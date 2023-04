Review – Mega Man Battle Network Legacy Collection

Capcom es una empresa de videojuegos un tanto extraña, y es que repente te puede ofrecer grandes videojuegos como los diferentes remakes de Resident Evil, las nuevas entregas de Monster Hunter, y claro, el próximo Street Fighter VI. Sin embargo también hay algunas de sus franquicias que se consideran casi como olvidadas, entre ellas está desgraciadamente una de las favoritas que no ha tenido el camino claro, obvio estoy hablando de Mega Man. Sí, tuvimos la entrega número once de la saga principal hace algunos años atrás, pero ya ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos considerar que aún no saben cuál es el siguiente paso para la marca. Esto se ha reflejado en algunas colecciones lanzadas para calmar las aguas peligrosas de los fans. Se ha pasado por la línea principal, X, Zero, y era inminente que Battle Network iba a ser la siguiente en pasar por este proceso. Para quienes no conozcan mucho esta sub saga, esta nació durante la era de Game Boy Advance y murió con esta misma consola, pero el dato interesante es que sus juegos siguieron llegando aún cuando el Nintendo DS ya estaba en el mercado. En un inicio los seguidores más acérrimos estaban confundidos con el nuevo estilo de arte por el que se había optado, pero poco a poco le tomaron cariño conforme más entregas se ponían a la venta.

Eso llevó a los fans a pedir su respectiva colección, misma que se anunció en un Nintendo Direct dedicado a las terceras compañías, haciendo de inmediato que muchas personas sintieran un respiro de alivio, puesto que ahora estas obras tendrían una nueva forma de preservarse. Y es que si bien Wii U contaba con ellos en su tienda virtual, ya se había anunciado la muerte para este mismo 2023. Desde ese momento los seguidores han estado al pendiente sobre noticias del compilado, pues Capcom se reservó por algunos meses dicha información, pero con el paso de los meses poco a poco se comentaron sobre los añadidos que los usuarios se iban a poder encontrar. Incluyendo el número de juegos, que desgraciadamente, no son todos los de esta saga, pero eso lo analizaremos más adelante. Por fortuna, los chicos de Capcom nos han hecho llegar una copia anticipada de la colección, y así hemos podido repasar de pies a cabeza todo lo que lleva consigo, todo con el fin de decirles a ustedes si vale la pena hacer el gasto por una copia ya sea digital o en formato físico. Y sí, hay algunos detalles que debemos hacerles saber.

Así que es hora de que tomes a tu NetNavi y casco de color azul para que nos adentremos dentro del interesante mundo de Mega Man Battle Network Legacy Collection. ¿Valdrá la pena pagar esos 50 dólares? ¿O este es solo un producto mediocres por parte de Capcom para que los fans se olviden de que no hay un nuevo Mega Man en desarrollo? Bueno, eso lo vamos a ver en esta Atomix Review que con gusto les hemos preparado.

Mega Man entra de lleno a la red

En el año 20XX hay una nueva era en la que todo se controla y programa mediante la red y el internet. Llegando así a una nueva etapa de la humanidad en la que los seres humanos son asistidos por inteligencias artificiales bautizadas como los NetNavi. Estos son de todos tamaños y aspectos para reflejar así la personalidad de sus dueños.

Es así que llegamos un pueblo pequeño en el que los niños de primaria pasan el día a día estudiando sobre dichas tecnologías, y aunque parezca extraño, cada uno de los infantes es acompañado por su propia mascota digital. Uno de los chicos lleva el nombre de Lan Hikari, a quien podemos considerar como el protagonista de esta saga de juegos.

Y es que su padre le ha regalado su propio NetNavi, y es ni más ni menos que Mega Man, ser capaz de aprender sobre su entorno y claro, también puede combatir contra los virus que acechan el día a día. Ambos forman una interesante amistad que los llevará a resolver misterios y enfrentarse a peligros digitales que son más importantes de los que se pueden imaginar.

En pocas palabras ese el trasfondo general de las historias que vamos a encontrar en los juegos de esta saga, pues pasamos desde algo sencillo y de aprendizaje, hasta asuntos más profundos que tienen que ver con compañías con planes de conquista mundial. Eso sí, pueden haber segmentos un tanto aburridos para quienes buscan algo más dinámico.

