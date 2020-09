Review – Marvel’s Avengers

Aunque por años los cómics fueron vistos como un medio de entretenimiento de nicho, algo que solo los niños y coleccionistas compraban, gracias a Disney este medio ahora es la base de la franquicia más popular del momento. Incluso antes de que Tony Stark proclamara su icónico “I’m Iron Man” en 2008, ver a Spider-Man o a los X-Men en la pantalla grande era un negocio con riesgos, y los días de los miles de millones de dólares aún estaban lejos. Sin embargo, mucho ha cambiado en un corto periodo de tiempo.

No solo la industria cinematográfica se benefició del MCU, sino que la popularidad de los cómics resurgió, y ahora los videojuegos tratan de obtener un pedazo del pastel. El año pasado vimos un intento con Marvel Ultimate Alliance 3 el cual, a pesar de no ser un espectacular éxito crítico, ha logrado sumar más de un millón de copias vendidas en Nintendo Switch. De esta forma, el siguiente paso era replicar la fórmula, pero con un gran presupuesto, a mayor escala y con un sistema que permitiera generar ingresos aún después de su lanzamiento.

De esta forma surge Marvel’s Avengers. Tres años después de su revelación, Square Enix, Crystal Dynamics y Eidos Montréal por fin nos han entregado un juego que fácilmente puede ser descrito como el Destiny de Marvel. ¿Es Marvel’s Avengers el siguiente gran paso de los superhéroes en la industria de los videojuegos? ¿Acaso tenemos frente a nosotros algo más que solo un multiplayer online? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Superando las expectativas

Square Enix y Crystal Dynamics nos vendieron Marvel’s Avengers como un servicio en donde el enfoque está en el aspecto multiplayer, dejando de lado la campaña principal del juego, lo cual es uno de los mayores errores que se le ha cometido al juego. Fuera de todo lo mencionado sobre A-Day, uno podría llegar a pensar que la historia es algo que necesitaron solo para justificar el precio de $60 y, por consecuencia, nada sobresaliente. Afortunadamente, este no es el caso.

Marvel’s Avengers, al igual que Iron Man en 2008, nos presenta a una protagonista que el público en general tal vez no conozca, me refiero a Kamala Khan, quien rápidamente logra convertirse en el corazón de este juego. Su participación no solo crea un vínculo perfecto para que todos aquellos que son fanáticos de Marvel se puedan identificar, sino que nos introduce a un mundo que se siente como un punto medio entre el MCU y los cómics.

El universo del juego es uno en donde los Avengers han sido un factor presente en la sociedad por muchos años. De esta forma, Kamala es una de los miles de fans que tienen estos héroes en el mundo. Su pasión la lleva a inscribirse en un concurso de fan fiction, en donde tiene la oportunidad de conocer a Bruce Banner, Tony Stark, Steve Rogers, Thor y a Natasha Romanoff en un evento en donde también se planea presentar un nuevo tipo de energía. Sin embargo, todo sale mal. Los villanos comienzan a destruir la ciudad de San Francisco, una toxina convierte a cientos de personas en inhumanos, Captain America muere y los amados héroes son señalados como los culpables de este trágico evento, conocido a partir de ese momento como A-Day.

Aquí es donde verdaderamente comienza la historia. Un par de años después de estos eventos, un grupo conocido como AIM comienza a expandirse bajo la promesa de curar a todos los inhumanos. Sin embargo, Kamala, quien también fue expuesta a los químicos y, en consecuencia, ahora tiene la habilidad de modificar su masa corporal, logra ver las mentiras detrás de esta organización y comienza a buscar a los Avengers con el objetivo de exponer las verdaderas intenciones de AIM.

En su camino, Kamala se encontrará con cada uno de los Avengers bajo diferentes situaciones y juntos tendrán que detener a todos los villanos que se interpongan en la búsqueda de la verdad. Lo que al principio suena como una historia donde Iron Man puede llegar a ser el protagonista, rápidamente se convierte en una aventura donde Kamala tendrá que descubrir qué significa ser un héroe y comenzar a madurar como persona en el proceso.

