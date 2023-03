Revelan el primer opening de Horizontes Pokémon

Como ya se sabe, el anime de Pokémon se está tomando una pausa para estos momentos, pues apenas la semana pasada se emitió el último episodio que tuvo a Ash Ketchum como protagonista. Y ahora, se está promocionando la nueva aventura conocida como Horizontes, misma que contará con otra historia y protagonistas totalmente diferentes.

En un evento que se ha llevado a cabo hace poco en Japón, se celebraron las canciones más populares vistas a lo largo de los openings, con los cantantes originales interpretando las piezas por última vez en vivo. Esto nos ha llevado a la demostración la apertura para la siguiente temporada, que cabe señalar solo es la canción sin las imágenes.

Hoy se ha revelado el primer opening de la serie de anime de Horizontes Pokémon en Japón. pic.twitter.com/3e03B3Ra6y — PokéXperto (@pokexperto) March 31, 2023

Vale la pena mencionar, que hasta el próximo 14 de abril se podrá ver este opening a todo color y con el metraje correspondiente, solo que este será de Japón, por lo que la versión de occidente será diferente, puesto que siempre han cambiado las introducciones desde 1998. Entonces, para quienes deseen escuchar la canción traducida no será posible.

De hecho, el último capítulo de Ash aún no está disponible en otros idiomas que no sea Japonés, puesto que por ahora se están doblando y pasando a Netflix los de la temporada que corresponden al torneo definitivo del personaje. Así que de alguna manera aún no cuenta con su despedida para el público de nuestra región.

Nota del editor: En mi opinión, desde 1998 la empresa Four Kids llegó a fastidiar todo lo que pusieron a su paso y ahí agregamos a Pokémon. Si hubiera llegado el anime directamente como pasó con Dragon Ball, seguro hubiéramos tenido las canciones originales, así como los episodios que censuraron. Pero bueno, así pasó.