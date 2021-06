Review – Mario Golf: Super Rush

Los spin-offs se han convertido en una forma en que los desarrolladores logran experimentar con diferentes géneros e ideas en una franquicia ya establecida. En algunas ocasiones, estas pequeñas escapatorias de lo tradicional evolucionan al grado de convertirse en sus propias series. Aunque muchos lo han intentado a lo largo de los años, sin duda alguna, es Nintendo quien mejor sabe manejarestos conceptos. Sin embargo, esto no lo hacen por sí solos, en la mayoría de los casos son otros estudios quienes se encargan de convertir a The Legend of Zelda en un juego de ritmo, o Metroid en un título de pinball.

Dentro del gran catálogo de propiedades de Nintendo, Mario sobresale del resto por lo flexible que es para todos los géneros. ¿RPG? Mario & Luigi. ¿Carreras? Mario Kart. ¿Juego de educación que todo el mundo desprecia por lo críptico que es? Mario is Missing. Piensen en cualquier género o idea, y probablemente el plomero rojo y sus amigos estén involucrados de alguna forma u otra. Dentro de este grupo destacan las incursiones en el mundo deportivo. Aunque por el momento no hay rastros de la serie de Strikers o Superstar Baseball, en 2018 vimos Tennis Aces, y desde hace un par de días los aficionados del golf han tenido la oportunidad de practicar tiros junto a Mario, Luigi, Bowser y el resto de los habitantes del Mushroom Kingdom.

De esta forma, Mario Golf: Super Rush ya está disponible en Nintendo Switch. A diferencia de entregas pasadas en la serie, Camelot, los desarrolladores, ha decidido enfocarse más en los modos de juegos, y no tanto en los escenarios. ¿Acaso esta decisión es la correcta? ¿Vale la pena este nuevo título sobre otros deportes protagonizados por Mario? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una aventura por 18 hoyos

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, la mayoría de los spin-off de Mario enfocados en deportes sí tienen historias. Tal vez no sean las tramas más complicadas o interesantes en el mundo, pero normalmente están presentes, y se han vuelto uno de los aspectos más amados por los fans, al grado de causar indignación cuando una aventura estilo RPG no se incluye en el paquete. En el caso de Mario Golf: Super Rush, tenemos en nuestras manos una aventura en donde nuestro Mii comienza su viaje para convertirse en un jugador de golf profesional. Empezamos en los puestos más bajos de popularidad, pero conforme logramos cumplir ciertos retos y ganar torneos, nuestra reputación se eleva al grado de llegar a jugar codo a codo con los pesos pesados del Mushroom Kingdom.

Si bien nuestro viaje comienza de una forma bastante sencilla, en donde el objetivo es simplemente ganar torneos, cada nueva zona nos presenta con retos específicos a superar, los cuales van más allá de simplemente llegar a la cima del podio en una competencia. En algunas ocasiones será necesario demostrar nuestra habilidad al completar un campo de golf lleno de obstáculos. En otros casos la forma de avanzar en el rango no es tanto por medio de competencias oficiales, sino al realizar alguna acción benéfica en una zona.

Aunque todo esto suena muy simple, la historia eventualmente dará un giro bastante extraño, en donde todo este aspecto competitivo y la rivalidad con algunos jugadores del mismo nivel desaparece, y Mario Golf: Super Rush opta por entregarnos una aventura algo más apegado a lo que pudiéramos ver un RPG. De manera inesperada, nuestro Mii se ve envuelto en una batalla entre diferentes entidades del bien y el mal, las cuales amenazan con poner en riesgo toda una región. Todo el enfoque en una narrativa más tradiconal que tanto caracteriza a este tipo de juegos es abandonado por un concepto más extravagante, y que francamente se siente fuera de lugar en algunos puntos.

Al final del día, esta decisión no es mala, ya que se nos presentan conceptos interesantes, y comenzamos a ver batallas contra jefes, en donde las bases del golf se siguen utilizando. Sin embargo, no dudo que este cambio logre ser algo confuso para más de uno. Junto a esto, Mario y compañía no están tan presentes como uno esperaría. Aunque sí vemos bastante de Wario y Waluigi, no hay muchos momentos en donde nuestra competencia directa sean los personajes que tanto reconocemos. En su lugar, el juego opta por utilizar a simples enemigos secundarios que en esta ocasión recibieron un ascenso en importancia.

