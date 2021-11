Review – Jurassic World Evolution 2

Bienvenidos a Jurassic Park

Es curiosa la conexión que tienen los dinosaurios con la mayoría de niños. Pareciera que en nuestro ADN hay detonantes que nos hacen obsesionarnos con estas criaturas a temprana edad. Y en parte, la responsabilidad la tiene Steven Spielberg y sus animatrónicos tan vívidos que nos mostró en la saga de películas Jurassic Park, que inició en 1993. Icónica hasta el día de hoy desde el vestuario de sus personajes, hasta sus diálogos, la composición musical que te eriza la piel cada vez que escuchas el tema principal, y claro, por los dinosaurios, las estrellas de estas producciones.

¿Quién no soñó alguna vez con tener una criatura de estas de cerca? Las películas nos daban la impresión de que si tratabas bien a estos animales, podrías coexistir tranquilamente con ellos, y quizá hasta hacerlos tus mascotas, como Blue en Jurassic World. Donde los villanos, empresarios avaros y explotadores desalmados, solo tenían un destino posible: ser comidos.

Una lección simple ¿Verdad? Pues no para nuestros personajes en los filmes. Con cada científico o empresario codicioso y orgulloso devorado, para la siguiente entrega había otro dispuesto a seguir sus pasos, cometiendo una y otra vez los mismos errores, como jugar a ser Dios trayendo de nuevo a la vida razas que llevaban millones de años extintas, sin tener en cuenta las teorías del caos que nos repetía hasta el cansancio el Doctor Ian Malcom.

Pero antes de avanzar permíteme cambiar un poco la perspectiva. Si estuvieras a cargo de un parque jurásico ¿Harías las cosas diferentes?, ¿Tratarías a tus criaturas con respeto?, ¿O las explotarías para tu propio beneficio? Gracias a Jurassic World Evolution 2, puedes probarte a ti mismo administrando tu propio parque en la isla Nublar.

Mejor que su predecesor

Todos los títulos numerados pueden intimidar a los jugadores que no probaron las anteriores experiencias. Este no es el caso de JWE 2, cuya pasada entrega (Jurassic World Evolution) fue duramente criticada en varios aspectos, siento la ausencia de la narrativa una de las principales, junto a lo aburrido que resultaba la gestión de parques, animales y personal, además de confusa, ya que las necesidades de los dinosaurios no estaban establecidas claramente.

Y aunque JWE 2 pareciera a primera vista una calca del juego anterior en cuestión de diseño, gráficos y mecánicas, tiene ciertos aspectos de fondo que sí implican una mejora. Pero ese tema lo dejaremos para más adelante para centrarnos en el relato que nos propone Jurassic World Evolution 2. Ciertamente la dirección no se rompe la cabeza justificando el por qué el jugador está a cargo de la creación de nuevos parques con dinosaurios, de hecho, da la impresión de que se guiaron sobre la ley de “el menor esfuerzo posible” en este apartado.

La “campaña” nos narra que, por alguna razón, la CIA se alió con el Departamento de Fauna y Vida Silvestre de los Estados Unidos, así como con dos caras y voces conocidas de Jurassic World: Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) y Owen Grady (Un imitador de Chris Pratt).

El objetivo de esta sociedad es darle un hogar a los dinosaurios, con espacios ideales para su existencia. Más allá de eso los detalles se vuelven irrelevantes. Lo cierto es que la premisa es floja. No es más que un simple pretexto para ponernos al mando de una organización que construye parques de animales prehistóricos para ganar dinero. Aunque por el género del juego, y sobre todo, su nombre, la historia no podría importarnos menos cuando el verdadero atractivo son los dinosaurios.

Por esta razón en un punto hasta te sientes agradecido de que el juego no presente intricadas historias y, en su lugar, te permita ir directo al grano, presentándote un menú principal con distintos modos de juego, los cuales desglosaremos a continuación.

