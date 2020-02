Review – Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Mega Man ha tenido una trayectoria complicada en sus más de 30 años en la industria. Lo que comenzó como un simple juego de plataformas para el NES, rápidamente se convirtió en una de las franquicias de Capcom más reconocidas a nivel mundial. Podemos encontrar juegos del bombardero azul en casi todas las plataformas y en diferentes géneros que van desde simples títulos de acción, pasando por estrategia con cartas, hasta un RPG escondido por ahí.

Sin embargo, la sobresaturación y el descuido de la calidad de sus juegos a principios de siglo, causaron que las ventas de los títulos de Mega Man decayeran y, subsecuentemente, Capcom dejó de producir proyectos de este personaje, para centrarse en Resident Evil, Devil May Cry y Monster Hunter, series que dejan mucho más dinero. Afortunadamente, en los últimos años hemos visto cómo la popularidad de Mega Man ha resurgido, en parte gracias a su inclusión en Smash, y el interés que causó Mighty No. 9.

Como resultado, Capcom ha volteado su mirada lentamente a este icónico personaje una vez más. Mega Man 11 fue bien recibido por la crítica y los fans. Próximamente la serie de X regresará con un título para móviles. Pero eso no es todo, ya que el público ya cuenta con una forma accesible de disfrutar de Mega Man clásico y X, sin la necesidad de pagar miles de pesos, gracias a las Legacy Collection. Por suerte, la compañía japonesa no se detuvo en las sagas más populares del bombardero azul, y ha decidido ofrecerle a los consumidores la opción de revistar dos series que no muchas personas tuvieron la oportunidad de disfrutar, Mega Man Zero y Mega Man ZX.

La Mega Man Zero/ZX Legacy Collection es la siguiente gran apuesta de Capcom para ver cómo reacciona al público ante más juegos de Mega Man. A diferencia de colecciones pasadas, las cuales se enfocan en una sola serie, Zero/ZX, como su nombre lo indica, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de dos sagas que contienen una narrativa continua que abarca seis juegos; ofrecen el mayor reto de la serie hasta ahora y, especialmente, no fueron desarrollados por Capcom, sino por Inti Creates. ¿Acaso este paquete vale la pena? ¿Cuáles son las novedades que ofrece la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection? Descubre la respuesta a esta y más interrogantes en esta Atomix Review.

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

A diferencia de la Mega Man Legacy Collection y la Mega Man X Legacy Collection, Zero/ZX no está dividida dos. Sino que en un sólo paquete puedes disfrutar de ambas series y seis juegos que contienen una narrativa, gameplay y estilo visual similar. Antes de pasar de manera completa a las novedades y cambios que ofrece la colección, primero hay que revisar de manera breve qué es Mega Man Zero y Mega Man ZX.

Como algunos sabrán, Keiji Inafune, el diseñador y productor detrás de casi todos los juegos de Mega Man y Mega Man X, quería terminar la serie de X después del quinto juego, para enfocarse en el personaje de Zero. Sin embargo, como sabemos, es no pasó y la saga continuó hasta Mega Man X8. En su lugar, Capcom le ofreció a Inti Creates, una compañía prácticamente joven a inicios de los 2000’s, la oportunidad de trabajar en Mega Man Zero, un spin off para Game Boy Advance, con Inafune como productor.

Al ser una secuela directa de los eventos de Mega Man X, la saga de Zero explora las consecuencias de las acciones de Zero y X cientos de años después de la batalla final contra Sigma. Aunque la historia sea diferente, la motivación de los personajes principales y el mensaje es el mismo. “¿Hasta cuándo tendremos que pelear para alcanzar la verdadera paz?” Sin embargo, en esta ocasión contamos con un final definitivo que, tal vez no sea el que muchos desean, pero al menos evita el crear secuelas que sólo complican todo.

Por otro lado, ZX y ZX Advent tratan de ponerle un fin a la narrativa que comenzó en X, para dar pie a la serie de Legends. Desafortunadamente, esto no se ha logró, debido a que el tercer juego nunca llegó a desarrollarse. En esta ocasión no jugamos como Zero o X, sino que nos ponemos en los pies de humanos que, de alguna forma que nunca es explicada adecuadamente, pueden fusionarse con el espíritu de los legendarios Reploids. Lamentablemente, la narrativa llega a caer en los lugares comunes y trata de recordar glorias pasadas, en lugar de crear su propio camino.

