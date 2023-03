Fans se molestan con el precio de la Switch Oled edición de Zelda

Esta semana ha sido bastante importante para los fanáticos de Nintendo, pues se mostró un nuevo gameplay de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, en el cual se aprecian más movimientos dentro del mapa. Todo esto vino acompañado de la revelación de accesorios como un Pro Controller edición especial, y claro, no podía faltar la Switch Oled.

Hace poco este dispositivo se puso en preventa en Amazon México, con un precio de $10,299 MX, los cual se sale un poco del sugerido en comparación con Estados Unidos, dado que allá cuesta $349 USD, un equivalente a poco más de $6,000 MX. Entonces la ganancia de $4,000 no le ha gustado a los fanáticos quienes ya criticaron la cifra.

Este enojo viene directamente de quienes piensan que es un precio abusivo, puesto que en otras tiendas como Amazon en su división Japonesa, donde ya con envío sale en un poco más de $6,000 MX. Así muchos han optado por hacer la preventa de su edición importada, solamente que está el riesgo de la garantía, puesto que solo aplica en el país que se compró.

Algo que también sorprendió, es que a pesar de todo se ha terminado la preventa de la consola, por lo que a los fans más aguerridos de Zelda y Nintendo no les importa pagar casi el doble de precio por tener su edición de colección. Esto quedó demostrado cuando se liberó el juego con objetos especiales en la misma tienda y se agotó a los pocos segundos.

Recuerda que la Switch Oled edición especial de Zelda se pone a la venta el 28 de abril.

Vía: Descuentos

Nota el editor: La verdad sí está muy cara, pero así pasó con otras ediciones iguales como la de Splatoon 3 y Pokémon Scarlet y Violet, al menos en la edición nacional. Pedirla importada también es válido, pero el problema es la garantía si es que no llega a funcionar correctamente.