La vida se abre camino

Tu primer encuentro en Jurassic World Evolution 2 será el intro de Universal, con su tema musical épico, pero a una tasa considerablemente baja de cuadros por segundo. Y después de una cinemática introductoria podremos encontrar un menú bastante sencillo con diferentes opciones a elegir. Y los explicaremos en orden.

En primer lugar tenemos la “campaña”, y la razón por la que se resalta entre comillas es porque, en realidad, se trata de un tutorial bastante sencillo y corto. Manipular unidades, construcción de cercados y edificios, así como la contratación de algunos científicos. Y a nivel narrativo, ofrece algunas líneas de los actores reconocidos de las películas de Jurassic Park, pero el fondo te lo explican personajes creados específicamente para el juego.

Con apenas cinco capítulos en diferentes locaciones, que cambian las características ambientales en cada uno, yendo desde los helados bosques de Canadá, hasta las áridas tierras de Arizona. Cinco escenarios parecieron suficientes para los desarrolladores pero, a mi parecer, cubre aspectos en extremo básicos del juego.

Este modo historia te presenta mecánicas como construir los edificios vitales para el correcto funcionamiento de tu parque. Un centro de operaciones, instalaciones de respuesta, centros paleomédicos, entre otros. Y después de una breve explicación y, por su puesto, la aparición de personajes de Jurassic World como Claire Dearing, la primera misión nos lanza derecho a la acción para atrapar a nuestros primeros dinosaurios desde una perspectiva un tanto ajena a la cenital u ojo de Dios, que caracteriza al género.

En cambio nos obliga a tomar una cámara libre en tercera persona para controlar algunas unidades. En este punto es importante recordar que según el lore de las películas, las criaturas prehistóricas comienzan a reproducirse y vivir libres en el mundo. Por lo que es posible transportarte desde un jeep o helicóptero para sedar a estos animales salvajes, para después transportarlos a sus jaulas, donde podrán vivir cómodos y sin darle problemas a la civilización.

Ahondemos un poco en el uso de vehículos en el juego. Tienes dos opciones para hacerlo: La primera es añadir tareas a una cola para cada unidad y estas se realizarán automáticamente gracias a la inteligencia artificial del juego (que suele ser un poco ineficaz). Mientras la segunda es tomar control directo de los vehículos para realizar acciones, que pueden ir desde sedar o medicar a los dinosaurios, hasta reparar tus instalaciones o simplemente turistear en tu parque desde la perspectiva de un visitante. Todo depende de qué tipo de unidad selecciones. Las hay solamente de dos tipos, las de la estación de respuesta y las del centro paleomédico. Las primeras son tripuladas por rangers, que a su vez cuentan con dos vehículos, un jeep y un helicóptero.

Ellos se encargan del mantenimiento de las instalaciones, la observación de tus dinosaurios o tranquilizarlos, en caso de que alguno se fugue de su refugio. Fuera de ahí, sí que existen otros vehículos para controlar, pero sin un propósito productivo para tu parque, ya que puedes tomar control de atracciones, aunque no es momento de hablar de ellas, ya que no se incluyen en el tutorial, pero no te preocupes que te daré los detalles más adelante.

Al concluir este tutorial, disfrazado de campaña, podríamos quedarnos con la impresión de que el juego es sencillo a un nivel absurdo. Pero no me malentiendan, desde mi punto de vista no deja de ser muy necesario para los juegos de Tycoon, sobre todo, si es tu primer juego del género. Pero para un usuario que frecuenta los títulos de administración resulta hasta un tanto aburrido.

Y con este sentimiento engañoso de dominio del juego con el que nos deja, podríamos pasar bastante confiados a alguno de los otros modos de juego, hasta rayando en la soberbia, pensando que fácilmente podremos superar cualquier reto que nos pudieran presentar. Pero el juego rompe esa burbuja casi de inmediato, a través de los demás modos de juego con los que cuenta y te los describiré a continuación.