Al final del día, ambas sagas presentan la estructura clásica de Mega Man. Los únicos títulos que gozan de una narrativa más gris y “madura”, en donde ambos lados del conflicto tienen razón de cierta forma y no puedes definir claramente quiénes son los buenos y los malos, son Mega Man Zero, Zero 2 y Zero 3. El resto termina por repetir algo que ya hemos visto en casi 20 juegos de la serie.

A pesar de los errores que podemos encontrar en este departamento, Inti Creates logró crear seis historias que se sienten como la evolución lógica de la serie. Aunque, siendo sinceros, no juegas un título de Mega Man por su historia, sino por su gameplay, y en esta sección, el estudio de desarrollo logró crear algunos de los mejores plataformeros que hay.

Más que sólo saltar y disparar

En su estado más puro, ambas series siguen siendo plataformeros centrados en la acción en donde nuestro objetivo es saltar y disparar a todo lo que se pongo frente a nosotros. Pero ambas sagas ofrecen elementos únicos que toman los conceptos clásicos de la serie y les dan un toque que los diferencia de otros juegos, y proporcionan experiencias que, tal vez actualmente sean más comunes, pero a inicios y mediados de la primera década de los 2000’s eran novedosos.

Mega Man Zero destaca principalmente porque combina pequeños elementos de progresión estilo RPG con el gameplay clásico de sidescroller. Ya no basta con simplemente vencer al jefe y tomar su arma para vencer a otro jefe. En su lugar, lo villanos tienen una debilidad elemental, ya sea fuego, hielo o electricidad. Zero no sólo tiene a su disposición una pistola que funciona idénticamente al buster de X, sino que también cuenta con un gran arsenal que va desde su clásico Z-Saber, pasando por un escudo, una lanza, un látigo, hasta sus propias manos, cada una ofrece diferentes formas de interactuar con enemigos y el mundo.

Lo único que obtenemos al vencer un jefe, son diferentes técnicas para nuestras armas, llamadas EX Skills, algo que es tratado de manera completamente opcional. Estas mejoras expanden el gameplay de Zero, de una manera similar a la que vimos por primera vez en Mega Man X4 y X5. Por otro lado, estos juegos de GBA le dan un mayor énfasis a una nuevo elemento, llamado cyber-elf, chips que tienen la función de dar más vida, proporcionar boost momentáneos y en algunas ocasiones reemplazan a los heart tanks y sub tanks.

Cada juego en la serie cambia la forma en que los cyber-elf funcionan y parece que los desarrolladores nunca tuvieron una idea clara de cómo implementarlos adecuadamente. Pero, al igual que los movimientos EX, son opcionales, y sólo están ahí para hacer el juego un poco más fácil.

ZX y ZX Advent, por otro lado, son metroidvanias, un género que nunca más se ha visto en juegos de Mega Man. ZX nos presenta con un intento de construir un mapa interconectado, pero que al final del día no logra bien su trabajo debido a la falta de una estructura lógica que enlace a su mundo, carencia de locaciones memorables, y un mapa que no sirve para mucho. ZX Advent, mejora un poco este aspecto, pero al final del día, ambos títulos se sienten como las pruebas de algo que en papel suena muy bien, pero no fue ejecutado de la mejor manera posible.

Ambos juegos tratan de combinar elementos del estilo clásico de Mega Man y de la serie de Zero. Por ejemplo, las habilidades que obtienes al vencer un jefe, llamadas Biometal, aunque aún son una forma viable para combatir contra los enemigos, su principal función de expandir las opciones de exploración a tu disponibilidad. Sin embargo, ZX logra este concepto mejor que ZX Advent.