La historia no rompe terreno nuevo. Sin embargo, es su ejecución lo que hace que esta campaña sea muy interesante. Bajo los ojos de Kamala podemos ver cómo los Avengers logran lidiar con sus problemas personales y comienzan a trabajar una vez más como equipo. Esto no quiere decir que cada uno de los miembros de este grupo tiene el mismo nivel de importancia. Fuera de Kamala y Bruce, el resto de los personajes no goza de algún tipo de crecimiento o arco narrativo sustancial.

Uno de los mayores problemas de este apartado es su duración. En poco más de 10 horas verás los créditos finales y, aunque estamos hablando de un buen estándar para la industria, el desarrollo de personajes y los momentos críticos en la historia se sienten apresurados, y en más de una ocasión los problemas son resultos de manera prematura. El juego fácilmente pudo haber durado cinco horas más y nadie se hubiera enojado. Se siente como si los desarrolladores estuvieran más interesados en llevarte al final para que entres al componente online lo más rápido posible.

Sin ofrecer muchos spoilers, el ya clásico final del segundo acto, en donde nuestros héroes son llevados a su punto más bajo y comienzan a dudar sobre su posición en la historia, se resuelve en menos de 10 minutos con dos cinemáticas. El peso de este evento en la historia es prácticamente nulo, y como este hay más ejemplos.

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, la estructura de la historia no es tan abierta en la elección de héroes. El juego brilla cuando toma el control y, similar a la secuencia de A-Day, te pone en los pies de cierto Avenger para momentos específicos. Aquí es donde el diseño de niveles logra estar enfocado, la historia se desarrolla de forma natural y el jugador tiene la oportunidad de explorar las habilidades de cada uno de los personajes de forma interesante.

Sin embargo, solo poco más del 60% de la campaña es así. La otra mitad está compuesta de escenarios más abiertos, en donde el enfoque está en darte una probada de lo que te espera en el componente online. Aquí solo tomas el control de un personaje y tienes una serie de objetivos secundarios que son innecesarios. De cierta forma, la historia de Marvel’s Avengers se siente como dos juegos diferentes.

Por un lado tenemos una estructura directa, en donde el juego te presenta con una narrativa interesante y tomas el control de cierto héroe para secciones específicas que logran brillar por su gran nivel de espectáculo, similar a una película del MCU. Sin embargo, por otro lado el juego ofrece espacios abiertos que rompen con el ritmo de la historia y todo la originalidad que se presenta en la primera mitad desaparece por completo para darle espacio a aburridos escenarios semi abiertos.

Aunque en su mayor parte la historia está enfocada en todos los Avengers y el peligro de AIM en general, también hay misiones secundarias en donde cierto personaje toma el papel principal. Sin embargo, aquí no hay algún tipo de restricción al momento de elegir un héroe, por lo cual puedes hacer un par de misiones enfocadas en Thor jugando como Iron Man y no hay ninguna repercusión en la forma en que se desarrollan estos eventos.

No cabe duda que la historia debió de tener un mayor peso al momento de promocionar el juego previa a su lanzamiento. A pesar de estos problemas, Kamala Khan, quien al final logra convertirse en Ms. Marvel, es el corazón de la historia. Su personalidad sobresale y hace que todos las interacciones sean un buen reflejo de la generación actual, sin caer en clichés tipo “#Avengers” o algo así. Sin embargo, no todos los personajes reciben la atención necesaria y la rapidez con la que avanza la compaña solo empeora este aspecto.

Uncanny Valley

Uno de los aspectos más criticados del juego hasta el día de hoy ha sido su aspecto visual. Aunque es innegable la semejanza de que tienen ciertos Avengers con sus contrapartes del MCU, una cuestionable decisión artística es el menor de los problemas en el apartado visual.