Podemos decir que se trata de un mundo alterno del mundo de Mega Man, puesto que aparecen algunos personajes y robots maestros pero ahora a manera de NetNavi, dejando así la forma a la que estamos acostumbrados. Entre ellos están Roll, Protoman, Bass, Gust Man, Heat Man y muchos más que los fanáticos reconocerán al menos por el nombre.

Algo que sí va a gustar bastante, es que Battle Network es una de las sagas que cuentan con final definitivo, por lo que al terminar el sexto videojuego, los usuarios van a quedarse con el sentimiento de que se ha cerrado el libro. Eso es algo que por ahora no ha pasado con la línea principal y tampoco con los juegos de X. Sí, contamos con la saga de Zero, pero hay cosas que se han quedado sin su respuesta.

En cuanto a una pregunta obligada, ¿hay que jugar todos los videojuegos en orden? Pues, eso se puede quedar a debate. En mi experiencia, diría que se debería iniciar al menos con el primero, fuera de ahí podría existir una designación más permisiva, claro, iniciar con el seis tampoco es algo viable por lo que conté en párrafos anteriores.

Los principios de Battle Network

Como lo que estamos analizando en este texto es una colección, es obvio que no vamos a reseñar cada uno de los 6 juegos con sus respectivas versiones gemelas que les hacen compañía. Todas las entregas comparten algo en concreto, y ese es justamente su gameplay que se va refinando conforme los números siguen su curso.

Estos juegos son básicamente RPG’s con ligeros toques de acción, pero el movimiento es algo limitado, puesto que al combatir nos moveremos en cuadrantes con Mega Man. Este cuenta con su conocido buster que puede lanzar balas individuales o que igual puede cargarse y así bajar más energía a los enemigos.

Sin embargo, esto no tiene poder suficiente para cargarse a los rivales en pocos turnos y es ahí donde entra la mecánica principal de la saga en sí, eso es justamente el uso de chips especiales, ya sea de ataque, campo, defensa y convocación. Los primeros nos dan armas más fuertes que van desde un cañón hasta una espada, cada uno con diferentes rangos, y es que como ya dije estamos limitados por los cuadrantes de color azul del piso.

Los chips de campo nos ayudan a alterar el sitio donde peleamos, por lo que podemos hacernos con más espacio para mover al personaje, hasta romper el suelo y que así la movilidad del rival sea más compacta. Los de defensa nos sirven para aguantar más golpes y curar la vida. Por último, los de convocación hacen que nos ayude otro NetNavi con algún tipo de ataque especial.

Vale la pena mencionar que no todo es batallas, puesto que hay secciones de exploración de dungeons muy al estilo RPG clásico en los que moveremos a Mega Man a través de laberintos resolviendo puzzles. Por el contrario, también esta la parte de Lan, ya que lo controlaremos en el mundo real para que conecte al protagonista azul desde otros puertos de la Net.

Conforme el juego vaya avanzando las cosas se harán más complicadas, por eso es importante ir comprando nuevos chips para poder estar al nivel de los enemigos. Que por cierto, habrá caras conocidas que seguro sorprenderán a quienes nunca han tocado esta saga alternativa. Todo se conserva intacto a como lo vimos en Game Boy Advance.

Algo que sí no me gusto demasiado es la restricción de tener que repetir el tutorial con cada entrega, toda introducción en cuestión de aprender los controles es básicamente copia y pega con pocas excepciones. Por lo que hubiera sido bueno que Capcom les metiera mano y así nos ahorrarnos el tener que repetir lo mismo varias veces. Entonces, son los mismos juegos sin muchos cambios.

Lo que hace especial a la colección

Ahora sí pasemos a lo que realmente importa de esta reseña, y eso es justamente el contenido que tiene la colección, siendo 10 juegos los que vienen en las dos partes, y es que al igual que con otros compilados, se divide en dos volúmenes. La primera con Mega Man Battle Network del 1 al 3. Y la segunda del 3 al 6, y por supuesto, las entregas con versión gemela hacen que sean dos juegos en algunos casos por así decirlo, porque realmente solo cambian chips pero la historia no.