El modo aventura de Mario Golf: Super Rush bien podría funcionar como un extendido tutorial de cinco o siete horas con opciones de diálogo. Las pequeñas zonas de exploración en donde es posible conversar con diversos NPC, comprar ropa y aprender nuevas formas de jugar golf, es una buena idea, pero no hay un concepto lo bastante interesante que logre unir de forma eficiente estos aspectos. Desde una perspectiva de utilidad, Camelot bien pudo hacer un menú y el resultado hubiera sido el mismo. Sin embargo, se aprecia la inclusión de diferentes hub worlds para darles a todos los que lo desean una experiencia más apegada a lo que vimos en entregas pasadas de esta serie. De igual forma, este apartado nos da un gran vistazo al espectacular estilo visual que este título nos ofrece.

Vacaciones con Mario y compañía

Si hay algo que siempre estará presente en un juego de Nintendo, es la calidad en la presentación visual y en los aspectos técnicos, y en Mario Golf: Super Rush no es la excepción. El juego se ve y corre de maravilla de principio a fin. En cada una de las zonas que visitamos en el modo aventura, los diferentes campos para jugar logran capturar la esencia mágica que tanto caracteriza al mundo de este plomero. Aunque claramente hay locaciones que tratan de ser lo más “normal” posible, también encontramos grandes zonas que simplemente lucen como una extensión del Mushroom Kingdom, como un acantilado lleno de torbellinos, un bosque encantado en donde no para de llover, o el hogar de Bowser.

Cada zona es un deleite visual que bien puede hacer que uno se sienta en unas vacaciones de verano. Sin embargo, no todo es tan bueno como algunos fans de la serie lo hubieran deseado. Debido al énfasis que tiene el juego en proporcionar escenarios que se adapten al estilo de juego más caótico y libre que esta entrega implementa, los campos llenos de referencias al mundo de Mario ya no tienen la atención que muchos esperaban. Si bien aún podemos visitar el Dry Dry Desert y los parajes del hogar de Bowser, carecemos de la cantidad necesaria de paisajes característicos del mundo de Mario, aunque estas zonas más comunes no dejan de estar llenas de detalles y ser visualmente distintivas entre ellas.

Pasando a un punto positivo, el diseño de personajes es espectacular. Aunque ya sabemos cómo lucen la mayoría de los habitantes del Mushroom Kingdom, es interesante verlos con sus trajes de golf. La atención al detalle es, una vez más, impresionante. Claramente hay una distinción entre la ropa que se usa para Mario Kart, Tenis y Golf. Si bien Mario, Luigi, Peach y Daisy son el claro ejemplo de lo sencillo, es decir, no hay alguna vestimenta que salga de lo preestablecido, Wario, Waluigi, Rosalina, Toad y Pauline logran sobresalir visualmente por el trabajo que se les hizo.

Sin embargo, también es importante señalar que otros personajes, como Yoshi, Donkey Kong, Boo, Chargin’ Chuck y King Bob-omb no tienen algún tipo de vestimenta, lo cual sí decepciona, aunque esta decisión probablemente fue tomada debido a la naturaleza menos humana de estos seres. Por otro lado, tenemos a nuestro Mii, el cual tiene a su alcance un mayor repertorio de trajes, los cuales, al menos en el modo aventura, tienen diferentes atributos que te harán cambiar constantemente de ropa dependiendo de la situación.

Junto a esto, Mario Golf: Super Rush corre de gran manera en todo momento, aunque esto sacrifica un par de aspectos. Para hacer que el frame rate y la resolución del título se mantengan estables en todo momento, algunos de los modos de juego solo aceptan a dos personas por consola, lo cual puede ser un gran inconveniente para muchos. Son decisiones que tienen sentido, y en retrospectiva fueron las correctas, pero esto no deja de ser un problema para todos aquellos que deseaban disfrutar de los momentos más divertidos en compañía de cuatro personas en un solo Switch.

Mientras que se aplauden los diseños únicos de los personajes y la oportunidad de jugar golf en algunas de las zonas más interesantes del Mushroom Kingdom, los jugadores que ni siquiera cuentan con ropa para el deporte y el énfasis en campos más tradicionales en este aspecto, hacen que el apartado visual tenga un resultado mixto para muchas personas. Si bien no hay queja en el aspecto técnico, esta sección pudo ser mejor de lo que ya es.

El sonido del golf

Junto a la presentación visual, Mario Golf: Super Rush nos ofrece un apartado sonoro de gran calidad. Cómo pueden esperar, la música y las actuaciones de voz son fenomenales. El trabajo que se realizó en esta ocasión es muy similar a lo visto en previos títulos de los spin-off deportivos, es decir, composiciones energéticas que tratan de demostrar la emoción de ver un partido final en vivo, esto sin importar si estás jugando de forma casual, o a punto de vencer a tu rival en un enfrentamiento decisivo.