Antes de hablar de todos los glitches y cuestionables decisiones en esta sección, es importante señalar que Marvel’s Avengers sí tiene un buen mérito visual. Tuve la oportunidad de disfrutar el juego con una buena tarjeta gráfica, con especificaciones técnicas altas y a 60fps en PC y, por lo general, la experiencia fue bastante buena.

Los ambientes son bastante interesantes. Desde los bosques de Estados Unidos, pasando por las regiones frías del norte de Europa, hasta las diferentes zonas conurbadas. Cada una llega a presentar diferentes climas, horas del día y algún problema causado por AIM, como incendios o ataques robóticos. Aunque hay una gran cantidad de escenarios que se repiten, las combinaciones hacen que estas postales no sean tan tediosas al principio. No cambia mucho cuando hablamos de gameplay, pero al menos es lo bastante interesante para distraerte del hecho de que llevas dos horas en el mismo lugar.

Por otro lado, secciones como A-Day y el resto de las secuencias únicas en la historia sobresalen gracias a toda la destrucción y caos que sucede al mismo tiempo. Es todo un espectáculo. De igual forma, estas áreas se quedarán por más tiempo en tu mente, debido a que no se repiten y cuentan con varios elementos visuales únicos.

Sin embargo, el juego está repleto de errores técnicos, glicthes visuales y contratiempos que pueden afectar la experiencia principal. En más de una ocasión el frame rate caía a niveles horripilantes, no solo durante el combate, sino también en simples zonas de exploración. De igual forma, no faltan los problemas que borran animaciones de los personajes, multiplican objetos, texturas o movientos que no logra cargarse adecuadamente, y muchos problemas más.

Uno de los mayores fallos en este apartado surge en las cinemáticas. Aunque por lo general estas son de buena calidad, las expresiones faciales de los personajes no logran estar a la par con el diálogo emitido por los actores. En más de una ocasión la voz podría indicar que alguien está muy enojado ante cierta acción, pero su cara solo cuenta con un ceño fruncido, creando un desconecte entre el aspeto visual y auditivo. Este problema no es exclusivo de las cutscenes, ya que hay ocasiones en las áreas de exploración en donde ni siquiera los modelos de los personajes abren sus bocas para hablar y se quedan estáticos.

Ya que estamos hablando de los personajes, esta fascinación por sus contrapartes reales debe de acabar. Sí, para muchas personas Chris Evans es Steve Rogers, pero a diferencia de Ultimate Alliance 3, donde este aspecto puede ser sobrepasado por su estilo más caricaturesco, el intento de realismo de Marvel’s Avengers en algunas ocasiones llega a caer en el uncanny valley. Sin embargo, esto solo se aplica a los cinco héroes principales, Kamala y el resto de personajes secundarios no sufren de estos problemas.

Al igual que la historia, el apartado visual se siente atrapado entre dos juegos diferentes. Por una lada contamos con diseños únicos, escenarios bien construidos y locaciones interesante. Sin embargo, los Avengers parecen sacados de una horrible pesadilla y muchas zonas son repetidas tanto en la campaña principal como en las misiones secundarias, que llegan a cansar y el juego pierde mucha personalidad rápidamente. Aunado a esto, una serie de glicthes y problemas de desempeño pueden llegar a arruinar la experiencia de más de uno.

Terreno nada especial

Marvel’s Avengers es un juego AAA, así que el apartado sonoro cuenta con la mayoría de los pros y contras que puedes esperar en juegos con este nivel de producción. Es decir, los actores detrás de cada uno de los Avengers hace un gran trabajo, pero no hay algún tipo de mérito excepcional cuando hablamos del soundtrack.