Ahí es donde encuentro uno de los primeros problemas, dado que faltan al menos cuatro juegos de Battle Network, los ejemplos más notorios es la ausencia de Double Team para DS, Network Transmission y Battle Chip Challenge, los cuales tienen su público. Además, era la perfecta oportunidad de introducir Operate Shooting Star, este último no salió nunca de Japón y fue un crossover con la saga de Starforce.

Nos podríamos poner más exquisitos en tema de exigencias, pues este franquicia hasta tuvo un lanzamiento en el Wonder Swan de Bandai, pero ese podría ser ya un tema más complejo para Capcom. Aunque el no llevar los de Nintendo DS creo que fue por simple pereza, y no entiendo realmente, dado que los ZX los portearon sin dificultades en su momento.

Respecto a más contenido de esta compilación no encuentro gran falla, ya que tenemos la colección de trofeos al hacer los diferentes logros, la galería de arte que nos muestra bocetos de los juegos y obvio, nunca puede faltar el apartado de Soundtrack para escuchar todos los temas clásicos. Y si bien ya le he replicado a Capcom la falta de juegos, le debo aplaudir que llegan varios chips de la cuarta entrega que nunca salieron de Japón, lo que le algo de valor extra a este compilado.

En cuanto a las opciones de visualización, no son realmente muchas, puesto que podemos poner la pantalla de juego a diferentes tamaños y escoger entre un filtro que realmente no es muy bueno y el aspecto clásico que muchos van a preferir. También hay un tema extraño que me parece un paso atrás, pues no hay manera de quitar los wallpapers de la pantalla, opción que sí estaba en compilaciones pasadas.

Otro tema es que no hay idioma inglés para los textos del menú principal, se entiende que con los juegos no se pueda cambiar, pues se trata de versiones americanas, pero en la interfaz principal me parece extraño. En cuanto al cambio entre regiones de los juegos, eso solo es posible si se cambia a idioma japonés, algo de lo que no había necesidad con otros compilados como el de la saga X.

También tenemos a la parte online del juego la razón por lo que algunos usuarios seguro querrán llevarse una copia, y eso es el poder intercambiar chips, así como tener combates cada quién desde su casa. Es una añadido que se agradece, pero no puede llevar a sus espaldas las carencias que tiene la colección.

Todo esto nos lleva a que si bien se agradece tener al menos las entregas principales, siento que se le debió impregnar más cariño al producto, y eso me parece muy extraño, ya que todas las colecciones anteriores eran buenas. Así que podríamos decir que se cumple con lo básico, pero no da un paso más allá para sorprender a los jugadores.

No hay que esperar grandes sorpresas

En conclusión, Mega Man Battle Network Legacy Collection es un trabajo que nos trae el camino principal de juegos en los que la versión digital del robot es el protagonista, pero echa de lado a otros títulos que van dentro de esta misma saga. Incluso algunos como los de DS, donde uno de ellos tenía la oportunidad de llegar a otras regiones.

En cuestiones de personalización también se queda un poco corto, dado que no hay muchos cambios en cuanto a gráficos y sobre todo, quienes se consideren más puristas tendrán que ver esos fondos de pantalla que al menos por ahora, son imposibles de quitar. También, no hay manera de jugar a las versiones de Europa, por lo que nos limitamos a americanas y japonesas, las cuales aparecen cambiando el idioma y no directamente.

Sé que por lo que acabo de contar en la reseña se puede entender que considero a esta colección como desastrosa, pero realmente la critico así porque se esperaba algo más ambicioso. Y me causa gran ruido que con otras como las de Mega Man X, saga clásica y hasta Zero se tuvo más cuidado en los detalles y en hacer una mejor experiencia.

Entonces, si nunca en tu vida has probado esta franquicia alterna, definitivamente tienes que conseguir Mega Man Battle Network Legacy Collection, sobre todo por el tema de que los juegos individuales ya son complicados de encontrar. Por su parte, si ya tienes todos en tu colección de GBA, no te vas a encontrar con algo del otro mundo. Se prestaba para innovar aunque sea un poco, y parece que Capcom simplemente no lo quiso hacer.

Recuerda que el título se lanza el 14 de abril para PS4, Nintendo Switch y PC.