Además de la “campaña”, Jurassic World Evolution 2 nos presenta tres modos de juego adicionales: Sandbox, Desafíos y, mi favorito, Teoría del Caos. Si bien el modo Sandbox y los desafíos (irónicamente) no presentan reto alguno, al menos en sus configuraciones predeterminadas, ya que hay opciones que te permiten volver estas experiencias en un infierno, encareciendo costos de construcción y volviendo a los dinosaurios muy exigentes en cuanto a necesidades, solo por mencionar algunos ejemplos.

Pero si este no es tu caso, estos modos de juego serán bastante piadosos contigo y lo único que cambia entre sí es el enfoque. En Sandbox la experiencia está centrada en la creatividad del usuario, aminorando las preocupaciones por la administración (o removiéndolas por completo) y desbloqueando al momento, todas las clases de dinosaurios, edificios y mejoras a tus instalaciones y personal, que en los juegos regulares deberías investigar y desarrollar por medio de tus científicos, y millones de dólares.

Eso sí, los escenarios posibles para crear el parque de tus sueños no estarán disponibles en una primera instancia, sino que debes desbloquearlos por medio de objetivos específicos y superando niveles de otros modos de juego.

Mientras el modo Desafío está hecho para quienes buscan una experiencia más espontánea, donde también podrás elegir qué tan difícil o permisivo será tu camino para lograr el parque de dinosaurios perfecto, con el añadido que cada cierto tiempo sucederán “eventos” en los que tienes que tomar una decisión de entre tres opciones disponibles.

En este punto parece una opción muy interesante para jugar, aunque podríamos ir perdiendo interés al ver que lo que elijas no siempre tiene consecuencias. Por ejemplo, un evento sin consecuencias son los llamados contratos que son simplemente objetivos a cumplir, ya sea aumentando la cantidad de visitantes, ganancias por minuto o bienestar de los dinosaurios. Si cumples el objetivo te otorga fondos para tu parque, si no lo haces simplemente no ocurre nada. Los eventos realmente interesantes son los que involucran al mercado negro, que te ofrecen cantidades muy atractivas de dinero a cambio de dinosaurios. Si aceptas el trato ganas la plata pero la reputación de tu parque se deteriora. En cambio si lo rechazas, tu imagen se mantiene íntegra, pero los traficantes se empeñarán en sabotear tus instalaciones luego de algunos rechazos.

Esto le pone sabor al gameplay pero por desgracia, pasan con muy poca frecuencia en la dificultad regular. Y aumentar este parámetro podría convertir tu experiencia en algo poco disfrutable al luchar constantemente con la falta de dinero, aunque quizá hay una configuración perfecta de opciones de juego que yo simplemente no pude descifrar. Y una vez descritas estas formas de jugar, pasemos a la estelar: Teoría del Caos.

Como odio tener razón siempre…

La verdad sea dicha, todo lo anterior del juego es simplemente relleno opacado por el modo Teoría del Caos. En él puedes elegir entre cinco escenarios tematizados con cada una de las Películas de Jurassic Park y Jurassic World. Todos estos escenarios tienen un objetivo en común para el jugador, conseguir una puntuación de cinco estrellas para los parques, convirtiéndose en una perspectiva de lo que hubiera sido de los parques jurásicos de las películas, si todo hubiera salido bien.

Al seleccionar tu escenario, el mismísimo Jeff Goldblum te da la bienvenida recapitulando los momentos más épicos de la película del parque que elegiste y que si bien, la mayoría de imágenes son estáticas, la edición que se les hizo junto con la voz de Ian Malom, hacen que estos pequeños clips se sientan sustanciosos y emocionantes.

Al terminar se te presentará el territorio para construir tu parque, mismos que varían dependiendo del escenario, y después te guiarán nuevamente para realizar tus actividades, como si se tratase de otro tutorial, pero esta vez, para experimentados. En este momento es cuando el juego revela que tiene más fondo del que aparentaba, y que aquella “campaña” no te mostró realmente por todas las cosas de las que debes preocuparte para que tu parque se mantenga sin que nadie resulte devorado.

