no avanza después de más de dos años de trabajo, información que fue compartida primero por @Jinsakuu en Twitter y luego corroborada por TVLine . Ahora se dice que Hasbro busca llevar la serie en una nueva dirección creativa con un nuevo socio, por lo que la compañía de color rojo estaría descartada para que se lance la serie, y ahora estaría comenzando la búsqueda de alguien más.

No podemos olvidar que en 2020, Hasbro anunció que el cocreador Jonathan Entwistle supervisaría un nuevo universo conectado de películas y programas de televisión de la franquicia. La coproductora ejecutiva y editora de historias de Supernatural de Daisy & the Six, Jenny Klein, fue previamente designada como showrunner del programa ahora cancelado. No está claro si permanecerá vinculada al proyecto cuando este resurja o si será un equipo nuevo.

Power Rangers es una franquicia de entretenimiento que incluye una serie de televisión, películas, juguetes, cómics y otros productos relacionados. Fue creada por Haim Saban y lanzada originalmente en 1993. La serie de televisión se inspira y adapta material de una franquicia japonesa llamada “Super Sentai”, que es una serie de televisión de acción y ciencia ficción. Ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, especialmente entre los niños y adolescentes de los años 90 y 2000. La serie ha sido elogiada por su diversidad en el elenco y por la capacidad de reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de los años.

Nota del autor: Es posible que sea lanzada en otros lugares como MAX, donde también han alojado capítulos de la franquicia, aunque también podría tratarse de Prime Video.