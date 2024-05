Netflix confirma serie animada de Minecraft

Actualmente, está en desarrollo una película de Minecraft protagonizada por Jack Black y Jason Momoa. Ahora, para la sorpresa de muchos, se ha confirmado que Netflix ya está trabajando en una serie animada CGI, la cual nos ofrecerá una historia y personajes completamente nuevos.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix ya está trabajando en una serie animada con un estilo CGI de Minecraft. Aunque los detalles son escasos por el momento, se ha confirmado que WildBrain, el estudio detrás de Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising y Carmen Sandiego, se encargará de la animación de esta producción.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y se desconoce cuál será el equipo creativo a cargo de este proyecto. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, todo parece indicar que la serie de Minecraft no tendrá algún tipo de relación directa con la película protagonizada por Jack Black. Sin embargo, se espera que esta producción nos ofrezca elementos completamente originales.

De esta forma, Minecraft se une a juegos como The Last of Us y Fallout en recibir adaptaciones para televisión o servicios de streaming. Solo nos queda por ver si esta producción es tan buena como sus contemporáneos. Por su parte, se espera que la película de Minecraft llegue a los cines el próximo 4 de abril de 2024. En temas relacionados, se filtran imágenes de esta cinta. De igual forma, Jack Black confirma su papel en la película de Minecraft.

Nota del Autor:

Esto puede causar un pequeño problema de publicidad, puesto que probablemente muchos piensen que la serie de Netflix tenga algún tipo de relación con la película de Minecraft. Solo nos queda esperar para conocer la propuesta original de esta producción.

Vía: The Hollywood Reporter