No solo basta con crear cercas para meter dinosaurios. Hay que construir criaderos para crear huevos de dinosaurios, sino que hay que modificarlos genéticamente para que tus especies tengan ventajas de sociabilidad o expectativa de vida.

Para ello necesitas contratar científicos que sí, son los únicos empleados de tu parque que debes contratar y administrar su salario y vacaciones, y realizan investigaciones… no tan propias de un hombre de laboratorio, como ampliación de tiendas de regalos y la mejora de atracciones para el parque. Actividades que se antojaban propias de una segunda o tercera clase de empleados como arquitectos o publicistas, lo que habría incrementado la satisfacción y el reto de administración. Aunque se entiende que quisieron quedarse en el margen de lo sencillo para no alienar a los jugadores.

Esta regla se aplicó a todo lo demás: las opciones para crear hábitats para los dinosaurios son escasas, la mayoría está contento con agua y algunos árboles con hojas y frutas. Los carnívoros se conformarán con espacio abierto, una presa y alguna que otra roca.

En cuanto a los visitantes, basta con colocar baños, tiendas y transporte si tu terreno es muy amplio, además de mantener a los dinosaurios visibles. Para esto último resulta muy divertido colocar las atracciones que mencionábamos unos párrafos atrás, como los jeeps de safari con el diseño y los colores verde y rojo chillante, característicos de Jurassic Park. O bien, una girósfera, esas curiosas bolas de hámster con capacidad de dos pasajeros, diseñadas para andar entre dinosaurios, que fueron introducidas en Jurassic World. Estas instalaciones proporcionan un extra al jugador, pero realmente no lo hacen en tu mundo virtual, ya que a los visitantes de tus parques les da exactamente lo mismo que coloques estos vehículos, o una simple estación de observación.

Que Dios nos ayude. Hemos caído en manos de ingenieros.

A pesar de todo lo anterior, las horas de diversión y reto que presenta Teoría del Caos son muy disfrutables, sobre todo si eres fan de la franquicia. Esto aunado al buen desempeño que tiene el juego, que en PS5 mantiene una resolución 4k y 30 cuadros por segundo sumamente estables, con un nivel de detalle muy cuidado (Sobre todo en los modelos de los dinosaurios, gracias al motor gráfico Cobra, propio de Frontier Developments) hacen que jugar Jurassic World Evolution 2 sea, en su mayoría, una excelente forma de pasar el tiempo.

Respecto a bugs o glitches realmente hubo muy pocos. Sobre todo al momento de transportar dinosaurios muy grandes, los modelos se llegaron a distorsionar, o provocar que sus físicas actuaran de modo extraño. Por otra parte hubo un bug algo más preocupante, que permitía a los visitantes del parque atravesar las rejas de los dinosaurios, para después quedarse atrapados dentro, afectando mi puntuación del parque. Esto me obligó a tomar algunas medidas poco prácticas, como eliminar el cercado entero, para poder continuar con los objetivos. Sin embargo solo pasó una vez y no es un suceso que rompa totalmente la experiencia de juego.

El Mundo Jurásico existe para recordarnos lo pequeños que somos.



Aunque no termina de ser una experiencia tan robusta como otros juegos del género (Planet Coaster, Surviving Mars), Jurassic World Evolution 2 sigue siendo un juego completo, que solucionó las flaquezas de su predecesor y que quiso responder más bien, a los usuarios no tan entusiastas de los Tycoon resultando en un título nada complejo y bastante amigable para los jugadores.

Muy recomendable para los fans de las películas de Spielberg y, por supuesto, para los amantes de los dinosaurios. Pero si buscas un juego que realmente ponga a prueba tus habilidades multitareas de administración, te recomiendo que busques un título más especialiado en el género.