Para acompañar la sorprendentemente buena historia, cada uno de los actores logra encapsular de gran forma la personalidad de los Avenger. Sin duda alguna, Kamala y Bruce son los que sobresalen, debido al peso que tienen en la campaña Sandra Saad y Troy Baker respectivamente, tienen el espacio suficiente para experimentar y darle forma a estas nuevas interpretaciones de los personajes. Por otro lado, aunque el resto del elenco no hace un mal trabajo, caen en representaciones que ya hemos visto muchas veces.

El único problema en este apartado, es que todas las voces y efectos del juego están un poco desfasados. No estamos hablando de algo sumamente ridículo, sino de una incongruencia de poco menos de un segundo, y en el momento que te das cuenta, nunca dejarás de notarlo.

En cuanto al soundtrack, no hay una sola pieza musical que sea memorable. La composición principal trata de ser su propia versión del tema de los Avengers en el MCU, pero falla totalmente y termina siendo una tonada que se asemeja más a Fortnite, por extraño que suene esto. No hay nada especial en este apartado.

Potencial desperdiciado

Repetición, con esa simple pero efectiva y dolorosa palabra puedo describir Marvel’s Avengers. Aunque la campaña tiene un par de ideas interesantes que rompen ocasionalmente con la monotonía, aproximadamente el 90% del juego es hacer una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez lo mismo. A pesar de que Iron Man, Black Widow, Hulk, Thor, Ms. Marvel y Captain America cuentan con las mismas bases en el sistema de combate, cada uno ofrece un estilo particular de juego, lo cual es una grata sorpresa.

Marvel’s Avengers abre con A-Day, un nivel en donde a grandes rasgos se nos explica como funciona cada uno de los cinco Avengers principales. Desde la brutalidad de Hulk, pasando por el combate aéreo de Iron Man, el estilo cuerpo a cuerpo de Captain America, los artefactos y pistolas de Black Widow, hasta los truenos de Thor. Cada personaje cuenta con movimientos que los hacen destacar, pero los fundamentos son los mismos. Estos son, un ataque fuerte, uno ligero, tres habilidades especiales, un tipo de parry que se activa con el trigger derecho, el cual también funciona como un aumento de poder único y, por último, una forma de golpear a distancia.

Por ejemplo, Hulk puede lanzar piedras a distancia, golpear el suelo para obtener más defensa, y al utilizar su habilidad de ira antes de ser golpeado podrá activar un parry que rompe escudos. Por otro lado, Ms. Marvel extiende su brazo para atacar a los objetivos más lejos y al utilizar el tigger derecho puede aumentar su tamaño y evadir ataques con mayor facilidad.

Cada personaje cuenta con un gran potencial. El mayor logro de Marvel’s Avengers en este aspecto es darnos una muy buena idea de cómo sería un juego enfocado solamente en Ms. Marvel, Captain America o Black Widow. Uno de los casos que mejor defienden esta idea es Iron Man. Aquí contamos con un combate aéreo que se siente como el modo all range de Star Fox, pero un poco más sencillo. Tenemos a nuestra disposición rayos, lásers y misiles para atacar a distancia, un pulso electromagnético como parry y la habilidad de usar el Hulkbuster en combate.

Sin importar el tipo de misión que tengas frente a ti, siempre tendrás una serie de objetivos dedicados a recompensarte con equipo, experiencia, algún coleccionable o la moneda del título. Contamos con una progresión similar a la de todos los juegos de acción que implementan elementos RPG actualmente. Es decir, subimos de nivel, tenemos un árbol de habilidades y podemos equipar diferentes artefactos dedicados a mejorar ciertos atributos y proporcionar algunas habilidades pasivas. Si has tenido la oportunidad de experimentar Destiny o The Division, sabrás exactamente lo que te espera con Marvel’s Avengers.

Aunque en la campaña puedes ignorar muchos de estos elementos, cuando entras al contenido post-game y al aspecto online, los cofres con equipo cobran una mayor importancia. De igual forma, aunque el juego promete una gran personalización para cada héroe gracias a todos estos elementos, eventualmente tú Ms. Marvel será igual a la mía. El árbol de habilidades se reduce a simplemente expandir los movimientos de cada personaje y, aunque hay una sección enfocada en atributos específicos, la diferencia no se llega a notar mucho.

