Review – Kirby’s Dream Buffet

Menos es más

Todos sabemos perfectamente que prácticamente desde su nacimiento, Kirby ha sido un lienzo en blanco para que tanto HAL, como Nintendo, experimenten con todo tipo de alocadas ideas. Debido a lo anterior tenemos que a pesar de que si bien, la serie principal de la querida bola rosa es perfectamente reconocible, uno nunca sabe con qué tipo de concepto nos podrían salir en el futuro. Justamente hace tan solo unas semanas y sin previo aviso, se anunció la existencia de Kirby’s Dream Buffet, juego enfocado al multiplayer que nos pondría en carreras de comida… sí, por más raro que pueda sonar, esa es una forma de describir al título. La espera fue verdaderamente corta y esta nueva exclusiva del Switch ha aterrizado para demostrar que como dicen en la cocina “menos es más”, ya que un concepto sencillo para nada tiene que ser simplón, menos si sus fundamentos se sienten frescos y llenos de vida en todo sentido.

Lo que hay que tener muy en cuenta es que estamos frente a un desarrollo pequeño de HAL que para nada tiene las ambiciones de lo que por ejemplo fue el fantástico, Kirby and the Forgotten Land, de hecho, el juego solo se está lanzando en formato digital por medio de la eShop a un precio de $355 pesos mexicanos; no obstante, creo que también estaríamos siendo un tanto injustos en no reconocer los importantes esfuerzos que los desarrolladores están haciendo con esta experiencia para hacerla sentir marcadamente diferente a todo lo que hay allá afuera, además de que claro, estamos hablando de un título en el que nuestro principal objetivo es hacer que Kirby quede lo más gordo posible… ¿qué puede salir mal? Lo que te quiero decir con esto es que a pesar de que al igual que con cualquier otro título de la serie, Kirby’s Dream Buffet tiene su propia personalidad.

En sus marcas, listos… ¡a comer!

En efecto, podemos decir que en su forma, Kirby’s Dream Buffet es un videojuego sumamente sencillo, pero que por alguna razón, describirlo resulta mucho más complicado de lo que uno se podría imaginar, esto gracias a la variedad de conceptos que mezcla y sobre todo, a la forma en la que los presenta. Incluso es complejo colocarlo en un género como tal, pues si bien, podríamos decir que es un juego de carreras, también lo podríamos poner en las plataformas y en el de party, parecido a lo que se hizo con Kirby’s Air Ride en el Game Cube.

Kirby’s Dream Buffet es un juego completamente enfocado al multiplayer de cuatro jugadores, ya sea local o por medio de internet. ¿Se puede jugar solo? Sí, el título viene con un apartado para que puedas jugar completamente solo mientras compites contra personajes controlados por la computadora, sin embargo, no esperes una campaña o algo por estilo. Lo que sí pasa es que sumas progreso para desbloquear las decenas de coleccionables que hay, y que van desde disfraces para tu Kirby, hasta retratos de la historia de la franquicia, así como música de los juegos más icónicos de nuestra bola rosa favorita.

Pero bueno ¿Cómo se juega Kirby’s Dream Buffet? ¿Qué hay que hacer? Podríamos decir que la estructura del juego está separada en eventos que a su vez, nos presentan diferentes actividades como carreras, mini juegos y un Battle Royale. Los llamados Grand Prix agrupan a dos carreras, un mini juego y una pelea de Battle Royale. El Kirby que al final de los eventos haya consumido la mayor cantidad de comida y por consiguiente, sea el más gordo, será quien se lleve la victoria.

Indudablemente, las carreras son la espina dorsal de la experiencia que nos presenta Kirby’s Dream Buffet. En estos eventos, nuestro objetivo será el de llegar al final de cada una de las pistas antes que nuestros competidores, pues en la meta, se encuentran unos enormes pasteles que nos sumarán muchos puntos a nuestro peso total. Por supuesto, eso no es todo, pues a lo largo del recorrido, tendremos que ir comiendo fresas y otras frutas para que nuestro Kirby gane volumen. Entre más grande, más velocidad podremos tomar. Además, existen unos cubos de premio muy a la Mario Kart que nos otorgarán algunas habilidades como por ejemplo, hacernos gelatina para evitar obstáculos y agresiones enemigas, convertirnos en una llanta para ganar mucha velocidad como en Kirby’s Dream Course, o por qué no, encendernos en fuego para ganarle terreno a nuestros competidores.