Sin embargo, en donde más resalta este apartado es en todo el diseño sonoro, el cual logra capturar todos los diferentes golpes que puedes emplear para hacer que tu bola curse por los cielos, así como los pasos en los terrenos o la bola rebotando en cada parte del escenario. El juego está repleto de detalles que, tal vez, no son tan importantes, pero demuestran la atención al detalle por parte de Camelot al momento de crear una experiencia que se sienta correcta gracias al medio auditivo.

Sin embargo, si decides jugar con más personas, entonces olvida estos aspectos más contemplativos del golf, y prepárate para escuchar a Mario y compañía gritar una y otra vez. Esto no es nada malo, y es uno de los puntos fuertes que caracterizan a los modos más caóticos del juego. Al final del día, el equipo de desarrollo realizó un gran trabajo, y es uno de los puntos más constantes de toda la experiencia.

¿Hoyo en uno?

Mario Golf: Super Rush es, como su nombre lo indica, un título de golf. Si bien tenemos una serie de modos de juegos, poderes y mecánicas que se burlan de las reglas de este deporte, las bases son las mismas. De esta forma, el objetivo, sin importar cuál sea tu preferencia al tomar el control, será conseguir que la bola llegue al hoyo en la menor cantidad de golpes. Cada campo tiene un número predeterminado de tiros, y en dado caso de que cumplas el objetivo en el número requerido o menos, podrás acercarte a la victoria. Esto suena más fácil de lo que en verdad es. No solo tienes que considerar la fuerza de cada swing, sino que necesitas tomar en cuenta la dirección del viento, el rebote de la pelota, los diferentes tipos de obstáculos y el terreno. Eso es básicamente el golf como deporte. Sin embargo, a lo largo de toda la serie, Camelot ha decidido incluir una serie de variantes que hacen que cada partida sea interesante, frustrante, caótica e inesperada, y en esta nueva entrega tenemos un par de conceptos únicos.

Para comenzar, es posible elegir tres modos diferentes de juego, cada uno con una serie de reglas únicas, aunque con las mismas bases. En primer lugar tenemos al golf tradicional, el cual, como seguramente te lo imaginas, no cambia mucho la fórmula tradicional del golf. El objetivo es simplemente cumplir los 18 hoyos en la menor cantidad de golpes posibles. Sin embargo, para hacer esto un poco más interesante, cada personaje tiene una serie de estadísticas diferentes. En el caso de este estilo de juego, las únicas que importan son las relacionadas con tu forma de golpear la pelota, es decir, velocidad, trayectoria y control. Junto a esto, cada jugador tiene a su disponibilidad un ataque especial, los cuales se dividen en movimientos enfocados en causar daño en una área específica, o en simplemente llegar de la forma más rápida al objetivo.

Si bien no hay mucho que resaltar cuando hablamos de golf tradicional, es importante mencionar que este es el único modo en donde cuatro jugadores pueden estar presentes en la misma consola. Gracias a que Mario Golf: Super Rush es compatible con los Joy-Con, es posible usar un solo control de movimiento para que todos disfruten de esta experiencia al mismo momento. Sin embargo, es en Speed Golf y Battle Golf en donde Camelot introduce los conceptos más interesantes.

El primero de estos, Speed Golf, nos sigue presentando 18 hoyos, lo interesante de esto, es que podemos controlar a nuestro personaje en todo momento, y aquí es en donde el resto de las estadísticas entran en juego. A diferencia del modo estándar, aquí no tomas un turno, ya que todos los participantes juegan al mismo tiempo. Después de golpear la pelota, tendremos que correr hacia el lugar en donde podremos realizar el siguiente tiro. Aquí será posible emplear un dash especial el cual no solo nos proporciona un impulso extra, sino que puede ser usado para golpear a tus contrincantes y mover la pelota de tus oponentes en direcciones que pueden ser perjudiciales para ellos. Además de tomar en cuenta el número de tiros, también es importante considerar la velocidad en que se cumple un objetivo.