De igual forma, el equipo que puedes conseguir en cofres y al derrotar enemigos no tiene un gran peso. En teoría, deberías utilizar piezas con las cuales puedas lograr un balance entre los cuatro stats del juego y sus atributos adicionales. Sin embargo, enfocarse solamente en la fuerza es mejor. Gracias a que el combate es súper simple, no hay necesidad de pensar mucho en combos. Combina ataques pesado y ligeros, y sin mucho problema podrás terminar el juego.

Es una verdadera lastima. Cada Avenger cuenta con un arsenal de habilidades y movimientos bastante interesantes que demuestran pasión y potencial. Sin embargo, la falta de reto, la simplicidad del árbol de habilidades y el casi incensario equipo hacen que todo lo bueno sea opacado. Aunque este problema está ausente de los niveles de la campaña que son más lineales y en donde utilizas a héroes específicos, el resto del juego está plagado de zonas que son demasiado abiertas para su propio bien, en donde saltas de una pequeña área a la otra con la promesa de encontrar un cofre con más equipo, y en el camino destruyes al mismo robot gigante de AIM por vigésima ocasión.

Llega un punto en donde es mejor apagar tu cerebro y presionar botones mientras pausas repetidamente para acceder a un menú y equipar accesorios que en cinco minutos serán sustituidos por otros más poderosos. Es una verdadera lastima.

Más no siempre es mejor

Una vez que terminas con la campaña principal el juego aún tiene mucho que ofrecer. Además de comenzar con la Iniciativa Avengers, la cual cuenta su propia mini historia enfocada en los eventos que transcurren después de que Kamala y los Avengers derrotan a AIM, tendrás a tu disposición una serie de actividades que, básicamente, se reducen a hacer lo mismo día tras día.

Prepárate para ver el mismo diseño de niveles una y otra vez, y olvídate de las secuencias interesantes. En la Iniciativa Avengers, el desarrollo y la progresión de las misiones siempre será la misma. Comenzarás en una zona abierta en donde tendrás la oportunidad de explorar para recolectar algún tipo de equipo especial mientras te diriges a tu objetivo principal. Después, será tu tarea destruir o defender cierto artefacto o área mientras un mar de enemigos genéricos intenta detenerte. Si tienes suerte podrás enfrentarte a un jefe reciclado de la campaña principal.

La Iniciativa Avengers es en donde el elemento de juego como servicio de verdad comienza. De igual forma, aunque puedes pasar ciertas misiones de la campaña en compañía de hasta tres amigos más, es en el contenido post-game donde el elemento multiplayer cobra mayor importancia y puedes unirte con varios extraños o compañeros para completar diferentes retos.

Tuve la oportunidad de probar este aspecto después de su lanzamiento oficial la semana pasada y, a pesar de que el juego es nuevo, me ha costado trabajo completar algún tipo de misión con tres personas reales a mi lado. Incluso encontrar a un solo jugador puede tomar más tiempo del necesario. Es importante señalar que no se pueden repetir héroes en este aspecto. De esta forma, si alguien elige a Hulk, nadie más puede ser Hulk, lo cual limita sustancialmente el número de personas con las cuales te puedes emparejar. Afortunadamente, jugar en compañía nunca es obligatoria. En dado caso de que decidas aventurarte en estas misiones por tu cuenta, el juego automáticamente seleccionará a un AI de tu partida para acompañarte.

Aunque esto suena muy bien en papel, los héroes controlados por la AI no generan experiencia, lo que significa que puedes controlar a un Thor de nivel 50 acompañado de otros tres personajes de nivel 3, los cuales carecen de buen equipo y las suficientes habilidades para defenderse. A pesar de que la computadora cuenta con una buena inteligencia artificial, esto no significa mucho cuando se enfrentan a enemigos que son superiores en fuerza.