Estos retos se convierten en tomar la decisión de qué tanto estarte preocupando por comer fresas y moras durante el recorrido para ganar tamaño y por consiguiente velocidad, y qué tanto mejor centrarte en llegar al final para quedarte con el pastel más grande, pues la meta tiene uno que te da 50 fresas, uno 20 y el último 10. Mi consejo justamente es buscar llegar en primero para quedarte con el premio mayor.

¿Qué hay del diseño de las pistas? Pues bien, te cuento que al menos para esta primera versión del juego, tenemos ocho diferentes pistas, cada una con su propia temática que va desde donas, pancakes llenos de miel de maple, helados, fuentes de chocolate y hasta un asado de hamburguesas. De igual forma, cada una tiene su propio trazado con diferentes caminos. Queda en los jugadores encontrar las rutas más rápidas o en las que más frutas puedas comer para aumentar tu peso.

Dejando de lado las carreras, entre cada una de ellas en un Grand Prix, podrás disfrutar de alguno de los mini juegos disponibles como por ejemplo, cachar fresas que caen o eliminar enemigos para conseguir comida. Indudablemente, esta es la parte más débil de toda la experiencia, pues la verdad es que esperaba mucha más creatividad en el diseño de estos retos. La cosa se pone mucho mejor cuando es momento de cerrar todo con el Battle Royale. Aquí se nos pone en una arena en donde hay diferentes premios que te otorgan poderes que debes de usar para sacar a tus rivales. Cada que saques a uno, dependiendo de la cantidad de fresas que haya consumido hasta ese momento, será lo que recibas. Cuidado, porque justo en esta etapa se suele definir todo; es decir, puede que hasta ese momento ibas a la delantera cómodamente, pero con un par de veces que te saquen, es probable que los puestos cambien.

Al final de dicho evento, llega el momento de la premiación, la cual, es muy a la Mario Party. Antes de definir al ganador, se le otorgan bonus a quien por ejemplo, más moras comió o más tiempo flotó en los escenarios. Esto, por supuesto, también puede cambiar el resultado final de la partida en cualquier momento y al igual que en el juego referido, se llega a sentir un tanto injusto pero claro, muy divertido justamente por lo sorpresivo que puede ser.

La pregunta del millón ¿es Kirby’s Dream Buffet un juego divertido a pesar de su simpleza? Sí, sin duda. De hecho creo que precisamente en lo simples que son todos su conceptos recae su atractivo y claro, lo fácil que es de tomar por cualquiera sin importar su experiencia. Ojo, es crucial separar la palabra simple de simplón. Esta nueva propuesta de Kirby no tendrá tantas capas de profundidad en su gameplay, pero las que tiene, están muy bien alineadas y hacen todo el sentido del mundo. Además, se siente como estos juegos perfectos para matar 10 ó 15 minutos mientras esperas a alguien, por ejemplo. Es sumamente disfrutable jugar una o dos partidas, cerrar el Switch y seguir con lo que estabas haciendo, es hasta relajante.

Un online que…

Sin lugar a dudas, la mejor manera de disfrutar de estos Party Games, al menos en mi opinión, es estando sentado lado a lado con alguien más, aunque claro, tenemos que entender que ya vivimos en otros tiempos en donde más bien, jugar a través de internet, es la nueva norma. Kirby’s Dream Buffet tiene un par de opciones para quien busca diferentes tipos de experiencias multijugador, unas que dejaron mejor sabor que otras.

En caso de quieras jugar con alguien más en un mismo Switch, te contamos que sí, Kirby’s Dream Buffet sí tiene la opción de pantalla dividida, sin embargo, solo para dos jugadores. La verdad es que sí he quedado muy decepcionado de que un juego pensado para cuatro, solo te deje jugar de dos en una misma consola. La cosa mejora sustancialmente si tienes a otros tres amigos con el juego en consolas separadas, pues de este modo sí puedes jugar en una red local hasta de cuatro. Repito, creo que fue una oportunidad muy desperdiciada el no dar la opción de cuatro jugadores en un mismo Switch, aunque claro, hay una razón técnica de la que te hablaremos un poco más adelante.

Pero bueno ¿qué hay del modo online? Pues bien, aquí mi experiencia ha sido un tanto mixta. A pesar de que el juego tarda prácticamente nada en encontrar con quien jugar, sí he notado lag y algunos otros problemas al momento de ya estar en las partidas. También te estaría mintiendo si te dijera que muchas de ellas no se llevaron a cabo sin problemas, al punto de que parecía que más bien estaba jugando en un modo local. De nueva cuenta queda claro que el servicio online de Nintendo puede ser un auténtico volado en el que te puede ir muy bien, o por el contrario, que tu experiencia sea verdaderamente desesperante y para el olvido. De manera general te diría que la mía ha sido buena, pero sin descartar algunos momentos problemáticos.

