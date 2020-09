[ACTUAIZADA]¡Es oficial! Microsoft confirma el precio, fecha de lanzamiento y diseño del Xbox Series S

ACTUALIZACIÓN: Después de una filtración más, la cuenta oficial de Xbox ha confirmado que el Xbox Series S llegará al mercado el próximo 10 de noviembre. De igual forma, se ha revelado que esta consola será completamente digital. La cuestión ahora es: ¿el Xbox Series X saldrá antes o después?

NOTA ORIGINAL:

En la noche del día de ayer se filtró el diseño y precio de Xbox Series S y, a diferencia de lo que uno podría llegar a pesar, Microsoft no se quedó callado en esta ocasión y ha anunciado de manera oficial esta consola, la cual contará con un rendimiento de siguiente generación en el “Xbox más pequeño hasta el momento”.

Sin embargo, antes de revelar la información, la cuenta de Twiter de Xbox decidido compartir un meme con el cual manejaban toda esta situación de la forma más amigable posible. Después de esto, por el mismo medio se confirmó que el precio del Xbox Series S será de $299 dólares.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020