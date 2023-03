Capcom advierte sobre bug crítico en Resident Evil 4

Hace ya poco más de una semana que al fin se ha lanzado a la venta el remake de Resident Evil 4, juego que ha cautivado tanto a los fans de antaño como a quienes nunca en su vida probaron el original. Y si bien le ha vendido bastantes copias, el juego no se salva de algunos detalles, entre ellos errores que pueden salir en contadas ocasiones.

Capcom ha advertido recientemente a los usuarios sobre un bloqueo de progresión del juego que puede ser crítico, esto tiene que ver con un elemento que aparece después de una escena al comienzo del capítulo número 12.

Esto es lo que mencionaron en Twitter:

⚠️ Resident Evil 4 players ⚠️

⚠️ Resident Evil 4 players ⚠️

Please be aware of a rare but critical progress bug. This issue will only occur under very specific circumstances, as detailed below. We're working on a fix and apologize for any inconvenience.

— Resident Evil (@RE_Games) March 31, 2023