Si eres de los que gozan del gameplay clásico de Mega Man, estos seis juegos serán un gran aire fresco para ti. Sin embargo, ambas series tiene sus problemas y las ideas que introduce en un juego, rápidamente son cambiadas en el siguiente título, por otras mecánicas que pueden llegar a conectar con unas personas, y ser un problema para otras. Aunque esto suene como un aspecto negativo, el gameplay central sigue siendo espectacular y de los mejores que podrás encontrar en un plataformero de acción en 2D.

Más que sólo juegos

Ahora, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection nos ofrece una forma simple y sencilla de disfrutar de estos seis juegos de la mejor manera posible. Además de los títulos en cuestión, tenemos varias opciones visuales que se pueden adecuar a la preferencia de cada persona, una inmensa colección de arte, los soundtracks de todos los juegos, opciones para hacer más fáciles las experiencias, un sistema de logros, y un nuevo modo de juego para hasta dos personas.

Similar a las previas Legacy Collections, tienes la opción de ajustar la resolución de los juegos de manera que más desees. En el caso de Mega Man Zero, los cuales son originarios del GBA, puedes optar por 16:9 con barras a los lados; 4:3; 240×160, el cual es el tamaño original de la pantalla de gameboy; o expandir la pantalla para que abarque hasta el más mínimo rincón. Obviamente, mientras más cerca esté la resolución al juego original, mejor se verá.

En esta ocasión tuve la oportunidad de probar la edición de Switch y recomendaría que, en el caso de la consola en el dock, elijan una resolución de 4:3, en donde los pixeles no se ven tan mal, y cuando tengan el juego en portátil, opten por la resolución original de 240×160 para apreciar el juego como se debe.

En cuanto a ZX y ZX Advent, las cosas son un poco más complicadas, debido a que estos juegos son originarios del Nintendo DS, la ubicación de ambas pantallas puede ser un poco más complicada. En este caso, tienes más opciones, pero al final del día se reducen a si quieres ver estos juegos como originalmente fueron hechos, o con un zoom que puede llegar a arruinar un poco el aspecto visual. En cuanto a la pantalla táctil, afortunadamente, estos títulos no la emplean a gran escala, así que nunca logra ser un gran problema acomodarla e interactuar con ella.

Para acompañar la resolución, puedes elegir diferentes fondos de pantalla con diversos personajes de las series, aunque también existe la opción de tener un fondo negro. Como es costumbre en muchas colecciones de juegos retro, puedes cambiar el estilo gráfico. En esta ocasión hay tres filtros diferentes. El primero de estos crea un intento de HD, el cual resulta en que los pixeles se vean mal, debido a que parecen más gelatina que nada, y llegan a perder detalles. La segunda, es un filtro CRT, la cual simplemente incluye estática en la pantalla. Por último, la tercera opción remueve cualquier tipo de alteración y nos ofrece las gráficas originales, y esta es la que recomiendo. En resumen, traten de jugar lo más cercano a la experiencia original.

Ya que estamos en el tema de la presentación, hay que hablar de Mega Man ZX y Advent. Debido a que ambos juegos son originarios del DS, Inti Creates decidió incluir cinemáticas estilo anime y, en el caso de Advent, voces para acompañar el diálogo. Debido a las limitaciones del hardware original, tanto el audio como las cinemáticas estaban comprimidas. Afortunadamente, Legacy Collection nos ofrece las cinemáticas y el audio como es debido, es decir, sin compresión, algo que sin duda es bastante impresionante y demuestra el compromiso y la atención a detalle de Capcom con esta colección.

Ahora, en cuanto a los juegos, tenemos la opción de elegir la región de nuestra preferencia sin la necesidad de cambiar la configuración original de la consola. Aunque esto se limita a solamente cambiar el idioma de los diálogos, en dado caso de seleccionar las ediciones japonés, contamos con la sangre y violencia original en la serie de Zero, y en Advent las voces están en japones.

Tal vez no lo saben, pero la serie de Mega Man Zero está compuesta de cuatro juegos bastante difíciles. Afortunadamente, Capcom se dio cuenta de esto y han integrado dos funciones que aliviarán nuestro recorrido por estos títulos. La primera de estas es un save assist, la cual elimina la necesidad de las vidas extra y crea varias estaciones que grabar el progreso constantemente, todo sin reducir la dificultad original. La segunda opción es un modo casual, la cual reduce bastante el reto y le ofrece a todos una experiencia más relajada y enfocada a disfrutar de la historia. Ambas son opciones que pueden activar con sólo presionar un botón y se aprecia su inclusión.