Sin embargo, esto no es tan simple como suena. Alguien puede ser muy rápido, pero si no logra cumplir el estándar de tiros, será penalizado con más tiempo en su marcador. De esta forma, la clave es encontrar un equilibrio entre todos los elementos disponibles para sobrepasar a la competencia. Todo esto suena muy divertido en teoría, pero una vez en los escenarios, vemos que estas ideas no se logran implementar de la forma adecuada. Debido a la extensa naturaleza de los campos de golf, no es muy común ver que tu dash sea usado para dañar a tus enemigos, ya que cada uno estará a grandes distancias el uno del otro. El único momento en donde esto podría funcionar, es cuando todos están en la zona de green, pero aquí es donde usar el dash y los poderes especiales puede ser contraproducente para ti, debido a la precisión que se necesita en esta área.

El segundo modo especial es Battle Golf, el cual soluciona varios de los problemas presentes en Speed Golf. Aquí, se nos presentan nueve hoyos, los cuales pueden ser completados en el orden que sea. El objetivo es conseguir tres puntos. No hay límite de tiempo, ni algún tipo de regla en específico. Lo interesante, es que estás compitiendo contra otros tres jugadores al mismo tiempo. Gracias a la libertad que se ofrece en esta modalidad, es posible que dos o más personas compitan por el mismo lugar, creando un espectacular caos. Junto a esto, la arena de juego está cubierta por diferentes obstáculos y peligros que pueden inmovilizar a todo aquel que tenga la desgracia de estar en una posición desafortunada.

El caos y la diversión son el nombre del juego. Debido a que solo existe un objetivo, todos los jugadores tienen la libertad de moverse y hacer todo lo que deseen, siempre y cuando los acerque a la victoria. Sin embargo, el inconveninete principal en esta ocasión es la falta de variedad. Battle Golf solo se puede jugar en un coliseo. Si bien este campo puede ser modificado para hacer más fácil o difícil la experiencia, siempre estarás en el mismo lugar, lo cual es muy decepcionante, y es un problema que se suma a la falta de variedad en los campos.

Al igual que otros títulos de este estilo, la mayor diversión surge en el multiplayer con tus amigos. Si no es posible tener a cuatro personas en un solo lugar, siempre puedes optar por el modo online, el cual funciona de manera muy estable, aunque ha sido algo complicado encontrar gente con quien disfrutar de un par de hoyos, pero no imposible.

Mario Golf: Super Rush es un buen juego de golf. Cuando se trata de mecánicas y todo lo que tiene que ver con la forma en que las bases del deporte están implementadas en esta experiencia virtual, no hay una sola queja. El título funciona muy bien en este apartado. Sin embargo, cuando hablamos de diseños de niveles, modos de juego y el contenido que se nos ofrece, esta nueva entrega se siente como una prueba para ver qué funciona y qué no funciona en esta serie.

La falta de un multiplayer local para hasta cuatro personas en Speed Golf y Battle Golf se puede entender desde una perspectiva técnica, pero no deja de ser decepcionante. Fuera de los tres modos principales y la aventura, no hay mucho qué hacer. Aunque es posible completar los 18 hoyos de todas las áreas con cada personaje, no hay un incentivo para hacer esto, ya que todo se desbloquea avanzando en la historia. Ni siquiera existe una opción para crear un torneo en contra de otros jugadores o la inteligencia artificial. Todas las ideas que nos presenta Mario Golf: Super Rush se escuchan muy bien en papel, pero la ejecución no llega a concretarse de la forma adecuada.

Bogey

Mario Golf: Super Rush no es un mal juego. Todo lo contrario, la calidad del sello de Nintendo está presente en todo momento. Sin embargo, Camelot se alejó de la forma tradicional que ha demostrado ser un éxito en el pasado, para experimentar con la fórmula y probar nuevas conceptos. Como resultado, tenemos un título al que le falta concretar la mayor parte de sus ideas. Si bien la estructura de la serie sigue siendo la misma, la falta de variedad y un diseño sencillo en los campos es un punto que puede alejar a más de un fan del spin-off.

Junto a esto, Speed Golf y Battle Golf se sienten como pruebas para futuros juegos. Aunque estos modos son muy interesantes, la naturaleza del título no hace que estas partes logren demostrar todo su potencial. Sin duda alguna, esta es una de las mayores decepciones, especialmente considerando que Battle Golf es muy divertido cuando todos los elementos se alinean en el momento correcto. Sin embargo, la falta de un multiplayer local para cuatro personas y más campos hacen que este estilo de juego pierda su encanto en solo unos minutos.

Espero que, similar a Mario Tennis Aces, Nintendo siga apoyando este título con nuevos modos de juego, personajes y escenarios que logren hacer que estas ideas alcancen su verdadero potencial. Quizás en un año las cosas sean diferentes. Al menos estas pruebas harán que Camelot logre reevaluar sus prioridades cuando de golf se habla.