Debido a la falta de un modo real para un jugador, es muy importante que tengas en cuenta que Kirby’s Dream Buffet es un juego totalmente diseñado para el multiplayer. Creo que si vas a tener con quien jugar a través de internet o aún mejor, en modo local, estoy seguro de que vas a pasar un gran rato de lo contrario, tal vez sería mejor que te lo pensaras, pues a pesar de que jugar con desconocidos está bien, no creo que sea la experiencia ideal.

Eye candy

Uno de los mayores atractivos de Kirby como franquicia es lo bien que lucen sus juegos. Básicamente desde que nació en el Game Boy, algo tenía la bola rosa que lucía como nada. Cómo olvidar cosas como Kirby’s Dream Land 3 o Kirby’s Epic Yarn, solo por mencionar algunos de los títulos de esta serie que te dejan con la boca abierta por cómo es que fueron trabajadas sus gráficas. Al tener como tema central la comida, Kirby’s Dream Buffet no decepciona y en efecto, echa mano de una presentación audiovisual verdaderamente fabulosa.

Como ya lo contaba, cada una de las ocho pistas de Kirby’s Dream Buffet tiene una temática en la que se resalta algún tipo de comida. Aquí, el equipo artístico de HAL decidió lucirse al presentar texturas que lucen sensacionalmente bien y que en más de una ocasión, te producen hambre. Todo ese brillo de una grasosa hamburguesa, la sedosidad de un helado bien hecho o por qué no, lo esponjoso de una crema batida, son solo algunos de los ejemplos que puedes encontrar en este título. Por ahí dicen que el amor nace de la vista y en la cocina, un plato que nos llene los ojos es solo la primera parte de una gran experiencia. El equipo detrás de todo esto sabía perfectamente esto y lo imprimió en la pantalla de una gran forma. Sí, a pesar de ser una producción menor, el buffet de ensueño de Kirby, luce verdaderamente salido de un sueño para todos los amantes de la comida.

La música también siempre ha sido verdaderamente importante para todo juego de la creación de Masahiro Sakurai y para fortuna de todos nosotros, Kirby’s Dream Buffet no queda a deber. Además de incluir composiciones totalmente originales sumamente disfrutables, el juego echa mano de viejas tonadas muy conocidas que estoy seguro, te dibujarán una enorme sonrisa en el rostro, sobre todo si llevas tiempo siguiendo las aventuras de la famosa bola rosada.

Técnicamente el juego está muy bien. Conectado al dock lo puedes apreciar en 1080p y en modo portátil en un 720p muy bonito, sobre todo en la pantalla del OLED Model. La noticia aquí es que es un juego que corre a 30 cuadros generalmente estables. Probablemente, aquí podamos encontrar la razón del por qué, se decidió que en un mismo Switch, solo se pudiera de dos jugadores, de lo contrario, el framerate sí sufriría mucho. Esto claro nos hace volvernos a preguntar cómo es que algo de la calidad gráfica de Mario Kart 8, pueda correr a 60 cuadros por segundo tan limpios. Auténtica brujería la que hizo Nintendo con ese juego.

Kirby siempre tiene algo

Kirby siempre será algo especial. La variedad de sus juegos y que en realidad, nunca ha tenido un título marcadamente malo, hacen que siempre que lancen algo nuevo bajo la marca, tengamos que checarlo para ver con qué tipo de locura nos salen. Luego del fantástico resultado que se tuvo hace unos meses con Kirby and the Forgotten Land, Kirby’s Dream Buffet se siente como este pequeño dulce que llega para hacernos pasar un gran rato antes de que la auténtica avalancha de lanzamientos importantes nos golpeé en los próximos meses.

No, Kirby’s Dream Buffet no aparecerá en la lista de los mejores juegos del año incluso será complicado recordarlo en un tiempo, pero creo que en este momento, es un juego que definitivamente te recomendamos tomar si tienes ganas de algo ligero. Por ejemplo, puede ser el suero perfecto para curarse la resaca de algo tan denso como Xenoblade Chronicles 3. Sobre todo si tienes amigos con quien jugar, esta es una gran opción. En caso de que no sea tu caso, tal vez sí deberías de considerar pasar por alto esta parte de las aventuras de la bola rosa.