La emulación cumple su función. En ningún momento se llegan anotar errores visuales o sonoros. Con la Legacy Collection tendrán en sus manos, prácticamente, reproducciones fieles de los títulos originales de GBA y DS. Lo único negativo en este departamento, es la falta de save states, algo que se ha vuelto un estándar en los re-lanzamiento de juegos clásicos, y la habilidad de configurar los botones de la forma que uno quiera.

Los agregados de esta colección no deberían ser una gran sorpresa para aquellos que ya han comprado las anteriores Legacy Collection. Cada juego está acompañado por arte y bocetos que nos muestran el desarrollo de dichos títulos. En el caso de la serie de Zero, contamos con acceso a prácticamente todo lo que podemos encontrar en el libro de arte Mega Man Zero: Official Complete Works, sólo que de manera digital. En cuanto a los títulos de DS esta es, probablemente, la primera ocasión que tenemos acceso al proceso detrás del diseño de enemigos, personajes, locaciones y demás.

Mega Man Zero continúa con la inspiración musical del rock pesado y metal que vimos en la serie de X. Por otro lado, ZX y ZX Advent optan por algo más parecido al EDM, house y electrónica, estilo musical que va de acuerdo a la temática futurista del juego. Si algún soundtrack te encantó, pero no lo logras encontrar en Spotify, no te preocupes, debido a que la Legacy Collection incluye los seis ost, listos para que los escuches cuando más lo desees.

Si terminar un juegos ya no es suficiente para ti, siempre puede optar por completar uno de los casi 40 retos que ofrece la colección, los cuales van desde simplemente completar un título, hasta logros más específicos, como vencer a un jefe usando sólo un arma y sin recibir daño. Estas son opcionales, y salvo un fondo extra, no ofrecen mucho.

Por último, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection ofrece un nuevo modo de juego que pondrá a prueba tu destreza. En Z Chaser podrás completar diferentes escenarios de los seis juegos, cada uno con diferentes objetivos y una dificultad variada, lo más rápido posible para establecer tu récord en una tabla de clasificaciones a nivel mundial, ya sea compitiendo contra el CPU, o con un amigo en pantalla dividida.

Capcom simplemente pudo entregarnos una buena emulación de los seis títulos en cuestión y su trabajo hubiera sido bien recibido. Afortunadamente, no se quedaron satisfechos con sólo eso. Z Chaser es un interesante modo que ofrece la experiencia de un juego de Mega Man en compañía de un amigo. Las diferentes opciones de dificultad vuelven más accesibles algunos de los títulos más difíciles de la serie. La posibilidad de elegir la región del juego y arreglar los problemas de audio y vídeo en las cinemáticas en ZX y ZX Advent, hacen que puedas disfrutar estos títulos de una nueva manera. Sin duda alguna, un gran trabajo.

¿La mejor colección de Mega Man?

Entonces, ¿vale la pena Mega Man Zero/ZX Legacy Collection? Si no ha quedado claro, por supuesto que sí. Tenemos a nuestra disposición seis juegos que ofrecen alrededor de 20 horas de diversión en total, más si decides completar cada experiencia y los diferentes retos. La gran cantidad de extras serán del agrado para todos los ávidos fans de la serie.

Para este punto, es bastante obvio que Capcom planea relanzar todos los juegos de Mega Man por medio de compilaciones. La única pregunta es ¿cuál sigue? Mega Man Legends es el obvio candidato, aunque Battle Network y Star Force cuenta con los juegos necesarios para realizar otra Legacy Collection a gran escala.

Esperemos que las ventas de estas Legacy Collection y de Mega Man 11 le demuestran a Capcom que el público añora un nuevo título de cualquiera de las series que hay, ya sea que nos entreguen un Mega Man X9, Mega Man Legends 3, o Mega Man ZX 3, esperamos con ansias la siguiente aparición del amado Mega Man en esta industria.