Otro de los elementos dedicados a hacer que te conectes constantemente al juego son las facciones. Tendrás a tu disposición dos, y cada una ofrece sus propias misiones diarias, las cuales al completarlas te recompensarán con experiencia dedicada a aumentar tu nivel con dicho bando. De igual forma, estas ofrecen sus propias tiendas con artículos en rotación que son adquiridos con la moneda del juego, la cual puedes conseguir al cumplir ciertos objetivos, abrir diferentes cofres, o al utilizar dinero real.

Microtransacciones invisibles

Sí, el juego tiene microtransacciones, aunque estas no se sienten tan forzadas como algunos podrían llegar a pensar. Ahora, en dado caso de que te preocupe este aspecto, te dará gusto saber que esto solo se utiliza para adquirir elementos cosméticos, y en ningún momento es requerido pagar para subir de nivel de forma más rápida o paraacceder a cierto contenido.

Puedes pasar todo el juego sin gastar un solo centavo, incluso podrás obtener todas las skins y elementos cosméticos disponibles sin utilizar tu tarjeta de crédito, solo tendrás que invertirle cientos de horas al juego y ser muy paciente.

Además de tu nivel normal y de facción, también está disponible una Challenge Card. Similar al battle pass de Fortnite, podrás subir de nivel en este aspecto al cumplir una serie de retos semanales y diarios, los cuales caen en los ya típicos “destruye cierta cantidad de enemigos”, etc. Al lograr estos objetivos obtendrás recompensas como skins, dinero del juego y otros elementos cosméticos. Cada Challenge Card tiene 40 niveles y los seis personajes disponibles hasta el momento tienen su propia tarjeta de retos. Sin embargo, puedes saltarte hasta cierto punto utilizado la moneda del juego.

Es importante señalar que el juego en ningún momento te fuerza a comprar con dinero real. Incluso se siente como algo que los jugadores tienen que buscar por su propia cuenta. No hay mensajes al iniciar el juego que te inciten a gastar dinero o que promocione algún descuento. Solo están ahí para quien lo desee.

Este apartado está diseñado para estar vivo por años y años. Sin embargo, en su estado actual, dudo mucho que una gran cantidad de personas decidan jugar por más de una semana. Encontrar extraños que decidan unirse a tu partida tarda más de lo deseado, no hay una gran variedad de misiones, y no hay un verdadero incentivo para adentrarse a este aspecto. La Iniciativa Avengers cuenta con una historia decente, pero se ve claramente no tuvieron ni siquiera presupuesto para algo nuevo.

¿Los héroes más poderosos del planeta?

Marvel’s Avengers son dos juegos diferentes unidos de la peor forma posible. Contamos con todo el aspecto de juego como servicio que fue el enfoque principal de la campaña publicitario de Square Enix, y que termina siendo una experiencia sumamente repetitiva que puede dejar de ser divertida en menos de una semana. Sin embargo, la campaña principal es una gran sorpresa. La historia es divertida, llena de buenas ideas y conceptos que pueden ser expandidos en futuros juegos.

Este título demuestra mucho potencial. Es una lástima que todo lo bueno se vea opacado por combate repetitivo, un innecesario apartado multiplayer y errores técnicos que pueden arruinar la inmersión de algunas personas. Dudo mucho que en su estado actual Marvel’s Avengers cumpla su objetivo de ser el siguiente gran Destiny.

No puedo ver al futuro y asegurar que Marvel’s Avengers sea un fracaso o un éxito en su intento de ofrecer un servicio. Con DLC gratuito en el camino, es posible que al menos una base solida de fans sigan al pendiente. Carisma y potencial es algo que sobresale. Claramente se puede ver una pasión por el universo de Marvel, pero al mismo tiempo la pasión por el dinero parece que ha obstaculizado el producto final.